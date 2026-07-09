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Ngọc Anh bị các đối tượng chống phá ép vận chuyển bom

Thứ năm, 18:27 09/07/2026 | Xem - nghe - đọc
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Ngọc Anh bị các đối tượng chống phá khống chế bắt phải vận chuyển bom, nếu không sẽ xử lý mạnh tay với gia đình cô.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 4 phim "Trời cao nguyên xanh", Tuấn muốn nhanh chóng hành động để ngăn đối tượng bỏ trốn thì Minh cho rằng mọi phán đoán đều phải dựa trên những bằng chứng xác thực. Minh cảnh báo Tuấn không nên vội vàng kết luận chỉ từ những thông tin chưa được kiểm chứng.

Ngọc Anh bị các đối tượng chống phá ép vận chuyển bom - Ảnh 1.

Tuấn cho rằng cần phải hành động nhanh để ngăn đối tượng bỏ trốn. Ảnh VTV

Trong khi đó, Ngọc Anh rơi vào tình thế nguy hiểm khi bị ép trở thành "người đưa hàng" cho nhóm đối tượng chống phá. Lo sợ cho tính mạng của bản thân và gia đình, cô không dám tiết lộ sự thật. Chỉ khi được Vân động viên, Ngọc Anh mới bật khóc tiết lộ có bom trong hội trường.

Ngọc Anh cho biết nhóm đối tượng luôn theo dõi và đe dọa sẽ kích nổ nếu cô chống đối hoặc tiết lộ thông tin. Bình tĩnh trước tình huống căng thẳng, Vân lập tức tìm cách liên lạc để nhờ hỗ trợ.

Ngọc Anh bị các đối tượng chống phá ép vận chuyển bom - Ảnh 2.

Ngọc Anh bật khóc tiết lộ có bom trong hội trường. Ảnh VTV

Khi Tuấn có mặt để xử lý quả bom, anh bất ngờ nhận được cuộc gọi. Đối tượng đưa ra lời đe dọa lạnh lùng rằng nếu quả bom hiện tại bị vô hiệu hóa, một vụ nổ khác với sức công phá lớn hơn sẽ xảy ra. 

Thậm chí, hắn còn ép Tuấn phải lựa chọn giữa việc hy sinh bản thân hoặc để nhiều người khác gặp nguy hiểm.

Ngọc Anh bị các đối tượng chống phá ép vận chuyển bom - Ảnh 3.

Liệu Tuấn đối diện với thử thách sinh tử. Ảnh VTV

Tập 4 phim "Trời cao nguyên xanh" phát sóng lúc 21h ngày 9/7 trên VTV1.

Ngọc Anh bị các đối tượng chống phá ép vận chuyển bom - Ảnh 4.Mai (Việt Hoa) muốn kế nghiệp trùm ma túy Lão Công (NSƯT Hồ Phong)

GĐXH - Mai bất ngờ đưa ra lời đề nghị với Lão Công muốn tham gia hoạt động của công ty vì biết được nguồn tiền từ đâu mà có.

Ngọc Anh bị các đối tượng chống phá ép vận chuyển bom - Ảnh 5.VTV nói về lý do 'Như chưa hề có cuộc chia ly' dừng phát sóng trên VTV1

GĐXH - Thông tin Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" dừng phát sóng trên kênh VTV1 từ tháng 7/2026 khiến khán giả hụt hẫng.

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