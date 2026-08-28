Chỉ còn 4 ngày nữa, không khí lạnh đầu mùa tràn về?

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L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
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GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng ngày 31/8-1/9 khu vực Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh đầu mùa. Thời tiết có mưa sau chuyển nắng hanh.

Thời tiết miền Bắc sắp có không khí lạnh tràn về?

Theo bản tin dự báo thời tiết của VTV thời tiết, trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, khu vực Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội có mưa to cục bộ vào ngày 31/8, đến ngày 2/9 khả năng trời chuyển nắng hanh.

Trong 2 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, mưa chủ yếu xuất hiện về chiều tối và đêm, trong ngày vẫn có những khoảng nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 30-34 độ.

Đến khoảng ngày 31/8, mưa sẽ gia tăng do có không khí lạnh nén dải hội tụ nhiệt đới xuống. Đến ngày 2/9, khu vực Bắc Bộ nằm trọn trong khối không khí lạnh, thời tiết chuyển khô ráo, có nắng hanh. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ.

Thời tiết hôm nay khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa dông do rải hội tụ nhiệt đới đang vắt ngang qua khu vực này. Dải hội tụ ẩm này đang phát triển mạnh lên tới độ cao 5000m. Với các xoáy ẩm hội tụ tạo điều kiện cho mây đối lưu phát triển. Dự báo mưa còn kéo dài trong những ngày tới.

Trái lại, thời tiết hôm nay khu vực Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng, suốt từ Thanh Hóa trở vào đến Khánh Hòa. Mức nhiệt cao nhất từ 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Dự báo đợt nắng nóng này còn kéo dài đến hết tuần.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục xảy ra mưa dông vào chiều tối nay. Ít điểm mưa to nhưng trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, gió giật mạnh.

Không khí lạnh đầu mùa sắp tràn về? - Ảnh 1.

Theo dự báo thời tiết, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 miền Bắc có không khí lạnh tràn về trời có mưa sau chuyển nắng hanh. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết dịp Quốc khánh 2/9 các khu vực trên cả nước

1. Thời tiết khu vực Bắc Bộ: 

Từ chiều tối ngày 29/8-01/9 khả năng có mưa vừa, có nơi mưa to và dông; ngày 02/9 có mưa rào và dông vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-33 độ, có nơi trên 33 độ; riêng thời kỳ ngày 31/8-01/9: 29-32 độ.

2. Thời tiết khu vực Trung Bộ:

Từ ngày 29-30/8: Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất: từ 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-36 độ, có nơi trên 37 độ.

Từ chiều tối ngày 30/8-02/9: khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị khả năng có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Khu vực TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất: từ 24-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 28-31 độ; phía Nam 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

3. Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ:

Ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất: Cao nguyên Trung Bộ 21-24 độ; Nam Bộ 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: Cao nguyên Trung Bộ 27-30 độ; Nam Bộ 31-34 độ.

4. Thời tiết Hà Nội: 

Ngày 29/8, trời nắng gián đoạn. Từ đêm 29/8-01/9, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Ngày 02/9 trời nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, riêng thời kỳ ngày 30/8-01/9: 29-32 độ.

Không khí lạnh đầu mùa sắp tràn về? - Ảnh 2.Khi nào miền Bắc xuất hiện đợt không khí lạnh đầu tiên của mùa Đông?

GĐXH - Không khí lạnh có thể xuất hiện từ cuối tháng 9, đầu tháng 10, mùa đông 2026-2027 ấm hơn, rét đậm, rét hại xuất hiện muộn và số ngày rét buốt thấp hơn trung bình nhiều năm.

Không khí lạnh đầu mùa sắp tràn về? - Ảnh 3.Thời điểm không khí lạnh xuất hiện gây rét đậm, rét hại ở miền Bắc trong mùa Đông tới

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh trong mùa đông 2026 - 2027 được dự báo hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Các đợt rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu.

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