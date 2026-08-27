Hà Nội bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, ưu tiên nơi còn thiếu trường, thiếu giáo viên

Công an Hà Nội trắng đêm đảm bảo an ninh, an toàn trong 'biển người' ăn mừng chiến thắng lịch sử GĐXH - Tối 26/8, hàng vạn người hâm mộ Hà Nội đã đổ xuống đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển quốc gia tại ASEAN Hyundai Cup 2026. Đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự trong "đêm không ngủ", Công an TP Hà Nội đã triển khai đồng bộ các phương án bảo vệ an toàn cho người dân.

Tại điểm cầu Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng phát biểu tham luận về việc triển khai đồng bộ các giải pháp pháp để mở rộng cơ hội học tập, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục có chất lượng trên địa bàn thành phố.

Sắp xếp mạng lưới phải bảo đảm thuận lợi cho người học

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng cho biết, Hà Nội hiện có gần 2,3 triệu học sinh; năm học 2026-2027 dự kiến tăng thêm khoảng 37.800 học sinh và hơn 1.000 lớp. Quy mô lớn, dân số cơ học tiếp tục tăng nhanh tại nhiều khu vực, trong khi điều kiện trường lớp, đội ngũ và khả năng tiếp cận giáo dục có chất lượng còn chênh lệch giữa các địa bàn.

Thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, Hà Nội tập trung giải quyết đồng thời các vấn đề về mạng lưới trường lớp, điều kiện tiếp cận của người học, đội ngũ và chất lượng giáo dục.

Thứ nhất, sắp xếp mạng lưới phải gắn với tăng năng lực cung ứng và bảo đảm thuận lợi cho người học. Cùng với việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Hà Nội đã rà soát, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục công lập. Qua sắp xếp, 2.343 cơ sở giáo dục được tổ chức lại còn 1.092 đơn vị, theo hướng giảm đầu mối quản lý, tăng quy mô trường; tổ chức trường đa cơ sở, trường phổ thông nhiều cấp học và duy trì các điểm trường cần thiết.

Hội nghị Tổng kết năm học 2025 - 2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026 - 2027 của ngành Giáo dục, tại điểm cầu Hà Nội.

Đồng chí Vũ Đại Thắng cho biết, thành phố xác định việc sắp xếp không dừng ở giảm đầu mối. Trong đó, yêu cầu đặt ra là không làm giảm chỗ học, không làm tăng khoảng cách đến trường; đồng thời phải sử dụng tốt hơn đội ngũ, cơ sở vật chất và tài sản công sau sắp xếp.

Cùng với sắp xếp, thành phố tiếp tục tăng năng lực trường lớp. Để chuẩn bị năm học mới, Hà Nội đã xây mới và hoàn thành đưa vào sử dụng 4 trường THPT công lập, đồng thời cải tạo, sửa chữa, mở rộng 587 trường học các cấp, với khoảng 1.388 phòng học tăng thêm. Nguồn lực được tập trung cho các khu vực tăng dân số nhanh, thiếu trường công lập và còn quá tải. Trong thời gian tới, thành phố tiếp tục rà soát hoạt động của các trường sau sắp xếp.

Thứ hai, giảm các rào cản đối với người học, đồng thời thu hẹp chênh lệch về điều kiện giáo dục giữa các địa bàn. Cụ thể, Hà Nội đã duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục. Trong điều kiện hiện nay, yêu cầu không chỉ là đủ chỗ học, mà phải từng bước bảo đảm học sinh ở các địa bàn khác nhau được tiếp cận điều kiện giáo dục ngày càng đồng đều hơn.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng cho biết, Hà Nội hiện có gần 2,3 triệu học sinh; năm học 2026-2027 dự kiến tăng thêm khoảng 37.800 học sinh và hơn 1.000 lớp.

Thành phố đã triển khai chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú cho hơn 633 nghìn học sinh tiểu học; duy trì giáo dục chuyên biệt, mở rộng giáo dục hòa nhập; ưu tiên nguồn lực cho những khu vực thiếu trường lớp và các nhóm học sinh cần được hỗ trợ.

Ngay trước năm học mới, Hà Nội triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trên toàn thành phố, gắn kết quả khám với hồ sơ sức khỏe điện tử và học bạ điện tử. Việc này giúp phát hiện sớm các vấn đề về sức khỏe, theo dõi sự phát triển của học sinh và nâng chất lượng công tác y tế học đường.

