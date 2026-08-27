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UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định cho phép triển khai dự án "Thử nghiệm hệ thống giao thông tự hành thông minh bao gồm xe buýt, robotaxi, robot dọn vệ sinh tự động, robot giao hàng" tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và Đại học Quốc gia Hà Nội cơ sở Hòa Lạc.

Hệ thống thử nghiệm gồm 4 nhóm phương tiện: xe buýt tự hành, robotaxi, robot dọn vệ sinh tự động và robot giao hàng. Các phương tiện được tích hợp LiDAR, camera, GPS độ chính xác cao, bản đồ số 2D/3D cùng các thuật toán trí tuệ nhân tạo, học máy và học sâu.

Mục tiêu của chương trình không chỉ là kiểm tra khả năng tự vận hành mà còn đánh giá độ an toàn, độ tin cậy, khả năng kết nối với hạ tầng giao thông và trải nghiệm người dùng. Dữ liệu thu được sẽ phục vụ nghiên cứu, hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn và cơ chế quản lý phương tiện tự hành tại Việt Nam.

Thời gian thử nghiệm kéo dài 24 tháng trên các tuyến đường cố định đã được thiết lập bản đồ HD và hệ thống giám sát.

Hà Nội thử nghiệm xe buýt tự hành, robotaxi, robot dọn vệ sinh và giao hàng.

Tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, robotaxi và robot giao hàng hoạt động trên mạng lưới đường dài khoảng 11,5 km. Robotaxi thử nghiệm vận chuyển hành khách theo hình thức gọi xe; robot giao hàng đưa đồ ăn từ nhà hàng, quán cà phê tới các tòa nhà, trụ sở trong khu vực.

Tại Đại học Quốc gia Hà Nội cơ sở Hòa Lạc, tuyến thử nghiệm dài khoảng 2,8 km. Xe buýt tự hành hỗ trợ sinh viên di chuyển giữa ký túc xá, giảng đường, khu học quân sự và bến xe buýt. Robot dọn vệ sinh đường và robot giao hàng tự hành cũng được đưa vào thử nghiệm.

Việc cho phép thử nghiệm không đồng nghĩa với nới lỏng các yêu cầu về an toàn. Xe buýt và robotaxi phải có người giám sát an toàn tại vị trí lái, có giấy phép phù hợp, được đào tạo và luôn sẵn sàng tiếp quản phương tiện khi cần thiết.

Phương tiện chỉ được vận hành sau khi đáp ứng các điều kiện về cấu hình kỹ thuật, phần mềm, kiểm tra an toàn, tuyến đường, tốc độ, thời tiết, nhân sự giám sát, phương án dừng khẩn cấp, cứu hộ, phòng cháy chữa cháy, bảo hiểm và kết nối dữ liệu.

Nếu vượt giới hạn vận hành hoặc ngưỡng an toàn, hệ thống phải tự động dừng hoặc đưa phương tiện về trạng thái có mức rủi ro thấp nhất.

Tốc độ thử nghiệm dự kiến không quá 40 km/h. Xe buýt tự hành được chở tối đa 8 hành khách mỗi lượt, robotaxi tối đa 4 hành khách, không tính người giám sát. Trong 24 tháng thử nghiệm, các phương tiện không tổ chức kinh doanh vận tải thương mại và không thu phí.

Điểm đáng chú ý của chương trình không chỉ nằm ở những phương tiện tự hành mà còn ở cơ chế "thử nghiệm có kiểm soát". Công nghệ mới được đưa vào môi trường thực tế, nhưng trong phạm vi, tốc độ và điều kiện vận hành được xác định rõ.

Quá trình thử nghiệm sẽ tạo ra dữ liệu về hành trình, cảm biến, camera, LiDAR, radar, bản đồ số và các tình huống hệ thống phải can thiệp hoặc dừng khẩn cấp. Đây là nguồn dữ liệu thực tế để đánh giá công nghệ và hoàn thiện cơ chế quản lý.

Từ Hòa Lạc, Hà Nội đang mở một "đường thử" không chỉ cho phương tiện tự hành mà còn cho cách quản lý những công nghệ mới trong đời sống đô thị. Nếu chứng minh được tính an toàn và hiệu quả, kết quả sau 24 tháng có thể trở thành cơ sở để Hà Nội từng bước phát triển giao thông thông minh, xanh, kết nối và hiện đại.

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