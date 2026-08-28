Từ vụ 9 tài xế bị xử lý, những cách đơn giản để tránh lỗi khoảng cách trên cao tốc

CSGT xử lý 9 tài xế xe khách không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc

Ngày đầu triển khai xử lý vi phạm không giữ khoảng cách an toàn trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3, thuộc Cục CSGT, Bộ Công an, đã lập biên bản nhiều trường hợp vi phạm.

Theo Cục CSGT, riêng tối 27/8, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý 9 tài xế xe khách có hành vi không giữ khoảng cách an toàn với phương tiện chạy liền trước.

Điểm đáng chú ý, các trường hợp vi phạm đều được CSGT cho xem lại clip, hình ảnh ghi nhận hành vi trên đường. Sau khi trực tiếp nhìn lại tình huống, các tài xế đều công nhận hành vi vi phạm và chấp hành việc lập biên bản theo quy định.

Từ góc nhìn của những người thường xuyên chạy đường dài, lỗi không giữ khoảng cách đôi khi xuất phát từ thói quen bám theo xe phía trước, đặc biệt khi lưu thông với tốc độ cao hoặc khi mật độ phương tiện đông.

Tuy nhiên, trên cao tốc, chỉ một khoảng cách ngắn hơn mức cần thiết cũng có thể khiến tài xế không đủ thời gian xử lý nếu xe phía trước phanh gấp, chuyển hướng hoặc gặp sự cố.

Ngày đầu triển khai xử lý vi phạm không giữ khoảng cách an toàn trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3, thuộc Cục CSGT (Bộ Công an), đã lập biên bản nhiều trường hợp vi phạm - (ảnh C08).

Cục CSGT khẳng định mục tiêu cao nhất của việc kiểm tra, xử lý không phải là xử phạt thật nhiều, mà là phòng ngừa tai nạn và hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho người điều khiển phương tiện.

Đừng chờ bị phạt mới nhìn lại khoảng cách

Theo lực lượng chức năng, các trường hợp bị ghi nhận vi phạm là hành vi không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước trên cùng một làn đường, cùng chiều di chuyển, tại những đoạn cao tốc được tổ chức giao thông rõ ràng.

Tại các vị trí này, người điều khiển phương tiện có thể căn cứ biển báo, vạch kẻ trên mặt đường và các mốc khoảng cách để chủ động duy trì cự ly phù hợp.

Trên nhiều tuyến cao tốc, biển "Giữ khoảng cách an toàn" thường có màu vàng. Sau biển này thường bố trí các biển chỉ dẫn 0 m, 50 m, 100 m, 150 m... để giúp tài xế nhận biết khoảng cách giữa các phương tiện.

Ngoài biển báo, một số đoạn đường còn có "vạch xác định khoảng cách xe trên đường". Đây là những vạch hình mũi nhọn màu trắng, chạy song song với tim đường, thường được bố trí trên chiều dài khoảng 200 m; cứ cách 50 m lại có một nhóm gồm 2 vạch.

Trên cao tốc, chỉ một khoảng cách ngắn hơn mức cần thiết cũng có thể khiến tài xế không đủ thời gian xử lý nếu xe phía trước phanh gấp, chuyển hướng hoặc gặp sự cố - (ảnh C08).

Những dấu hiệu này không chỉ phục vụ công tác tổ chức giao thông mà còn là công cụ trực quan giúp tài xế chủ động kiểm soát khoảng cách.

Tài xế chia sẻ "quy tắc 3 giây"

Những ngày gần đây, trên các diễn đàn ô tô và cộng đồng tài xế, nhiều thành viên chia sẻ các phương pháp ước lượng khoảng cách trực quan, trong đó có "quy tắc 3 giây".

Theo anh Hoàng Nam, một tài xế lâu năm thường xuyên chạy các tuyến cao tốc phía Bắc, thay vì cố ước lượng khoảng cách bằng mắt theo đơn vị mét, tài xế có thể sử dụng một vật mốc cố định phía trước như cột đèn, biển báo hoặc một vị trí dễ nhận biết bên đường.

Khi đuôi xe phía trước vừa đi ngang qua vật mốc, tài xế bắt đầu đếm chậm "một, hai, ba". Nếu xe mình đi tới vị trí đó sau khoảng thời gian này, khoảng cách đang được duy trì theo phương pháp ước lượng thời gian.

Ngược lại, nếu xe đã vượt qua vật mốc trước khi đếm xong, đó là dấu hiệu cho thấy khoảng cách đang quá ngắn và cần chủ động giảm tốc, tăng cự ly với xe phía trước.

