Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Mưa lớn sắp lan khắp Bắc Bộ, Thủ đô có mưa to?

Thời tiết Hà Nội có bị ảnh hưởng khi không khí lạnh tràn về?

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hiện nay (22/4), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 25–28 độ.

Dự báo thời tiết không khí lạnh miền Bắc

Khoảng đêm 22/4, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

- Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4.

- Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiệt độ phổ biến từ 21–24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Trên vịnh Bắc Bộ: Từ gần sáng ngày 23/4, ở vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao 1,5–2,5m.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh từ chiều tối ngày 22/4 đến ngày 23/4, ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Từ ngày 23/4 đến ngày 24/4, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Từ chiều tối ngày 23/4 đến ngày 25/4, khu vực Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác.

Theo dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới có mưa do ảnh hưởng của không khí lạnh.

Dự báo thời tiết Hà Nội

Thời tiết Hà Nội hôm nay, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới (từ ngày 23-25/4/2026):

Dự báo thời tiết Hà Nội từ đêm 22-23/4 có mưa rào và rải rác có dông; từ ngày 23/4 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 22-24 độ.

Thời tiết Hà Nội chính xác 3 ngày tới:

Thứ Năm, ngày 23/4/2026: Nhiều mây, mưa vừa, có đan xen khoảng nắng. Nhiệt độ dao động từ 23-26 độ.

Thứ Sáu, ngày 24/4/2026: Nhiều mây, mưa vừa, có đan xen khoảng nắng. Nhiệt độ dao động từ 22-23 độ.

Thứ Bảy, ngày 25/4/2026: Nhiều mây, mưa nhẹ, có đan xen khoảng nắng. Nhiệt độ dao động từ 22-30 độ.

