Hà Nội thử nghiệm xe buýt tự hành, robotaxi, robot dọn vệ sinh và giao hàng
GĐXH - Hà Nội vừa cho phép một doanh nghiệp thử nghiệm có kiểm soát hệ thống giao thông tự hành thông minh tại Hòa Lạc, gồm xe buýt tự hành, robotaxi, robot dọn vệ sinh và robot giao hàng. Thời gian thử nghiệm 24 tháng, mở ra bước đi mới trong việc đưa công nghệ tự hành do doanh nghiệp Việt Nam phát triển vào thực tế.
UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định cho phép triển khai dự án "Thử nghiệm hệ thống giao thông tự hành thông minh bao gồm xe buýt, robotaxi, robot dọn vệ sinh tự động, robot giao hàng" tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và Đại học Quốc gia Hà Nội cơ sở Hòa Lạc.
Hệ thống thử nghiệm gồm 4 nhóm phương tiện: xe buýt tự hành, robotaxi, robot dọn vệ sinh tự động và robot giao hàng. Các phương tiện được tích hợp LiDAR, camera, GPS độ chính xác cao, bản đồ số 2D/3D cùng các thuật toán trí tuệ nhân tạo, học máy và học sâu.
Mục tiêu của chương trình không chỉ là kiểm tra khả năng tự vận hành mà còn đánh giá độ an toàn, độ tin cậy, khả năng kết nối với hạ tầng giao thông và trải nghiệm người dùng. Dữ liệu thu được sẽ phục vụ nghiên cứu, hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn và cơ chế quản lý phương tiện tự hành tại Việt Nam.
Thời gian thử nghiệm kéo dài 24 tháng trên các tuyến đường cố định đã được thiết lập bản đồ HD và hệ thống giám sát.
Tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, robotaxi và robot giao hàng hoạt động trên mạng lưới đường dài khoảng 11,5 km. Robotaxi thử nghiệm vận chuyển hành khách theo hình thức gọi xe; robot giao hàng đưa đồ ăn từ nhà hàng, quán cà phê tới các tòa nhà, trụ sở trong khu vực.
Tại Đại học Quốc gia Hà Nội cơ sở Hòa Lạc, tuyến thử nghiệm dài khoảng 2,8 km. Xe buýt tự hành hỗ trợ sinh viên di chuyển giữa ký túc xá, giảng đường, khu học quân sự và bến xe buýt. Robot dọn vệ sinh đường và robot giao hàng tự hành cũng được đưa vào thử nghiệm.
Việc cho phép thử nghiệm không đồng nghĩa với nới lỏng các yêu cầu về an toàn. Xe buýt và robotaxi phải có người giám sát an toàn tại vị trí lái, có giấy phép phù hợp, được đào tạo và luôn sẵn sàng tiếp quản phương tiện khi cần thiết.
Phương tiện chỉ được vận hành sau khi đáp ứng các điều kiện về cấu hình kỹ thuật, phần mềm, kiểm tra an toàn, tuyến đường, tốc độ, thời tiết, nhân sự giám sát, phương án dừng khẩn cấp, cứu hộ, phòng cháy chữa cháy, bảo hiểm và kết nối dữ liệu.
Nếu vượt giới hạn vận hành hoặc ngưỡng an toàn, hệ thống phải tự động dừng hoặc đưa phương tiện về trạng thái có mức rủi ro thấp nhất.
Tốc độ thử nghiệm dự kiến không quá 40 km/h. Xe buýt tự hành được chở tối đa 8 hành khách mỗi lượt, robotaxi tối đa 4 hành khách, không tính người giám sát. Trong 24 tháng thử nghiệm, các phương tiện không tổ chức kinh doanh vận tải thương mại và không thu phí.
Điểm đáng chú ý của chương trình không chỉ nằm ở những phương tiện tự hành mà còn ở cơ chế "thử nghiệm có kiểm soát". Công nghệ mới được đưa vào môi trường thực tế, nhưng trong phạm vi, tốc độ và điều kiện vận hành được xác định rõ.
Quá trình thử nghiệm sẽ tạo ra dữ liệu về hành trình, cảm biến, camera, LiDAR, radar, bản đồ số và các tình huống hệ thống phải can thiệp hoặc dừng khẩn cấp. Đây là nguồn dữ liệu thực tế để đánh giá công nghệ và hoàn thiện cơ chế quản lý.
