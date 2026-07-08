Trải nghiệm xe máy điện Honda giá 17,7 triệu đồng đẹp tựa Lead khiến người dùng bất ngờ vì chạy êm và đi xa tới 100km

Xe máy điện Honda đẹp tựa Lead khiến người dùng bất ngờ vì chạy êm và đi xa tới 100km

Xe máy điện Honda H1

Honda H1 gây thiện cảm bởi có thiết kế khá gọn gàng. Honda H1 không cố tạo ra vẻ ngoài quá cầu kỳ hay mang phong cách tương lai như nhiều mẫu xe điện hiện nay. Thay vào đó, xe lựa chọn những đường nét đơn giản, thân thiện và dễ tiếp cận.

Chính điều này giúp người dùng không mất thời gian làm quen khi chuyển từ xe tay ga chạy xăng sang xe điện.

Kích thước xe vừa phải, kết hợp với sàn để chân phẳng tạo cảm giác khá thoải mái trong quá trình sử dụng hằng ngày. Yên xe được thiết kế kéo dài cho hai người ngồi. Độ lượn của yên vừa đủ để tạo tư thế ngồi dễ chịu, đồng thời vẫn thuận tiện khi chở thêm người hoặc buộc thêm hành lý phía sau.

Một chi tiết đánh giá cao là lớp vật liệu chống thấm nước được sử dụng trên phần thân xe.

Bảng đồng hồ cũng tạo cảm giác khá thú vị.

Trong điều kiện thời tiết thất thường tại Việt Nam, đây là trang bị khá thực tế, góp phần bảo vệ xe khi di chuyển dưới mưa hoặc thường xuyên để ngoài trời.

Phần đầu xe nổi bật với dải đèn LED định vị tách biệt khỏi cụm đèn pha. Thiết kế này giúp Honda H1 hiện đại hơn so với nhiều mẫu xe điện phổ thông, đồng thời tăng khả năng nhận diện khi lưu thông.

Honda kết hợp đồng hồ analog truyền thống với màn hình LCD hiển thị các thông số vận hành. Cách bố trí này vừa giữ được sự quen thuộc, vừa giúp người lái dễ dàng theo dõi tốc độ, mức pin và các thông tin cần thiết trong quá trình sử dụng.

Ngoài ra, cổng sạc USB được tích hợp sẵn cũng là chi tiết nhỏ nhưng rất hữu ích với những người thường xuyên sử dụng điện thoại để dẫn đường. Honda H1 sử dụng động cơ điện công suất 2.000W do Bosch (Đức) phát triển.

Ngay từ khi nhấn nút khởi động, chiếc xe gần như không phát ra tiếng động.

Theo thông số của nhà sản xuất, xe đạt tốc độ tối đa khoảng 56 km/h.

Sau khi cắm chìa khóa và nhấn nút đề, chỉ khi đèn "Ready" sáng lên, xe mới sẵn sàng vận hành. Cách khởi động này khá giống xe máy truyền thống nên người dùng sẽ không mất nhiều thời gian để làm quen. Điều khiến tôi thích nhất là sự mượt mà.

Xe tăng tốc khá nhẹ nhàng, không tạo cảm giác giật khi bắt đầu lăn bánh. Trong môi trường đô thị, Honda H1 phản hồi tay ga khá tốt, đủ linh hoạt để di chuyển qua những tuyến phố đông phương tiện.

Theo thông số của nhà sản xuất, xe đạt tốc độ tối đa khoảng 56 km/h. Đây là mức tốc độ phù hợp với nhu cầu đi học, đi làm hoặc di chuyển hằng ngày trong thành phố.

Một điểm đáng chú ý khác là khả năng chống nước của động cơ. Nhờ hệ thống vi mạch điện tử được bảo vệ kỹ cùng tiêu chuẩn chống nước, tôi khá yên tâm khi đi qua những đoạn đường ngập nhẹ hoặc di chuyển dưới trời mưa.

Đây là ưu điểm rất thực tế trong điều kiện giao thông và thời tiết tại Việt Nam. Nguồn năng lượng của Honda H1 đến từ bộ pin chì axít 60V32Ah tích hợp hệ thống giải nhiệt.

Theo công bố, xe có thể di chuyển khoảng 100 km sau mỗi lần sạc đầy. Trong điều kiện sử dụng thông thường, quãng đường này đủ đáp ứng nhu cầu đi học hoặc đi làm trong nhiều ngày mà chưa cần sạc lại.

Sau vài ngày trải nghiệm, điều khiến tôi đánh giá cao Honda H1 không nằm ở những công nghệ quá hiện đại mà ở tính thực dụng.

Đầu tiên là hệ thống phanh. Xe được trang bị phanh đĩa phía trước, giúp tăng hiệu quả giảm tốc khi cần xử lý những tình huống bất ngờ trong phố.

Xe được trang bị phanh đĩa phía trước, giúp tăng hiệu quả giảm tốc khi cần xử lý những tình huống bất ngờ trong phố.

Trong quá trình trải nghiệm, lực phanh khá dễ kiểm soát và mang lại cảm giác an tâm.

Honda cũng trang bị tính năng tạm thời ngắt điện khi xe dừng đỗ. Chi tiết này góp phần tăng tính an toàn trong quá trình sử dụng, đồng thời hạn chế những thao tác nhầm khi xe đang đứng yên.

Dây sạc đi kèm cũng được sản xuất bằng vật liệu chống cháy, giúp người dùng yên tâm hơn trong quá trình sạc pin hằng ngày. Sau thời gian trải nghiệm, tôi nhận thấy Honda H1 là mẫu xe điện phù hợp với những người ưu tiên sự đơn giản, bền bỉ và dễ sử dụng.

Giá xe máy điện Honda H1

Xe điện Honda H1 hiện có giá dao động từ 17.690.000 VNĐ đến 24.500.000 VNĐ tùy phiên bản và đơn vị phân phối.

Chiếc xe không sở hữu ngoại hình quá phá cách nhưng lại ghi điểm nhờ động cơ Bosch vận hành êm ái, khả năng di chuyển khoảng 100 km mỗi lần sạc cùng nhiều trang bị thiết thực cho cuộc sống hằng ngày.

Đối với những người đang muốn chuyển từ xe máy xăng sang xe điện nhưng vẫn cần cảm giác quen thuộc khi sử dụng, Honda H1 là lựa chọn khá đáng cân nhắc trong phân khúc xe điện nhập khẩu.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega





Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ.





Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận.

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.



