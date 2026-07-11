Tin sao 11/7: Phương Oanh có động thái mới, Việt Hương tuổi U50 mới được mặc váy cưới

Thứ bảy, 19:19 11/07/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Ở tuổi U50, nghệ sĩ Việt Hương lần đầu khoác lên mình váy cưới sau 20 năm kết hôn, trong khi đó diễn viên Phương Oanh có động thái mới gây chú ý.

Phương Oanh gây chú ý với hình ảnh mới , Việt Hương lần đầu mặc váy cưới Ở U50 - Ảnh 1.

Ở tuổi U50, nghệ sĩ Việt Hương lần đầu khoác lên mình váy cưới (hồi cưới mặc áo dài đỏ), đánh dấu cột mốc 20 năm hôn nhân hạnh phúc bên ông xã Hoài Phương. 

Phương Oanh gây chú ý với hình ảnh mới , Việt Hương lần đầu mặc váy cưới Ở U50 - Ảnh 2.

Bộ ảnh ngọt ngào mà nữ nghệ sĩ vừa chia sẻ cùng với những khoảnh khắc "tình bể bình" của cả hai khiến nhiều khán giả không khỏi ngưỡng mộ.

Phương Oanh gây chú ý với hình ảnh mới , Việt Hương lần đầu mặc váy cưới Ở U50 - Ảnh 3.

Diva Thanh Lam chia sẻ những hình ảnh tham gia sự kiện Tùng Dương ra mắt MV "Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?".

Phương Oanh gây chú ý với hình ảnh mới , Việt Hương lần đầu mặc váy cưới Ở U50 - Ảnh 4.

Thanh Lam bế theo cháu ngoại Bao Bao và tiết lộ bé là "fan nhí" của Tùng Dương.

Phương Oanh gây chú ý với hình ảnh mới , Việt Hương lần đầu mặc váy cưới Ở U50 - Ảnh 5.

Phương Oanh thu hút sự quan tâm khi đăng tải hình ảnh mới trên trang cá nhân. Trong khung hình, nữ diễn viên diện váy họa tiết nữ tính giữa không gian núi trời thoáng đãng. Đi kèm bức ảnh, Phương Oanh viết ngắn gọn: "Gió ngang qua trời mây", gợi nhớ đến bộ phim gần đây cô góp mặt.

Phương Oanh gây chú ý với hình ảnh mới , Việt Hương lần đầu mặc váy cưới Ở U50 - Ảnh 6.

Diễn viên Huyền Lizzie gây chú ý với hình ảnh nữ "Tổng tài" xinh đẹp, sang trọng.

Phương Oanh gây chú ý với hình ảnh mới , Việt Hương lần đầu mặc váy cưới Ở U50 - Ảnh 7.

Diễn viên Quỳnh Châu chia sẻ hình ảnh hậu trường khi đóng phim "Dưới ô cửa sáng đèn". Trong phim, cô vào vai Diệu - một người phụ nữ trải qua sóng gió hôn nhân khi bị chồng phản bội.

Phương Oanh gây chú ý với hình ảnh mới , Việt Hương lần đầu mặc váy cưới Ở U50 - Ảnh 8.

Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy chia sẻ loạt ảnh mới của mình với gu thời trang tinh tế, gợi cảm cùng nhan sắc được đánh giá là ngày càng thăng hạng. Người đẹp hiện là một trong các 'Hoa hậu Việt Nam' đắt show nhất nhì showbiz Việt. Cô trở thành tên tuổi được các nhãn hàng lẫn sự kiện giải trí săn đón hàng đầu.

(Ảnh FB nhân vật)

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