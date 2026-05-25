Cuộc sống tuổi trung niên của Tuấn Hưng trước khi tự xét nghiệm ma túy

Tuấn Hưng dừng show ở ban công nhà riêng Tuấn Hưng quyết tâm làm đêm nhạc tại Hà Nội vào tháng 6 vì muốn duy trì thương hiệu "Góc ban công", đưa thương hiệu này tới không gian biểu diễn chuyên nghiệp hơn thay vì hát tại nhà riêng như trước.

Tuấn Hưng là ai?

Tuấn Hưng là một trong những ca sĩ nổi bật của làng nhạc Việt Nam suốt hơn hai thập kỷ qua. Anh sinh năm 1978 tại Hà Nội và bắt đầu được công chúng biết đến khi tham gia nhóm nhạc Quả Dưa Hấu cùng với Bằng Kiều, Tường Văn và Anh Tú vào cuối những năm 1990. Dù nhóm hoạt động không quá lâu, nhưng đây chính là bước đệm quan trọng giúp Tuấn Hưng khẳng định niềm đam mê và tài năng âm nhạc của mình.

Sau khi tách nhóm để phát triển sự nghiệp solo, Tuấn Hưng nhanh chóng ghi dấu ấn nhờ chất giọng khàn đặc trưng, phong cách biểu diễn mạnh mẽ và đầy cảm xúc. Anh sở hữu nhiều ca khúc nổi tiếng như "Tìm Lại Bầu Trời", "Nắm Lấy Tay Anh", "Dĩ Vãng Cuộc Tình" hay "Cầu Vồng Khuyết". Những bài hát của anh thường mang màu sắc ballad sâu lắng, nói về tình yêu, cuộc sống và những trải nghiệm cá nhân, dễ dàng chạm đến cảm xúc của khán giả.

Không chỉ thành công trong âm nhạc, Tuấn Hưng còn được biết đến là nghệ sĩ có cá tính mạnh và phong cách sống thẳng thắn. Trong sự nghiệp, anh từng đối mặt với không ít khó khăn và tranh cãi, nhưng luôn giữ được vị trí riêng trong lòng người hâm mộ nhờ sự nghiêm túc với nghề. Bên cạnh hoạt động ca hát, anh còn tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế với vai trò huấn luyện viên và giám khảo, góp phần tìm kiếm và đào tạo thế hệ ca sĩ trẻ.

Ngoài sân khấu, Tuấn Hưng là người rất coi trọng gia đình. Sau khi kết hôn, anh dành nhiều thời gian cho vợ con và thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường hạnh phúc trên mạng xã hội. Hình ảnh một nghệ sĩ trưởng thành, chín chắn và giàu tình cảm giúp anh nhận được sự yêu mến từ đông đảo công chúng.

Với hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Tuấn Hưng đã xây dựng được sự nghiệp vững chắc và trở thành một trong những giọng ca nam tiêu biểu của nhạc nhẹ Việt Nam.

Tuấn Hưng tuổi 48 có cuộc sống ra sao?

"Tôi nói thật là lâu này tôi bắt đầu sợ cảm giác chỗ đông người, nhiều khi ra chỗ bạn bè ăn nhậu đông người chỉ một lúc thôi là tôi trốn về, loanh quanh chơi với các con, làm nhạc rồi thu âm. Đấy đang là niềm vui lớn nhất của tôi lúc này, cảm thấy như thế là hạnh phúc, là an toàn và tất cả với mình. Tôi không biết đấy là diễn biến trạng thái tích cực hay tiêu cực nhưng thấy như thế đang là tốt cho mình và mọi diễn biến như thế, tôi vẫn đang chịu được.

Tức là ở nhà, không đi ra ngoài chơi, chơi với con cũng không thấy buồn mà thấy vui. Nói thật, tất cả các số điện thoại hiện giờ tôi đều để ở chế độ làm phiền vì muốn dành thời gian cho gia đình và âm nhạc, vì sợ nhỡ bạn gọi mà mình không nghe thì khó nói, lỡ cầm điện thoại lên nghe, bạn rủ đi lại phải gật đầu hoặc ham vui, mà cái đó thật sự không giống với cảm xúc của tôi lúc này", Tuấn Hưng chia sẻ với báo chí.

Lịch hàng ngày của anh là sáng thức dậy sớm đưa con đi học, xong việc, anh về uống trà rồi ăn sáng và bắt đầu công việc sáng tác của mình. Còn buổi tối, anh dành thời gian cho vợ con và tận hưởng cảm giác ấm cùng mà người thân mang lại.

Chính nguồn năng lượng tích cực đó đã giúp Tuấn Hưng như được "chữa lành" sau những mất mát. Vì vậy, trong con đường âm nhạc sắp tới, nam ca sĩ tuổi Ngọ muốn viết những ca khúc giàu sức sống, lạc quan và yêu thương.

Anh nói: "Có một điều tôi muốn chia sẻ thật rằng những gì tôi viết trong thời gian tới vẫn thế, không phải tình yêu đôi lứa, những gì đau đớn khổ sở về nhiều việc từng gặp và trải qua trước đấy mà là những gì tích cực, hướng đến tương lai đầy màu xanh, một người nghệ sĩ muốn chia sẻ với cộng đồng, xã hội. Và đặc biệt là viết về những bài hát về quê hương, đất nước và tình người. Đấy mới là những chủ đề mà tôi muốn ưu tiên tập trung trong thời gian tới, những bài hát có sự lan tỏa".

Tuấn Hưng cũng tự nhận mình đã qua "thời kỳ đỉnh cao" nhưng sẽ luôn bền bỉ dành tình yêu cho âm nhạc bằng những sản phẩm nghệ thuật có giá trị.

