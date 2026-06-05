Cặp song sinh của BTV truyền hình Mạnh Cường - Hương Giang gây cười với màn 'tấu hài'
GĐXH - Cặp song sinh của BTV truyền hình Mạnh Cường - Hương Giang khiến khán giả bật cười khi liên tục có những màn "tấu hài" đáng yêu trên sóng truyền hình.
Tập 9 "Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân 2026" với chủ đề "Quà tặng mẹ" mang đến những khoảnh khắc vừa hài hước vừa xúc động khi các ông bố cùng dàn nhóc tỳ chuẩn bị những điều bất ngờ để chào đón "nữ hoàng" của gia đình trở về.
Cặp sinh đôi gia đình truyền hình BTV Mạnh Cường - Hương Giang "tấu hài"
Quyết tâm tạo bất ngờ cho mẹ Giang, ba bố con BTV Mạnh Cường bắt tay vào làm áo thun in dấu tay tặng mẹ. Ban đầu, Cue và Cam siêu hợp tác và hào hứng chia sẻ đồ cho nhau.
Thế nhưng, sự bình yên nhanh chóng biến thành "thảm họa" khi Cam bật chế độ phá bĩnh: Bôi màu khắp mặt mũi, giẫm cả hai chân lên đĩa màu trong tiếng hét tuyệt vọng của bố. Giữa đống hỗn độn, nam MC chỉ biết thở dài ân hận: "Bố không nghĩ làm áo phức tạp như này đâu", "Có thể là bố đã sai ngay từ đầu rồi"...
BTV Mạnh Cường sau đó để hai con tự trông nhau và một mình hoàn thành nốt món quà tặng mẹ. Trong lúc tự chơi, em Cam lại liên tục cắn anh Cue khiến cậu bé khóc toáng lên, đòi hỏi bố Cường lại phải bật mood nghiêm khắc.
Sau đó, cũng tranh thủ lúc các con ngủ trưa, bố Cường đã âm thầm biến ngôi nhà thành một "Gallery kỷ niệm 48 giờ vắng mẹ". Những bức ảnh kèm dòng note dán khắp góc nhà khiến mẹ Giang xúc động: "Xem ảnh thì mình hiểu là mấy bố con đã có những khoảng thời gian rất vui bên cạnh nhau. Thế là tốt rồi".
Cặp song sinh ngộ nghĩnh đáng yêu nhà BTV Mạnh Cường.
Tuy nhiên chỉ một phút sau, mẹ Giang bị dội ngay 'gáo nước lạnh' khi Cam chỉ lo tìm quà, Cue thì mải mê đồ chơi. Cuối cùng chỉ có bố Cường ra ôm vợ để xả nỗi lòng khi sụt 1 cân sau 48 tiếng dồn nén.
Điều khiến Hương Giang bất ngờ là, sau hơn 2 ngày vắng mẹ, chỉ có bố Cường là bị sụt cân còn cặp song sinh bé nào cũng tăng ít nhất 3 - 4 lạng.
Tuấn Dương tung chiêu dụ con ăn cơm, vừa đón vợ liền "bóc phốt" hai ái nữ
Giờ ăn trưa của ba bố con nhà Tuấn Dương đúng nghĩa là một cuộc chiến đầy tiếng cười. Trong khi em Suli hoàn toàn tập trung ăn ngon lành, thì chị cả Nami lại lười ăn, bất chấp lời năn nỉ, dụ dỗ của ba Dương. Kể cả khi ba Dương có dọa nếu không ăn cơm mà ăn bánh thì sẽ bị đau bụng, phải đi cấp cứu, cô bé vẫn tỉnh bơ đáp: "Không sợ".
Cuối cùng, ba Dương phải tung tuyệt chiêu: Cứ ăn một miếng cơm thì được xem và trang trí chiếc bánh kem công chúa tặng mẹ. Chiến thuật này lập tức hiệu nghiệm, giúp Nami xử gọn bát cơm, dù cô bé vẫn lý sự: "Ăn miếng to đau họng".
Chưa dừng lại ở đó, trong khi đang trang trí bánh kem, thấy Nami lỡ cắn dở quả dâu, ba Dương liền nhanh trí cắm ngược phần bị cắn xuống lớp kem rồi cười lém lỉnh: "Thế là mẹ tưởng dâu mới, hay chưa".
Khoảnh khắc mẹ Lucie Nguyễn trở về sau hơn 2 ngày xa cách, Nami và Suli đã cùng nhau hát tặng mẹ và nói rất nhớ mẹ. Trong lúc mẹ Lucie đang rưng rưng xúc động thì Tuấn Dương lập tức "bóc phốt" sự "thảo mai" đáng yêu của hai con: "Đừng bao giờ tin, chỉ tin khoảng 20% thôi. 2 đứa không bao giờ làm mất lòng ai cả, các mom ạ".
