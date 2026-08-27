Ùn tắc kéo dài ở Hà Nội sau mưa dông đúng giờ tan tầm

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Chiều 27/8, mưa dông xuất hiện tại nhiều khu vực ở Hà Nội đúng vào thời điểm người dân tan tầm khiến giao thông tại nhiều tuyến đường rơi vào cảnh ùn ứ. Hàng loạt phương tiện nối đuôi nhau, có thời điểm ô tô, xe máy gần như không thể di chuyển.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 27/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa xuất hiện mưa rào và dông ở nhiều nơi, trong đó có Hà Nội.

Tại Hà Nội, từ khoảng 14h30, mây dông phát triển mạnh tại các xã, phường Ba Vì, Yên Xuân, Phú Cát, Quảng Bị, Chương Mỹ, Bình Minh, Dân Hòa, Phượng Dực, Thượng Phúc, Phú Xuyên, Đại Xuyên, sau đó mở rộng về phía khu vực trung tâm thành phố.

Đường Vành đai 3 và đường Phạm Hùng đoạn đối diện bến xe Mỹ Đình ùn tắc kéo dài (ảnh Nhật Tân).

Đến khoảng 16h30, mưa dông xuất hiện tại một số xã, phường trên địa bàn Hà Nội. Thời điểm này cũng trùng với lúc lượng phương tiện bắt đầu gia tăng trên các tuyến đường khi người dân kết thúc giờ làm việc.

Mưa lớn khiến một số tuyến đường xuất hiện tình trạng ngập, phương tiện di chuyển khó khăn. Người đi xe máy phải giảm tốc độ, tìm cách né những khu vực ngập nước, trong khi ô tô nối thành từng hàng dài.

Đến khoảng 18h20, tình trạng ùn tắc diễn ra rõ rệt tại nhiều tuyến đường lớn thuộc khu vực phường Cầu Giấy và phường Từ Liêm.

Đường Duy Tân cũng xảy ra tình trạng ùn tắc (ảnh Nhật Tân).

Trên đường Tôn Thất Thuyết, hướng về Bến xe Mỹ Đình, lượng phương tiện tăng cao khiến tuyến đường ùn tắc kéo dài. Hàng dài ô tô, xe máy chen kín mặt đường, di chuyển chậm chạp. Có thời điểm, các phương tiện gần như không thể nhúc nhích.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại phố Duy Tân, phường Cầu Giấy. Đặc biệt, tại khu vực ngõ 19 Duy Tân hướng ra đường Tôn Thất Thuyết, dòng phương tiện ùn ứ kéo dài.

Mưa dông xuất hiện đúng giờ tan tầm chiều 27/8 khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội rơi vào cảnh ùn tắc kéo dài. Hàng loạt phương tiện nối đuôi nhau, có thời điểm ô tô, xe máy gần như không thể nhúc nhích (ảnh Nhật Tân).

Không chỉ các tuyến đường nội đô, khu vực Vành đai 3 cũng ghi nhận lượng phương tiện dồn lớn. Trên đoạn từ tòa nhà Keangnam hướng về nút giao cầu Mai Dịch, các phương tiện di chuyển nối đuôi nhau.

Tại nút giao cầu Mai Dịch, dòng xe từ nhiều hướng cùng đổ về khiến giao thông trở nên đông đúc, việc di chuyển của các phương tiện gặp nhiều khó khăn.

Hình ảnh đường Vành đai 3 ngay nút giao cầu Mai Dịch ghi nhận lúc 18h10 - (ảnh Nhật Tân).

Trên đường Phạm Hùng, đoạn từ Bến xe Mỹ Đình hướng về cầu Mai Dịch và đi Phạm Văn Đồng, tình trạng ùn tắc cũng kéo dài. Ô tô, xe máy nối thành hàng, nhích từng đoạn giữa thời điểm lượng phương tiện trên đường tăng cao.

Theo ghi nhận, mưa dông xuất hiện đúng vào giờ cao điểm khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều trở ngại. Mặt đường trơn ướt, tầm nhìn hạn chế, trong khi lượng phương tiện cùng lúc tăng mạnh khiến tốc độ lưu thông giảm đáng kể.

Người dân chật vật di chuyển do đường tắc kéo dài (ảnh Nhật Tân).

Tại các điểm ùn tắc, người điều khiển xe máy phải di chuyển chậm, nhiều phương tiện liên tục thay đổi hướng để tìm khoảng trống. Trong khi đó, ô tô phải xếp hàng dài, mất nhiều thời gian để vượt qua các nút giao.

Tình trạng ùn tắc trong chiều 27/8 một lần nữa cho thấy giao thông Hà Nội dễ rơi vào cảnh quá tải khi thời tiết diễn biến bất lợi, đặc biệt là mưa dông xảy ra đúng thời điểm tan tầm.

Tại đường Tôn Thất Thuyết gần như các phương tiện không thể di chuyển (ảnh Nhật Tân).

Đối với người tham gia giao thông, trong điều kiện mưa lớn, việc chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và hạn chế di chuyển vào những tuyến đường thường xuyên ùn tắc, ngập úng là cần thiết nhằm bảo đảm an toàn.

Đến khoảng 18h45, tại nhiều tuyến đường nêu trên, lượng phương tiện vẫn ở mức cao, các dòng xe tiếp tục nối đuôi nhau qua những nút giao lớn.