Từ Hòa Lạc, Hà Nội đang mở một "đường thử" không chỉ cho phương tiện tự hành mà còn cho cách quản lý những công nghệ mới trong đời sống đô thị. Nếu chứng minh được tính an toàn và hiệu quả, kết quả sau 24 tháng có thể trở thành cơ sở để Hà Nội từng bước phát triển giao thông thông minh, xanh, kết nối và hiện đại.
Hà Nội bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, ưu tiên nơi còn thiếu trường, thiếu giáo viênThời sự -
GĐXH - Sáng 27/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị Tổng kết năm học 2025 - 2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026 - 2027 của ngành Giáo dục.
Loạt vi phạm tại Dự án Khu du lịch sinh thái biển Ngân HạnhThời sự -
GĐXH - Thanh tra tỉnh Thanh Hóa chỉ ra nhiều sai phạm kéo dài về đất đai, quy hoạch, tài chính và chậm tiến độ tại Dự án Khu du lịch sinh thái biển Ngân Hạnh.
Thời tiết hôm nay trên cả nước: Nơi nắng nóng gay gắt, nơi mưa lớn kéo dàiThời sự -
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khu vực Bắc Bộ mưa lớn vẫn xảy ra nhiều nơi, có điểm mưa to trên 80mm. Trong khi Trung Bộ nắng nóng kéo dài, còn Nam Bộ sáng nắng chiều chuyển mưa dông.
Tin sáng 27/8: Thời tiết trên cả nước dịp nghỉ lễ Quốc khánh; Lâm Đồng hủy kết quả tuyển sinh bổ sung lớp 10 của 38 học sinhThời sự -
GĐXH - Cơ quan khí tượng phát đi bản tin mới nhất về thời tiết Hà Nội và một số khu du lịch trên cả nước trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9; Sở GD&ĐT Lâm Đồng vừa hủy kết quả tuyển sinh bổ sung lớp 10 Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết với 38 học sinh...
Tìm thấy thi thể thứ 2 trong vụ lật thuyền khiến 3 người mất tích ở Thái NguyênThời sự -
GĐXH - Sau hơn một ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân trong vụ lật thuyền tại khu vực đập tràn Tân Thái. Hiện còn một người mất tích.
Cận cảnh cuộc tìm kiếm 3 người mất tích sau vụ lật thuyền ở Thái NguyênThời sự -
GĐXH - Sau vụ lật thuyền tại khu vực đập tràn Tân Thái, giáp ranh xã Đồng Hỷ và xã Vân Hán, tỉnh Thái Nguyên, khiến 3 người mất tích, lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn. Quân khu 1 chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên cùng Lữ đoàn 575 và Cụm 79 - Bộ Tham mưu huy động lực lượng, phương tiện, tổ chức tìm kiếm các nạn nhân.
Thái Nguyên: Ba người mất tích sau vụ lật thuyền tại đập tràn Tân Thái xã Đồng HỷThời sự -
GĐXH - Một chiếc thuyền chở 4 người bất ngờ bị lật tại khu vực đập tràn Tân Thái, giáp ranh xã Đồng Hỷ và xã Vân Hán, tỉnh Thái Nguyên. Một người may mắn được phát hiện, đưa đi cấp cứu, 3 người còn lại hiện vẫn mất tích.
Người dân, du khách nhận vé xe buýt, tàu điện miễn phí trong 5 ngày nghỉ lễ 2/9 như thế nào?Thời sự -
GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa chính thức thông qua chủ trương miễn toàn bộ tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá trong suốt kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày.
Hà Nội chỉ đạo siết chặt an ninh, trật tự từ cơ sở trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9Thời sự -
GĐXH - Ngày 25/8/2026, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường có văn bản chỉ đạo các lực lượng chức năng chủ động phương án bảo đảm an ninh trật tự, tuyệt đối không để xảy ra bị động, bất ngờ trước và trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.
Miền Bắc mưa lớn rồi lại thay đổi hình thái thời tiết trong ngày hôm nayThời sự -
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, miền Bắc tiếp tục có mưa trong sáng nay. Đến trưa chiều trời giảm mưa, đan xen những khoảng nắng, thời tiết oi nóng.