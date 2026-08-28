Cập nhật tình hình giao thông Hà Nội cuối chiều trước nghỉ lễ 2/9
Chiều 28/8, giao thông nhiều tuyến đường, cây cầu và cửa ngõ Hà Nội bắt đầu đông đúc khi người dân rời Thủ đô trước nghỉ lễ 2/9.
Hình ảnh giao thông Hà Nội chiều 28/8:
Trước diễn biến giao thông gia tăng, Trung tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội, đơn vị đã quán triệt đến 100% các đơn vị chủ động nắm tình hình, bố trí lực lượng phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông từ sớm, từ xa.
CSGT sẽ tập trung lực lượng tại các tuyến huyết mạch, cửa ngõ ra vào thành phố, nút giao trọng điểm, khu vực bến xe, nhà ga... nhằm kịp thời phân luồng, hướng dẫn giao thông, không để xảy ra ùn tắc kéo dài và xử lý các tình huống phát sinh.
Đặc biệt, trong dịp lễ năm nay, Hà Nội tổ chức 5 điểm bắn pháo hoa, Phòng CSGT đã xây dựng phương án phân luồng riêng, phối hợp với các lực lượng chức năng bảo đảm giao thông và an toàn cho người dân.
Trong kỳ nghỉ lễ, lực lượng CSGT cũng sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, khai thác hệ thống camera AI để giám sát luồng giao thông theo thời gian thực, đồng thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm.
CSGT khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn thời gian, lộ trình phù hợp; tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng; không sử dụng rượu, bia khi lái xe, không phóng nhanh, vượt ẩu và không dừng, đỗ tùy tiện, góp phần bảo đảm an toàn giao thông trong suốt kỳ nghỉ lễ.