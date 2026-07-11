'Tay trong' của trùm ma túy Lão Công 'ẩn mình' trong đội ngũ công an

Tập 8 phim "Lửa trắng" đã được phát sóng với nhiều tình tiết hấp dẫn. Trong tập phim, mặc dù Lão Công đầu tiên từ chối gặp Lê Trường - tức Trường nổ nhưng cuối cùng, lão lại đồng ý đến điểm hẹn gặp hắn. Trước khi đến địa điểm này, Lão Công đã sai Cương đen đi rà soát tất cả khu vực này nhằm tránh mọi nguy hiểm lão có nguy cơ đối mặt.

Lê Trường sau đó đã đến, đi cùng hắn chỉ có duy nhất Tiến Lẩu. Trường tỏ ra rất muốn hợp tác với Lão Công, hắn nói chuyện mềm mỏng với mong muốn nhận được cái gật đầu hợp tác của Lão Công. Tuy nhiên, cuộc đàm phán không đi đến cái kết như Lê Trường mong đợi. Lão Công muốn gặp trùm băng đảng Santana. Lão lấy lý do rằng lão không thể trở thành đại lý tiêu thụ cho Santana mà không biết mặt đối tác của mình.

Lão Công muốn gặp trực tiếp trùm băng đảng Santana. Ảnh VTV

Sự căng thẳng càng leo thang khi Lê Trường lật bài ngửa. Hoá ra, hắn đã mang đến cuộc gặp một chiếc hộp đựng bom. Nhiều chất nổ cũng đã được hắn cài cắm khắp khu vực hẹn gặp Lão Công. Ngay sau đó, Lê Trường đã cho kích hoạt tất cả các khối chất nổ, gây ra một sự hoảng loạn và sợ hãi điên cuồng. Tất cả sau đó đã phải tháo chạy ra ngoài.

Trên thực tế, có mặt tại địa điểm gặp này không chỉ có Lão Công và đám tay chân của lão mà toàn bộ cuộc trao đổi đều được đội chuyên án của trưởng phòng Châu và Tân bám sát, theo dõi nhất cử nhất động. Vì thế, khi những khối chất nổ được kích hoạt, Tân và đội của mình đã xuất hiện. Lão Công và đám tay chân, bao gồm cả Mai và Cương đen, đều được mời về trụ sở nói chuyện.

Cuộc gặp giữa hai băng đảng rơi vào trạng thái hỗn loạn khi bom được kích hoạt. Ảnh VTV

Tuy nhiên, những cuộc tra khảo không mang lại kết quả gì. Lão Công, Cương đen và Mai đã được thả về nhà. Còn Lê Trường đã tẩu thoát nhanh chóng. Mưu đồ Lan nghĩ ra đã được hắn thực hiện thành công.

Trước đó, Lan thông báo với Lê Trường rằng một chuyến hàng lớn sắp chuyển vào Sơn Hải và thay vì chọn cách lặng lẽ thực hiện, cô ta muốn Lê Trường khuấy tung mọi chuyện lên để gây sự chú ý cho công an.

Có vẻ như Lan tính toán rất chính xác, khi sự việc xảy ra, Lão Công đã bị công an mời về tra hỏi. Sự tập trung lúc này được đổ dồn về công ty Hoàng Công của lão. Lan bắt đầu chú ý đến sự xuất hiện của Mai. Tiến Lẩu nói có thể Mai là bạn gái của Cương đen nhưng Lan không tin vào giả thiết này. Cô ta nghĩ rằng Mai chỉ có thể xuất hiện ở đấy khi được sự đồng ý của Lão Công. Lan đã sai Tiến Lẩu đi điều tra về mối quan hệ giữa Mai và Lão Công.

Lan sai người điều tra về thân phận của Mai. Ảnh VTV

Còn Mai, sau khi lấy lý do muốn học việc Lão Công, cô đã được lão chấp nhận cho tham gia cùng. Tất cả những thông tin của cuộc gặp cũng như diễn biến đều được Mai báo cáo về cho chỉ huy Đỗ Việt C04. Nhưng Mai không biết lý do Lão Công muốn cô tham gia phi vụ này cùng lão là gì. Đây thực tế là một phép thử của Lão Công, lão muốn một kết quả khác bên cạnh kết quả xét nghiệm ADN mà lão đã thực hiện trước đó.

Sau khi bị nẫng tay trên chuyến hàng, suýt chết trong cuộc gặp với Lê Trường, Lão Công đã tìm gặp một người để nói về tình hình đang diễn ra. Người đó không ai khác chính là Bình - người anh em sát cánh của Tài trong tổ chuyên án. Những cuộc đối đáp cho thấy Lão Công và Bình rất rõ về nhau và cùng một đội.

Kẻ làm tay trong của Lão Công chính là Bình, người đang trong hàng ngũ công an. Ảnh VTV

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