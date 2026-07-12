Nữ người mẫu là 'nàng thơ' của Đỗ Mạnh Cường, đã 'trượt' vai Nam Phương hoàng hậu là ai?

Chủ nhật, 10:37 12/07/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - "Nàng Mơ" Trà My từng thử sức với vai diễn Nam Phương hoàng hậu trong "Hoàng hậu cuối cùng" nhưng lại được đạo diễn chuyển casting vai Lý Lệ Hà vì chưa phù hợp.

Nữ người mẫu Trà My và vai diễn Nam Phương Hoàng hậu trong Hoàng hậu cuối cùng - Ảnh 1.

Dự án điện ảnh "Hoàng hậu cuối cùng" ngay khi công bố đã gây chú ý với sự tái xuất của Tăng Thanh Hà. Số đông ý kiến cho rằng giao vai Nam Phương hoàng hậu cho Tăng Thanh Hà là không phù hợp cả về tuổi tác và diện mạo. Trong khi đó, người mẫu/ diễn viên "Nàng Mơ" Trà My lại được đánh giá có diện mạo gần giống hơn nhân vật hơn. 

Nữ người mẫu Trà My và vai diễn Nam Phương Hoàng hậu trong Hoàng hậu cuối cùng - Ảnh 2.

Nàng Mơ tiết lộ cô đã tham gia casting dự án với mong muốn thử sức nhiều hơn là đặt kỳ vọng giành được vai chính. Người đẹp hoàn toàn tôn trọng quyết định của ê-kíp, đồng thời tin rằng đạo diễn có những tiêu chí riêng khi lựa chọn diễn viên.

Nữ người mẫu Trà My và vai diễn Nam Phương Hoàng hậu trong Hoàng hậu cuối cùng - Ảnh 3.

Người đẹp sinh năm 2006 phủ nhận việc đi thử vai vì nghĩ mình giống Nam Phương Hoàng hậu, mà xem đây là cơ hội học hỏi và tích lũy kinh nghiệm. Theo người đẹp, việc đạo diễn chọn Tăng Thanh Hà là hoàn toàn có cơ sở: "Chị có kinh nghiệm nghệ thuật, việc chị đem lại cảm giác đúng với nhân vật cho đạo diễn chắc chắn sẽ hơn một người mới như tôi".

Nữ người mẫu Trà My và vai diễn Nam Phương Hoàng hậu trong Hoàng hậu cuối cùng - Ảnh 4.

Nàng Mơ cũng tiết lộ, tại buổi casting diễn ra năm ngoái, dù đăng ký thử vai Nam Phương Hoàng hậu nhưng cô lại được đạo diễn chuyển sang đọc kịch bản của nhân vật Lý Lệ Hà. Cô kể lại, vì lúc đó đạo diễn nhận định gương mặt cô khá sắc sảo, chưa toát lên nét nhu mì của Nam Phương hoàng hậu, cùng với việc cô không thoại được bằng giọng Nam nên đạo diễn cho cô casting vai "tình địch".

Nữ người mẫu Trà My và vai diễn Nam Phương Hoàng hậu trong Hoàng hậu cuối cùng - Ảnh 5.

Nàng Mơ trong bộ ảnh lấy cảm hứng từ hình tượng Hoàng hậu Nam Phương. Dù không được nhận vai, người mẫu nói không buồn vì nhận thức được bản thân còn nhiều thiếu sót trong diễn xuất. 

Nữ người mẫu Trà My và vai diễn Nam Phương Hoàng hậu trong Hoàng hậu cuối cùng - Ảnh 6.

Nàng Mơ cũng ấp ủ việc học thêm diễn xuất chuyên nghiệp, song song với việc chuẩn bị nhập học Đại học Văn Lang.

Nữ người mẫu Trà My và vai diễn Nam Phương Hoàng hậu trong Hoàng hậu cuối cùng - Ảnh 7.

Nàng Mơ tên thật Lê Minh Trà My cao 1m68, sinh năm 2006 tại Hà Nội. Sau khi bước ra từ Vietnam's Next Top Model 2025, cô được nhiều NTK yêu thích, được Đỗ Mạnh Cường chọn làm "nàng thơ". Cuối năm 2025, cô còn tham gia diễn xuất trong phim điện ảnh "Thế hệ kỳ tích" do Hoàng Nam làm đạo diễn.

Nàng Mơ casting "Hoàng hậu cuối cùng".

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