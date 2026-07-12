Nữ người mẫu là 'nàng thơ' của Đỗ Mạnh Cường, đã 'trượt' vai Nam Phương hoàng hậu là ai?

Người đẹp sinh năm 2006 phủ nhận việc đi thử vai vì nghĩ mình giống Nam Phương Hoàng hậu, mà xem đây là cơ hội học hỏi và tích lũy kinh nghiệm. Theo người đẹp, việc đạo diễn chọn Tăng Thanh Hà là hoàn toàn có cơ sở: "Chị có kinh nghiệm nghệ thuật, việc chị đem lại cảm giác đúng với nhân vật cho đạo diễn chắc chắn sẽ hơn một người mới như tôi".