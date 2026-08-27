Tin sáng 27/8: Thời tiết trên cả nước dịp nghỉ lễ Quốc khánh; Lâm Đồng hủy kết quả tuyển sinh bổ sung lớp 10 của 38 học sinh

Thời tiết trên cả nước dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Nhiều nơi đón nắng trong ngày Quốc khánh 2/9. Ảnh minh hoạ.

Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ 29/8-2/9), thời tiết trên cả nước có sự phân hóa. Trong khi miền Bắc nhiều ngày hứng mưa thì loạt tỉnh miền Trung duy trì trạng thái nắng nóng trong thời kỳ đầu kỳ nghỉ lễ, miền Nam cũng xuất hiện nắng gián đoạn.

Cụ thể, từ chiều tối 29/8 - 1/9, Bắc Bộ và Thanh Hóa khả năng mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Ngày 2/9, thời tiết khu vực này chỉ còn xảy ra mưa rào và dông ở một vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-27°C, vùng núi có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 29-33°C, riêng ngày 31/8-1/9, nhiệt độ dao động 28-31°C.

Tại Trung Bộ, thời tiết các ngày 29 - 30/8 duy trì hình thái nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, ngày 30/8, Nghệ An đến TP Huế kết thúc nắng nóng và hứng mưa rào, dông vài nơi.Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất 33-37°C, có nơi trên 38°C.

Từ chiều tối 30/8 - 2/9, Nghệ An đến Quảng Trị khả năng mưa vừa, có nơi mưa to và dông. TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-28°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 28-31°C, phía Nam 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất ở cao nguyên Trung Bộ 21-24°C, Nam Bộ 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất tại cao nguyên Trung Bộ 27-30°C, Nam Bộ 31-34°C.

Thời tiết Hà Nội nắng gián đoạn trong ngày 29/8. Từ đêm 29/8-1/9, khu vực có mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Ngày 2/9, Hà Nội đón nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, trong đó ngày 30/8-1/9 dao động 28-31°C.

Lâm Đồng hủy kết quả tuyển sinh bổ sung lớp 10 của 38 học sinh

Ảnh minh họa. Nguồn: AI.

Theo Sức khoẻ & Đời sống, ngày 26/8, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết định hủy kết quả tuyển sinh bổ sung lớp 10 Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết đối với 38 học sinh. Quyết định được ban hành trên cơ sở đề nghị của Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết tại Tờ trình số 396 ngày 24/8.

Sở GD&ĐT Lâm Đồng giao Hiệu trưởng Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết thông báo việc hủy kết quả trúng tuyển đến phụ huynh và 38 học sinh có tên trong danh sách.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, nguyên nhân hủy kết quả là những học sinh trên đã trúng tuyển nguyện vọng 2 vào các trường THPT khác và phải thực hiện nhập học theo quy định tại trường đã trúng tuyển và không tham gia xét tuyển bổ sung tại Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết.

150 người nhập viện vụ nghi ngộ độc vì ăn bánh mì tại Gia Lai

Bác sĩ của Trung tâm Y tế An Khê tích cực chăm sóc, cấp cứu các bệnh nhân trong vụ việc.

Báo cáo mới nhất của Sở Y tế tỉnh Gia Lai ghi nhận 146 trường hợp đang điều trị tại Trung tâm Y tế An Khê và 4 trường hợp chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, thông tin trên VOV.

Các bệnh nhân có những triệu chứng tương tự như đau quặn bụng, tiêu chảy, nôn ói nhiều lần và sốt; đa số tỉnh táo, tiếp xúc tốt.

Trường hợp đầu tiên nhập viện lúc 17h27 ngày 24/8. Kết quả điều tra ban đầu của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và phường An Khê xác định, từ 20h ngày 23/8 đến 17h30 ngày 24/8, những bệnh nhân này đã mua và sử dụng bánh mì thập cẩm tại Hộ kinh doanh Bin Bin, số 1041 đường Quang Trung, phường An Khê.

Thực phẩm nghi ngờ liên quan là bánh mì thập cẩm gồm pa-tê, thịt nguội, chà bông, chả lụa, thịt heo rim, rau thơm, dưa leo, sốt bơ trứng và nước tương.

Cơ sở này hoạt động từ 6h đến 21h hằng ngày. Theo xác minh, cơ sở đã cung ứng trung bình khoảng 200 ổ bánh mì các loại.

Đoàn kiểm tra đã kiểm tra đột xuất cơ sở, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu và lấy 12 mẫu thực phẩm, chuyển đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai để kiểm nghiệm. Mẫu chất nôn của một bệnh nhân cũng được gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên xét nghiệm.

Trước khả năng tiếp tục phát sinh người bệnh, Sở Y tế tỉnh Gia Lai yêu cầu Trung tâm Y tế An Khê và Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tập trung nhân lực, thuốc, vật tư và trang thiết bị để tiếp nhận, phân loại, điều trị.

