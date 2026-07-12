Cặp song sinh nhà Phương Oanh gây chú ý khi đi nghỉ hè cùng mẹ

Tin sao 11/7: Phương Oanh có động thái mới, Việt Hương tuổi U50 mới được mặc váy cưới GĐXH - Ở tuổi U50, nghệ sĩ Việt Hương lần đầu khoác lên mình váy cưới sau 20 năm kết hôn, trong khi đó diễn viên Phương Oanh có động thái mới gây chú ý.

Cặp song sinh nhà Phương Oanh thời gian gần đây được mẹ chia sẻ trên mạng xã hội. Mới tròn 2 tuổi nhưng cặp song sinh đã phổng phao và đáng yêu. Hình ảnh các bé hồn nhiên nô đùa cùng nụ cười hạnh phúc của nữ diễn viên đã khiến người hâm mộ vui lây.

Cặp song sinh nhà Phương Oanh quấn quít bên mẹ.

Thời gian qua, cặp song sinh Jimmy và Jenny – hai con của nữ diễn viên Phương Oanh đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng kể từ khi chào đời. Không chỉ gây chú ý bởi xuất thân "con nhà sao", hai bé còn khiến nhiều người yêu mến nhờ vẻ ngoài đáng yêu, kháu khỉnh cùng những khoảnh khắc đời thường được mẹ chia sẻ trên mạng xã hội. Từ những hình ảnh đầu tiên, Jimmy và Jenny đã nhanh chóng "đốn tim" người hâm mộ với gương mặt bụ bẫm, biểu cảm ngộ nghĩnh và sự gắn kết đặc biệt của một cặp song sinh.

Theo chia sẻ từ Phương Oanh, hành trình mang thai và sinh nở hai bé là trải nghiệm đáng nhớ nhưng cũng không ít thử thách. Tuy nhiên, vượt qua tất cả, nữ diễn viên cho biết cô cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn khi được nhìn thấy các con lớn lên từng ngày. Sau khi sinh, Phương Oanh dành phần lớn thời gian để chăm sóc tổ ấm, tạm gác lại các hoạt động nghệ thuật nhằm tập trung cho vai trò làm mẹ. Chính sự tận tâm này đã giúp Jimmy và Jenny có được môi trường phát triển đầy đủ cả về thể chất lẫn tinh thần.

Vẻ ngoài phổng phao đáng yêu của cặp song sinh nhà Phương Oanh.

Dù còn nhỏ, hai bé đã sớm bộc lộ những nét tính cách riêng biệt. Nếu như Jimmy được nhận xét là khá điềm tĩnh, ít quấy khóc thì Jenny lại năng động, hoạt bát hơn. Sự khác biệt này không chỉ tạo nên màu sắc riêng cho từng bé mà còn khiến cuộc sống gia đình thêm phần sinh động. Phương Oanh cũng thường xuyên ghi lại những khoảnh khắc đời thường như lúc hai bé chơi đùa, ngủ nghỉ hay tương tác với bố mẹ, qua đó mang đến cho khán giả cái nhìn chân thực, gần gũi về cuộc sống của một gia đình trẻ.

Trên trang cá nhân, Phương Oanh lựa chọn cách chia sẻ giản dị, tự nhiên về các con. Điều này giúp Jimmy và Jenny nhận được sự yêu mến một cách nhẹ nhàng, không áp lực. Nhiều khán giả bày tỏ sự đồng cảm khi thấy hình ảnh một người mẹ bận rộn nhưng vẫn luôn cố gắng dành những điều tốt nhất cho con cái. Đồng thời, cách nuôi dạy con của nữ diễn viên cũng được đánh giá là hiện đại, chú trọng đến sự phát triển toàn diện thay vì chỉ tập trung vào một khía cạnh.

Hiện tại mối quan tâm của Phương Oanh chỉ dành cho con cái.

Hiện tại, mỗi lần được mẹ chia sẻ, Jimmy và Jenny đều nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Không ít người kỳ vọng trong tương lai, cặp song sinh nhà Phương Oanh sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm nếu gia đình lựa chọn cho các con tham gia vào các hoạt động nghệ thuật hoặc giải trí. Tuy nhiên, Phương Oanh từng cho biết cô tôn trọng sự phát triển tự nhiên của con, không áp đặt định hướng nghề nghiệp từ sớm.

Phương Oanh (tên đầy đủ Đỗ Phương Oanh) là một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh nhỏ Việt Nam, ghi dấu ấn qua loạt vai diễn đa dạng và giàu cảm xúc. Cô bắt đầu được chú ý khi tham gia các bộ phim truyền hình như Lặng yên dưới vực sâu, trước khi khẳng định tên tuổi với vai Quỳnh trong Quỳnh búp bê – tác phẩm tạo nên bước ngoặt lớn trong sự nghiệp nhờ lối diễn xuất chân thực, giàu nội tâm. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục duy trì sức hút qua các dự án như Hương vị tình thân, nơi cô thể hiện hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ, giàu nghị lực. Không chỉ ghi điểm ở khả năng hóa thân linh hoạt, Phương Oanh còn được đánh giá cao bởi sự nỗ lực làm mới bản thân và giữ vững vị trí trong làng phim truyền hình Việt Nam.



