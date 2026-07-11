Tin sao 11/7: Phương Oanh có động thái mới, Việt Hương tuổi U50 mới được mặc váy cưới

35 phút trước

GĐXH - Nhắc đến NSND Bạch Tuyết, nhiều khán giả nghĩ ngay đến một trong những gương mặt tiêu biểu của sân khấu cải lương Việt Nam. Hơn sáu thập kỷ hoạt động nghệ thuật, bà không chỉ ghi dấu với nhiều vai diễn kinh điển mà còn được biết đến là nghệ sĩ luôn coi việc học tập và truyền nghề là hành trình kéo dài suốt đời.