Nữ sinh Đắk Lắk mất tích để lại thư, bất ngờ được tìm thấy ở Đồng Tháp

Cơ quan chức năng đã tìm thấy nữ sinh T.N (trú xã Ea Ning, tỉnh Đắk Lắk) mất tích nhiều ngày qua. Ảnh: Công an xã Ea Ning.

Ngày 26/8, Công an xã Ea Ning (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã nhận được thông tin từ Công an phường Đạo Thành (tỉnh Đồng Tháp) về việc tìm thấy nữ sinh T.N (14 tuổi, trú thôn 8, xã Ea Ning) sau hơn 2 tuần gia đình trình báo mất tích, thông tin trên Lao Động.

Theo đó, ngày 25/8, em N được phát hiện tại một nhà dân trên địa bàn phường Đạo Thành.

Bà V.T.V (mẹ em N) xác nhận đã nhận được tin báo về việc tìm thấy con gái. Ngay sau đó, bà bắt xe đến Đồng Tháp để làm thủ tục đón con về nhà.

Như Lao Động đã thông tin, khoảng 11h ngày 9/8, người thân của em N đến Công an xã Ea Ning trình báo việc em rời khỏi nhà, không rõ đi đâu. Công an xã sau đó phối hợp với gia đình tổ chức tìm kiếm, đồng thời phát thông báo tìm người mất tích để hỗ trợ gia đình.

Trước khi rời khỏi nhà, N để lại một lá thư viết tay. Trong thư, em cho biết thấy ông bà, bố mẹ vất vả nên muốn nghỉ học để đi làm, kiếm tiền phụ giúp gia đình.

Do không thể liên lạc với con gái trong thời gian dài, gia đình từng lo lắng em có thể bị người xấu dụ dỗ, lôi kéo rời khỏi địa phương.

Mỗi xã, phường Hà Nội có ít nhất một điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày

Nhằm chủ động thích ứng với già hóa dân số, Hà Nội vừa ban hành kế hoạch phát triển toàn diện hệ thống chăm sóc sức khỏe.

Theo Sức khoẻ & Đời sống, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký ban hành Kế hoạch số 332/KH-UBND triển khai Nghị quyết số 80/2026/NQ-HĐND của HĐND Thành phố, quy định các chính sách hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ chăm sóc và khuyến khích người cao tuổi tham gia phát triển kinh tế trên địa bàn Thủ đô.

Điểm nhấn đáng chú ý trong kế hoạch an sinh lần này là việc đưa dịch vụ chăm sóc đến gần người dân nhất. Cụ thể, UBND cấp xã, phường sẽ căn cứ vào điều kiện thực tế để bố trí tối thiểu 01 điểm hoặc cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày. Song song đó, các câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng cũng sẽ được tạo điều kiện và hỗ trợ vận hành bài bản.

Thành phố cũng sẽ xây dựng và vận hành "Hệ thống Cơ sở dữ liệu điện tử về người cao tuổi và các cơ sở chăm sóc", kết nối trực tiếp với Trung tâm dữ liệu chung của Thành phố và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm quản lý, theo dõi sức khỏe và nhu cầu trợ giúp của từng người dân một cách xuyên suốt.

Xe tải lật đè ôtô 7 chỗ trên đèo Phú Sơn ở Lâm Đồng

Hiện trường xe tải lật nghiêng đè trúng xe ô tô con. Ảnh: Hậu Nguyễn.

Tối 26/8, lãnh đạo xã Phú Sơn Lâm Hà (Lâm Đồng) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông xe tải lật nghiêng đè trúng xe ô tô con chở 7 người khiến 1 phụ nữ tử vong và 1 bé trai bị thương, thông tin trên Lao Động.

Thông tin ban đầu, khoảng 16h20 cùng ngày, xe tải chở heo biển số 49C-300.08 do Nguyễn Văn Mạnh (33 tuổi, trú xã Đức Trọng, Lâm Đồng) điều khiển, lưu thông trên Quốc lộ 27 theo hướng xã Đam Rông 1 đi xã Đinh Văn Lâm Hà.

Khi đến đoạn đường cong trên đèo Phú Sơn, xe tải bất ngờ mất kiểm soát rồi lật nghiêng sang phải. Thùng xe đè lên ôtô 7 chỗ do anh K'Mách (29 tuổi) điều khiển, đang lưu thông cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến ôtô 7 chỗ bị biến dạng, nhiều người mắc kẹt bên trong.

Theo thông tin ban đầu, tài xế cùng 4 người trên ôtô đã thoát ra ngoài. Một phụ nữ 33 tuổi và con trai 2 tuổi mắc kẹt trong xe.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường, sử dụng các phương tiện để tiếp cận, đưa những người mắc kẹt ra ngoài. Tuy nhiên, người phụ nữ 33 tuổi đã tử vong. Cháu bé 2 tuổi được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

Nguyên nhân ban đầu xác định, xe tải bị nổ lốp sau bên trái khi đang lưu thông, dẫn đến mất lái, lật nghiêng và đè lên ôtô chạy cùng chiều.

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý theo quy định.