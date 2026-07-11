Tin sao 11/7: Phương Oanh có động thái mới, Việt Hương tuổi U50 mới được mặc váy cưới
GĐXH - Ở tuổi U50, nghệ sĩ Việt Hương lần đầu khoác lên mình váy cưới sau 20 năm kết hôn, trong khi đó diễn viên Phương Oanh có động thái mới gây chú ý.
Nữ NSND được coi là "cải lương chi bảo", miệt mài truyền nghề ở tuổi ngoài 80Giải trí -
GĐXH - Nhắc đến NSND Bạch Tuyết, nhiều khán giả nghĩ ngay đến một trong những gương mặt tiêu biểu của sân khấu cải lương Việt Nam. Hơn sáu thập kỷ hoạt động nghệ thuật, bà không chỉ ghi dấu với nhiều vai diễn kinh điển mà còn được biết đến là nghệ sĩ luôn coi việc học tập và truyền nghề là hành trình kéo dài suốt đời.
MC Đan Lê ở tuổi ngoài 40: 'Cơ địa sợ thất nghiệp nên cái gì cũng muốn học'Giải trí -
GĐXH - Đan Lê là MC nổi tiếng trên truyền hình hay nhiều sự kiện lớn, nhỏ. Tuy nhiên, thời gian gần đây, công việc của cô có nhiều thay đổi nên cô luôn tự nhắc nhở bản thân phải học hỏi thêm nhiều điều vì "cơ địa sợ thất nghiệp".
Điều không thể ngờ về nam diễn viên 'Tổng tài' phim 'Dưới ô cửa sáng đèn'Giải trí -
GĐXH - Phùng Đức Hiếu từng gây ấn tượng với khán giả qua "Gió ngang khoảng trời xanh", hiện tại nam diễn viên đang góp mặt trong "Dưới ô cửa sáng đèn".
'Người tình màn ảnh' của Tăng Thanh Hà, bây giờ ra sao?Giải trí -
GĐXH - Nhắc đến những cặp đôi được khán giả yêu mến trên màn ảnh Việt cuối thập niên 2000, Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà là cái tên khó có thể bỏ qua.
Hồng Đào hiện tại: Chỉ nhận lời hợp tác khi có kịch bản hoặc nhân vật hayThế giới showbiz -
GĐXH - Ở tuổi U70, Hồng Đào vẫn giữ trọn niềm đam mê với diễn xuất và luôn hết mình với các dự án điện ảnh. Tuy nhiên, nữ diễn viên cho biết chỉ nhận lời tham gia khi kịch bản hoặc nhân vật thực sự hấp dẫn và có chiều sâu.
Mẹ ruột và mẹ chồng Hồ Ngọc Hà gây chú ýCâu chuyện văn hóa -
GĐXH - Mẹ ruột Hồ Ngọc Hà là bà Ngọc Hương gây chú ý khi mới đăng tải những khoảnh khắc thân thiết bên bà thông gia Kristin - mẹ diễn viên Kim Lý.
Xuân Mai "con cò be bé" hiếm hoi chia sẻ ảnh bên chồng và con trai lớn, tiết lộ cách giữ tiếng Việt cho 3 con ở MỹGiải trí -
GĐXH - Sau thời gian dài ít cập nhật cuộc sống cá nhân, mới đây Xuân Mai, vốn nổi tiếng là ca sĩ nhí với cái tên quen thuộc Xuân Mai "con cò be bé", đã chia sẻ một số hình ảnh chụp cùng chồng và con trai lớn trên trang cá nhân.
'Tay trong' của trùm ma túy Lão Công 'ẩn mình' trong đội ngũ công anXem - nghe - đọc -
GĐXH - Sau hàng loạt sự cố xảy ra, Lão Công đã đến gặp Bình để nói chuyện, điều này cho thấy mối quan hệ "cùng phe" giữa hai người.
Tuổi 58 của nam diễn viên từng đóng vua Bảo ĐạiThế giới showbiz -
GĐXH - Huỳnh Anh Tuấn từng đóng Vua Bảo Đại 22 năm trước, hiện đang sở hữu kênh ẩm thực triệu view. Sau biến cố sức khỏe, anh thay đổi lối sống, nhưng vẫn giữ đam mê với ẩm thực dù phải nhờ đến ê-kíp và AI.
Đan Trường - Thủy Tiên cùng con trai hội ngộ sau ly hôn, làm điều khiến nhiều người nể phụcCâu chuyện văn hóa -
GĐXH - Sau hai tuần đưa con trai Thiên Từ về Việt Nam nghỉ hè, doanh nhân Thủy Tiên đã có nhiều dịp cùng Đan Trường đồng hành trong các hoạt động của con.