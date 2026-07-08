Giá vàng hôm nay 8/7: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm bao nhiêu?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng và vàng nhẫn giảm mạnh 1 triệu đồng/lượng. Vàng thế giới giằng co, chờ quyết định của Fed.
Giá vàng hôm nay trong nước
Mở cửa phiên giao dịch 8/7, vào lúc 8h34', giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua, giao dịch ở mức 146,5-149,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giảm 500.000 đồng mỗi lượng ở chiều mua và hạ 600.000 đồng/lượng ở chiều bán so với chốt phiên hôm qua, niêm yết ở mức 146,2-149,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Đầu giờ sáng nay, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giảm 500.000 đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với chốt phiên hôm qua, mua - bán ở mức 146,5-149,5 triệu đồng/lượng.
Trong nước, trong phiên giao dịch ngày 7/7, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm khoảng 1 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay giảm 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua, giao dịch ở mức 144,8-148,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Tới cuối phiên giao dịch ngày 7/7, giá vàng miếng tại SJC được niêm yết ở mức 147-150 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước.
Chiều 7/7, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 146,7-149,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,2 triệu đồng ở chiều mua vào và giảm 1,1 triệu đồng bán ra so với phiên liền trước.
Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 145,5-149,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1 triệu đồng ở chiều mua vào và giảm 500.000 đồng ở chiều bán ra.
Giá vàng hôm nay thế giới
Sáng nay, giá vàng không có sự phục hồi, tiếp tục giảm xuống vùng 4.107 USD/ounce trước các diễn biến mới liên quan xung đột Mỹ - Iran.
Tính tới 20h30 ngày 7/7 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.177 USD/ounce. Vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ghi nhận ở mức 4.176 USD/ounce. Tuy nhiên, đến 3h sáng. vàng lại rơi tự do về sát 4.100 USD/ounce.
So với cuối năm 2025, giá vàng thế giới đêm 7/7 giảm khoảng 3,6%, tương đương 158 USD/ounce. Vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng ở mức 132,9 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 17,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 7/7.
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