Thứ ba, phân cấp phải đi cùng khả năng điều tiết và quản trị trên một nền dữ liệu thống nhất. Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thành phố đã tăng cường phân cấp, ủy quyền cho cơ sở, trong đó có các thẩm quyền liên quan đến quản lý, bố trí đội ngũ giáo viên.

"Hà Nội tiếp tục phân cấp nhưng đồng thời phải nâng cao khả năng điều tiết chung của thành phố. Dữ liệu về học sinh, giáo viên, trường lớp và tuyển sinh phải được kết nối và sử dụng trực tiếp trong công tác điều hành", đồng chí Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Trong năm học 2026-2027, thành phố tập trung chuyển từ số hóa hồ sơ sang sử dụng dữ liệu để quản trị: dự báo nhu cầu trường lớp; xác định sớm địa bàn có nguy cơ quá tải; điều tiết đội ngũ; tổ chức tuyển sinh và nhận diện những học sinh cần được hỗ trợ.

Ba nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2026-2027

Qua thực tế, trong năm học 2026-2027, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng cho biết, thành phố Hà Nội sẽ tập trung vào 3 nhiệm vụ chủ yếu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Thứ nhất, tiếp tục giải quyết áp lực trường, lớp tại các khu vực tăng dân số nhanh. Thành phố sẽ rà soát toàn bộ quy hoạch quỹ đất, tiến độ đầu tư và ưu tiên nguồn lực cho những nơi còn thiếu lớp, thiếu trường.

Thứ hai, tiếp tục xử lý tình trạng thiếu giáo viên cục bộ. Thành phố sẽ thực hiện thông qua tuyển dụng, điều chuyển và bố trí đội ngũ sát với yêu cầu từng môn học, cấp học và từng địa bàn.

Qua thực tế, trong năm học 2026-2027, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng cho biết, thành phố Hà Nội sẽ tập trung vào 3 nhiệm vụ chủ yếu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Thứ ba, thu hẹp chênh lệch về điều kiện và chất lượng giáo dục. Việc phân bổ nguồn lực, đầu tư trường lớp, bố trí đội ngũ, học số và các chính sách hỗ trợ sẽ được ưu tiên nhiều hơn cho những địa bàn và nhóm học sinh có điều kiện thấp hơn mặt bằng chung.

Về kiến nghị, thành phố Hà Nội đề nghị Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo quan tâm hai vấn đề.

Thứ nhất, sớm có hướng dẫn thống nhất về tổ chức và hoạt động của trường đa cơ sở, trường phổ thông nhiều cấp học sau sắp xếp, nhất là về tổ chức bộ máy, cán bộ quản lý, vị trí việc làm, tổ chức chuyên môn, tài chính, tài sản và dữ liệu.

"Đây là những vấn đề cần được giải quyết sớm để các mô hình sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy được ổn định, hoạt động hiệu quả và phát huy tác dụng", đồng chí Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Thứ hai, thành phố Hà Nội đề nghị Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo có hướng dẫn cụ thể về việc công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đối với các cơ sở giáo dục sau sắp xếp. Trong đó, cần làm rõ việc kế thừa, bảo lưu kết quả công nhận; dữ liệu, hồ sơ, minh chứng và phương pháp đánh giá đối với trường nhiều cấp học, nhiều điểm trường.

Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện hệ thống dữ liệu dùng chung của ngành và tận dụng dữ liệu, hồ sơ điện tử đã có, không làm phát sinh thêm hồ sơ, thủ tục cho nhà trường và giáo viên. Về phía thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục rà soát toàn bộ hệ thống sau sắp xếp; tập trung nguồn lực cho các khu vực còn thiếu trường; xử lý thiếu giáo viên cục bộ và từng bước thu hẹp chênh lệch về điều kiện giáo dục giữa các địa bàn.

Hà Nội rực rỡ sắc đỏ, hàng vạn người hâm mộ xuống đường ăn mừng chiến tích của đội tuyển Việt Nam GĐXH - Ngay sau tiếng còi mãn cuộc của trận chung kết tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, hàng vạn người hâm mộ tại Hà Nội đã đồng loạt đổ xuống đường, nhuộm đỏ các tuyến phố trung tâm bằng cờ hoa và tiếng hò reo vang dội, tạo nên một đêm không ngủ đầy tự hào để ăn mừng chiến thắng lịch sử của đội tuyển bóng đá Việt Nam tại ASEAN Cup 2026.