Nhìn giỏ hoa chồng cắm, Lucie Nguyễn cũng dành lời khen: "Được rồi đó mà luyện thêm tầm 5 năm nữa cũng đẹp!". Khán giả không khỏi bật cười nhận ra cô nàng đúng chuẩn "dâu Bắc".
Bất ngờ trước kỹ năng chăm em điêu luyện của cậu hai nhà Đăng Khôi
Tập 9 chứng kiến một "kiếp nạn" không hề nhẹ dành cho khách mời Cường Seven khi bị Đăng Khôi giao phó trọng trách trông em Kai. Lần đầu làm "bố", Cường Seven không khỏi toát mồ hôi hột, lóng ngóng không biết làm sao khi em Kai bắt đầu khó ở.
Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, Đăng Anh bỗng lột xác thành chiến thần cứu giá. Đăng Anh tinh tế đưa đồ chơi nhại giọng dỗ em Kai gọi "Papa" trót lọt, thậm chí còn mở luôn lớp đào tạo cấp tốc dạy chú Cường cách pha sữa chuẩn chỉnh khiến anh gật gù công nhận: "Đăng Anh được cái là tất cả những gì liên quan đến chăm sóc bé thì đều biết".
Bên cạnh những khoảnh khắc hài hước, buổi cắm hoa của Đăng Khôi và Ken lại là khoảng lặng đắt giá. Lần đầu tiên, cậu cả Ken bộc bạch sự thật về áp lực khi làm con của người nổi tiếng: "May mắn vì sinh ra trong gia đình đầy đủ, nhưng xấu hổ thì cũng không phải không có". Sự thấu hiểu được lấp đầy khi ba Khôi ôm con vỗ về: "Áp lực của con cũng là áp lực của ba mẹ. Con bây giờ đã giỏi hơn ba mẹ ngày xưa rất nhiều".
Tuấn Hưng "vã mồ hôi" kèm con học bài, thú nhận sợ nổi nóng vì cậu út quá nghịch
Trong khi 3 gia đình trên còn đang háo hức đón mẹ trở về ở lần ghi hình đầu tiên, thì bốn bố con nhà ca sĩ Tuấn Hưng đã bắt đầu đợt ghi hình thứ 2 với 48h vắng mẹ tiếp theo.
Nếu như ở chặng đầu tiên, cả gia đình đã thành công đạt được mục tiêu là muốn các con có thêm nhiều trải nghiệm mới cùng bố, thì ở đợt ghi hình tiếp theo, Hương Baby giao cho chồng nhiều "nhiệm vụ" hơn: Dạy Sâm - cậu út học Toán và Tiếng Việt, dạy các con biết làm việc nhà, bố không được trách mắng con…
Trước sự giao phó của vợ, giọng ca "Tìm lại bầu trời" thừa nhận: "Không tự tin tí nào hết!". Anh cũng không dám hứa sẽ không mắng cậu út Sâm vì "ông này nghịch lắm". Tuy nhiên, anh đã gỡ gạc lại điểm số khi tiếp tục được công chúa Son khen ngợi món ăn bố nấu ngon hết sẩy.
Để tăng tính kết nối, Tuấn Hưng bày trò chơi đoán "Trong túi mẹ có gì?". Trong khi chị Son và anh Su Hào đoán toàn đồ trang điểm, bố Hưng đoán trúng phóc các vật dụng của vợ, thì cậu út Sâm lại chốt hạ một câu khiến ai nấy bật cười vì quá thực tế: "Tiền!".
Cuối cùng, bốn bố con bắt tay vào nhiệm vụ dọn dẹp nhà cửa. Khán giả được chứng kiến "phong cách lau nhà chuẩn Tuấn Hưng" có một không hai. Ngay sau đó, nam ca sĩ cũng ân cần dạy 3 con cách gấp từng loại quần áo riêng biệt trước khi tin tưởng để các con tự lập hoàn thành phần còn lại.
Kết thúc Tập 9 cũng là kết thúc 48 giờ vắng mẹ. Đối với các bố, đó không chỉ là phép thử kỹ năng bỉm sữa, mà thực sự là một chuyến tàu chuyên chở sự trưởng thành của các con. Các ông bố dẫu có lóng ngóng, vụng về và chẳng phải siêu nhân hoàn hảo, nhưng chính tình yêu thương vô điều kiện đã giúp họ cùng các con tạo nên những thước phim vô giá.
Đón xem "Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân 2026" vào Thứ 5 hàng tuần (21h00 trên kênh HTV7, 21h30 trên kênh YouTube; 10h30 Thứ 7 hàng tuần trên kênh QPVN; 13h00 Chủ Nhật hàng tuần trên SCTV6.
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