Trong điều kiện trời mưa, đường trơn hoặc tầm nhìn hạn chế, các tài xế có kinh nghiệm thường tăng thêm thời gian phản ứng, chẳng hạn áp dụng khoảng 4-5 giây thay vì 3 giây.

Cách tính này chỉ mang tính chất kinh nghiệm để hỗ trợ người lái chủ động giữ cự ly; tài xế vẫn phải tuân thủ biển báo và quy định về khoảng cách an toàn trên từng đoạn tuyến.

Cục CSGT khẳng định mục tiêu cao nhất của việc kiểm tra, xử lý không phải là xử phạt thật nhiều, mà là phòng ngừa tai nạn - (ảnh C08).

Nhìn vạch trên đường để tránh bám đuôi và hãy tận dụng thêm công nghệ

Một kinh nghiệm khác được nhiều tài xế chia sẻ là quan sát hệ thống vạch kẻ đường. Bởi trên cao tốc, các vạch sơn phân làn và khoảng trống giữa các vạch tạo ra những mốc trực quan giúp người lái nhận biết tương đối về cự ly với phương tiện phía trước.

Thay vì chỉ tập trung vào đuôi xe trước, tài xế có thể kết hợp quan sát xe phía trước với các vạch trên mặt đường để nhận biết mình đang bám quá gần hay đã tạo đủ khoảng cách.

Tuy nhiên, việc ước lượng bằng vạch sơn chỉ là phương pháp hỗ trợ. Khi tốc độ tăng, khoảng cách cần thiết cũng thay đổi và người điều khiển phương tiện phải căn cứ vào biển báo, điều kiện giao thông, thời tiết, mặt đường và tình hình thực tế để điều chỉnh.

Đặc biệt, khi xe phía trước có kích thước lớn như xe khách, xe tải hoặc container, tầm quan sát của phương tiện phía sau có thể bị hạn chế. Trong trường hợp này, việc chủ động tạo khoảng cách càng có ý nghĩa, bởi tài xế phía sau có thể không nhìn thấy sớm các tình huống xảy ra phía trước xe lớn.

Với những ô tô được trang bị hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (Adaptive Cruise Control - ACC), tài xế cũng có thể tận dụng tính năng này trong những điều kiện phù hợp. Hệ thống sử dụng radar, camera hoặc các cảm biến để nhận diện phương tiện phía trước và hỗ trợ duy trì khoảng cách theo thiết lập của người lái.

Từ 9 trường hợp bị xử lý trong tối 27/8 trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, câu chuyện giữ khoảng cách an toàn đang được cộng đồng tài xế đặc biệt quan tâm - (ảnh C08).

Tuy nhiên, ACC không thay thế sự tập trung của tài xế. Người điều khiển vẫn phải chủ động quan sát diễn biến giao thông, biển báo, làn đường và sẵn sàng can thiệp khi cần thiết.

Từ thực tế 9 tài xế xe khách bị xử lý trong tối 27/8, điều đáng chú ý không chỉ nằm ở những biên bản vi phạm mà còn ở việc các tài xế được trực tiếp nhìn lại hành vi của mình qua hình ảnh.

Khi lỗi vi phạm được nhìn thấy rõ trên màn hình, người lái có thể nhận biết khoảng cách thực tế giữa xe mình và phương tiện phía trước, thay vì chỉ dựa vào cảm giác khi đang điều khiển xe.

Cục CSGT cho rằng việc ghi nhận bằng hình ảnh giúp xác định rõ hành vi vi phạm, bảo đảm quá trình kiểm tra, xử lý khách quan, minh bạch, đúng quy định; đồng thời giúp người điều khiển phương tiện trực tiếp nhìn lại hành vi của mình.

Vì vậy, cách tốt nhất để không phải nhận một biên bản xử phạt vì lỗi khoảng cách không phải là tìm cách đối phó với camera hay lực lượng chức năng, mà là hình thành thói quen giữ khoảng cách ngay từ khi bắt đầu hành trình.

Trên cao tốc, một vài giây tưởng như rất ngắn có thể tạo ra thêm khoảng thời gian quý giá để người lái phanh, đánh lái hoặc xử lý tình huống bất ngờ. Giữ đủ khoảng cách, vì thế, không chỉ giúp tài xế tránh vi phạm mà còn góp phần ngăn ngừa những vụ tai nạn liên hoàn.