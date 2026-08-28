Cập nhật tình hình giao thông Hà Nội cuối chiều trước nghỉ lễ 2/9

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Hình ảnh giao thông Hà Nội chiều 28/8:

Chiều 28/8, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lưu lượng phương tiện trên nhiều tuyến đường tại Hà Nội bắt đầu tăng nhanh. (Ảnh Thành Long)

Tại khu vực các tuyến đường bên dưới đường vành đai, các tuyến đê, lượng phương tiện tăng rõ rệt, nhiều dòng xe di chuyển nối tiếp nhau. Các nút giao thông trong khu vực nội thành cũng bắt đầu đông, đặc biệt vào thời điểm cuối giờ làm việc. (Ảnh Thành Long)

Ghi nhận đến khoảng 17h30, các tuyến đường vành đai có mật độ phương tiện khá cao. Một số cây cầu như Chương Dương, Nhật Tân, Long Biên cũng đông phương tiện qua lại. (Ảnh Thành Long)

Dù mật độ phương tiện tăng, giao thông cơ bản vẫn duy trì được sự ổn định, các phương tiện vẫn di chuyển, chưa ghi nhận tình trạng ùn tắc kéo dài trên diện rộng. (Ảnh Thành Long)

Trong khi đó, tại cầu Vĩnh Tuy và cầu Thanh Trì, lượng phương tiện chưa tăng quá cao, giao thông vẫn tương đối thông thoáng so với một số cây cầu khác. (Ảnh Thành Long)

Thực tế ghi nhận cho thấy, người dân bắt đầu rời Hà Nội từ chiều 28/8 để về quê, đi du lịch hoặc thăm thân trong kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày. Lưu lượng phương tiện được dự báo tiếp tục tăng trong những khung giờ cao điểm và trong ngày đầu kỳ nghỉ. (Ảnh Thành Long)

Người đi xe máy leo vỉa hè để thoát cảnh ùn tắc tại 1 số tuyến đường. (Ảnh Thành Long)

Nhu cầu về quê tăng cao, dọc tuyến Giải Phóng xuất hiện tình trạng người dân ngồi vỉa hè để bắt xe khách dọc đường. (Ảnh Thành Long)

Lực lượng chức năng có mặt tại nhiều nút giao trọng điểm, chủ động phân luồng, điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn và hạn chế nguy cơ ùn tắc khi lượng phương tiện tăng cao. (Ảnh Thành Long)

Trước diễn biến giao thông gia tăng, Trung tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội, đơn vị đã quán triệt đến 100% các đơn vị chủ động nắm tình hình, bố trí lực lượng phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông từ sớm, từ xa.

CSGT sẽ tập trung lực lượng tại các tuyến huyết mạch, cửa ngõ ra vào thành phố, nút giao trọng điểm, khu vực bến xe, nhà ga... nhằm kịp thời phân luồng, hướng dẫn giao thông, không để xảy ra ùn tắc kéo dài và xử lý các tình huống phát sinh.

Đặc biệt, trong dịp lễ năm nay, Hà Nội tổ chức 5 điểm bắn pháo hoa, Phòng CSGT đã xây dựng phương án phân luồng riêng, phối hợp với các lực lượng chức năng bảo đảm giao thông và an toàn cho người dân.

Trong kỳ nghỉ lễ, lực lượng CSGT cũng sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, khai thác hệ thống camera AI để giám sát luồng giao thông theo thời gian thực, đồng thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm.

CSGT khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn thời gian, lộ trình phù hợp; tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng; không sử dụng rượu, bia khi lái xe, không phóng nhanh, vượt ẩu và không dừng, đỗ tùy tiện, góp phần bảo đảm an toàn giao thông trong suốt kỳ nghỉ lễ.