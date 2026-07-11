Nữ NSND được coi là "cải lương chi bảo", miệt mài truyền nghề ở tuổi ngoài 80

NSND Bạch Tuyết được mệnh danh là "cải lương chi bảo" (bảo vật của nghệ thuật cải lương). Bà cũng là Tiến sĩ Nghệ thuật học đầu tiên chuyên ngành Cải lương VN và góp tên trong danh sách 50 phụ nữ châu Á có tầm ảnh hưởng năm 2024 của Forbes.

Ở tuổi ngoài 80, thay vì chọn cuộc sống an nhàn, NSND Bạch Tuyết vẫn xuất hiện trong nhiều chương trình nghệ thuật, tham gia giảng dạy, giao lưu cùng nghệ sĩ trẻ và tìm cách đưa cải lương đến gần hơn với khán giả đương đại.

Người nghệ sĩ gắn bó trọn đời với sân khấu cải lương

NSND Bạch Tuyết là một trong số ít nghệ sĩ cải lương vừa có sự nghiệp biểu diễn nổi bật, vừa theo đuổi con đường nghiên cứu học thuật. Bà là Tiến sĩ Nghệ thuật chuyên ngành cải lương và được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân vào năm 2012.

Trong suốt sự nghiệp, bà ghi dấu qua nhiều vai diễn lớn, được đông đảo khán giả yêu mến và nhiều đồng nghiệp gọi bằng danh xưng "cải lương chi bảo" như một sự ghi nhận đối với những đóng góp bền bỉ cho nghệ thuật truyền thống.

Từ khi còn rất trẻ, NSND Bạch Tuyết đã sớm khẳng định tên tuổi trên sân khấu. Bà từng chia sẻ rằng những thành quả đầu tiên từ nghề diễn đã giúp gia đình cải thiện cuộc sống và trở thành động lực để bà gắn bó lâu dài với cải lương.

NSND Bạch Tuyết trong “Thái hậu Dương Vân Nga”. Ảnh: H.K

Vai diễn để đời và dấu ấn trong lòng khán giả

Một trong những dấu mốc đáng nhớ của NSND Bạch Tuyết là vai diễn trong vở Thái hậu Dương Vân Nga, tác phẩm được nhiều thế hệ khán giả yêu mến.

Bà từng kể, năm 1979, khi được cử ra miền Bắc biểu diễn, bà có cơ hội đảm nhận phiên bản mới của vở diễn. Đây cũng là một trong những vai diễn góp phần khẳng định dấu ấn nghệ thuật của bà trong lòng công chúng.

Theo nữ nghệ sĩ, điều giúp một diễn viên được khán giả nhớ lâu không chỉ nằm ở sự nổi tiếng mà còn ở những vai diễn có sức sống bền bỉ cùng thời gian.

Tuổi ngoài 80 vẫn dành nhiều tâm huyết cho thế hệ kế cận

Những năm gần đây, bên cạnh hoạt động biểu diễn, NSND Bạch Tuyết dành nhiều thời gian cho công tác đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm với lớp nghệ sĩ trẻ.

Theo bà, nghệ sĩ trong thời đại mới không chỉ cần biết ca và diễn mà còn nên trang bị thêm kiến thức về sáng tạo, tư duy kịch bản cũng như khả năng thích ứng với nhiều hình thức biểu diễn mới để nghệ thuật truyền thống có thêm cơ hội tiếp cận khán giả.

Chính tinh thần không ngừng học hỏi và sẵn sàng đổi mới ấy giúp NSND Bạch Tuyết vẫn giữ được nguồn năng lượng tích cực sau hơn 60 năm làm nghề. Với nhiều người yêu cải lương, bà không chỉ là một nghệ sĩ gạo cội mà còn là người luôn nỗ lực gìn giữ và tiếp nối những giá trị của sân khấu truyền thống trong đời sống hôm nay.