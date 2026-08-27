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Thanh tra tỉnh Thanh Hóa vừa chỉ ra nhiều vi phạm, khuyết điểm tại Dự án Khu du lịch sinh thái biển Ngân Hạnh (xã Hoằng Trường) do Công ty TNHH Ngân Hạnh làm chủ đầu tư.

Dự án triển khai từ năm 2004 trên diện tích 148.960 m² nhưng không có văn bản hay quyết định của UBND tỉnh chấp thuận địa điểm, diện tích đầu tư. Trách nhiệm chính thuộc về Sở Tài nguyên và Môi trường thời kỳ 2003 - 2005.

Về quy hoạch, vị trí đất thực hiện dự án không nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2004 của huyện Hoằng Hóa (cũ), vi phạm Luật Đất đai. Việc giao đất, cho thuê đất không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai đã được phê duyệt.

Loạt vi phạm tại Dự án Khu du lịch sinh thái biển Ngân Hạnh. Ảnh: Ngọc Hưng.

Đồng thời, UBND huyện Hoằng Hóa phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 với mật độ xây dựng 40% là chưa phù hợp với quy hoạch chi tiết được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt năm 2004.

Quyết định phê duyệt các phân khu (Khu A, B, C, D) chưa làm rõ việc điều chỉnh diện tích đất giao, đất thuê và cơ cấu sử dụng đất, chưa xác định diện tích chênh lệch để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp ngân sách nhà nước.

Dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất nhưng thời điểm đó chưa được UBND tỉnh quyết định cấp phép đầu tư theo quy định. UBND huyện Hoằng Hóa thực hiện thu hồi đất khi chưa có mặt bằng bố trí tái định cư, không bảo đảm quy định.

Hồ sơ hiện không lưu giữ tài liệu về việc lập dự án, phương án tái định cư cho các hộ dân thuộc diện di chuyển. Trong việc giao đất, UBND tỉnh ban hành quyết định giao 20.000 m² đất có thu tiền sử dụng đất để xây dựng biệt thự chuyển nhượng hoặc cho thuê.

Thanh tra tỉnh kiến nghị Công ty TNHH Ngân Hạnh khẩn trương khắc phục những khuyết điểm, vi phạm. Ảnh: Ngọc Hưng.

Kết luận xác định việc này không đúng đối tượng được giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định. Trách nhiệm thuộc về Sở Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2003 - 2005.

Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh xác định giá đất giao có thu tiền đối với Công ty TNHH Ngân Hạnh bằng giá đất ở theo Bảng giá đất mà không thực hiện xác định giá đất theo Nghị định số 188/2004/NĐ-CP.

Thời điểm tính, phê duyệt giá thu tiền sử dụng đất vào tháng 7/2005 không đúng thời điểm kê khai, nộp các khoản thu liên quan đến nhà, đất hoặc thời điểm bàn giao đất thực tế. Việc phê duyệt giá thuê đất trước khi bàn giao đất trên thực địa cũng không đúng thời điểm quy định. Trách nhiệm thuộc về lãnh đạo Sở Tài chính, Hội đồng thẩm định giá đất thời kỳ 2004 - 2005.

Mặc dù được giao đất từ năm 2004 và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chủ đầu tư vẫn chưa triển khai đồng bộ hạ tầng. Chủ đầu tư chậm tiến độ đưa đất vào sử dụng.

Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Nội vụ, UBND xã Hoằng Tiến và chủ đầu tư kiểm điểm, xem xét trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan, rà soát, xác định lại nghĩa vụ tài chính và đôn đốc khắc phục các vi phạm đã kết luận.

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