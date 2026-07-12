Nữ người mẫu là 'nàng thơ' của Đỗ Mạnh Cường, đã 'trượt' vai Nam Phương hoàng hậu là ai?
GĐXH - "Nàng Mơ" Trà My từng thử sức với vai diễn Nam Phương hoàng hậu trong "Hoàng hậu cuối cùng" nhưng lại được đạo diễn chuyển casting vai Lý Lệ Hà vì chưa phù hợp.
Nàng Mơ casting "Hoàng hậu cuối cùng".
Hồng Nhung, Suboi 'cực cháy' trong chương trình nghệ thuật đặc sắc tại Hà NộiXem - nghe - đọc -
GĐXH - Tham gia chương trình The Flow of Evolution, Hồng Nhung và Suboi đã mang đến những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc. Chương trình kết hợp âm nhạc, vũ đạo và nghệ thuật thị giác, thu hút gần 500 khán giả.
Huỳnh Hiểu Minh từng để ý một hot girl, cái kết sau 10 năm mới chấn động!Giải trí -
Sau 10 năm nhìn lại, netizen xứ Trung cảm thấy câu chuyện này có chút "lấn cấn".
Thời thơ ấu của Ji Chang Wook: Cha mất sớm, làm bốc vác, phụ mẹ bán hàngThế giới showbiz -
Ít ai biết, Ji Chang Wook từng trải qua tuổi thơ nhiều mất mát, khi cha qua đời từ sớm, phải làm đủ nghề phụ mẹ mưu sinh.
Tin sao 11/7: Phương Oanh có động thái mới, Việt Hương tuổi U50 mới được mặc váy cướiGiải trí -
GĐXH - Ở tuổi U50, nghệ sĩ Việt Hương lần đầu khoác lên mình váy cưới sau 20 năm kết hôn, trong khi đó diễn viên Phương Oanh có động thái mới gây chú ý.
Nữ NSND được coi là "cải lương chi bảo", miệt mài truyền nghề ở tuổi ngoài 80Giải trí -
GĐXH - Nhắc đến NSND Bạch Tuyết, nhiều khán giả nghĩ ngay đến một trong những gương mặt tiêu biểu của sân khấu cải lương Việt Nam. Hơn sáu thập kỷ hoạt động nghệ thuật, bà không chỉ ghi dấu với nhiều vai diễn kinh điển mà còn được biết đến là nghệ sĩ luôn coi việc học tập và truyền nghề là hành trình kéo dài suốt đời.
MC Đan Lê ở tuổi ngoài 40: 'Cơ địa sợ thất nghiệp nên cái gì cũng muốn học'Giải trí -
GĐXH - Đan Lê là MC nổi tiếng trên truyền hình hay nhiều sự kiện lớn, nhỏ. Tuy nhiên, thời gian gần đây, công việc của cô có nhiều thay đổi nên cô luôn tự nhắc nhở bản thân phải học hỏi thêm nhiều điều vì "cơ địa sợ thất nghiệp".
Điều không thể ngờ về nam diễn viên 'Tổng tài' phim 'Dưới ô cửa sáng đèn'Giải trí -
GĐXH - Phùng Đức Hiếu từng gây ấn tượng với khán giả qua "Gió ngang khoảng trời xanh", hiện tại nam diễn viên đang góp mặt trong "Dưới ô cửa sáng đèn".
'Người tình màn ảnh' của Tăng Thanh Hà, bây giờ ra sao?Giải trí -
GĐXH - Nhắc đến những cặp đôi được khán giả yêu mến trên màn ảnh Việt cuối thập niên 2000, Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà là cái tên khó có thể bỏ qua.
Hồng Đào hiện tại: Chỉ nhận lời hợp tác khi có kịch bản hoặc nhân vật hayThế giới showbiz -
GĐXH - Ở tuổi U70, Hồng Đào vẫn giữ trọn niềm đam mê với diễn xuất và luôn hết mình với các dự án điện ảnh. Tuy nhiên, nữ diễn viên cho biết chỉ nhận lời tham gia khi kịch bản hoặc nhân vật thực sự hấp dẫn và có chiều sâu.
Mẹ ruột và mẹ chồng Hồ Ngọc Hà gây chú ýCâu chuyện văn hóa -
GĐXH - Mẹ ruột Hồ Ngọc Hà là bà Ngọc Hương gây chú ý khi mới đăng tải những khoảnh khắc thân thiết bên bà thông gia Kristin - mẹ diễn viên Kim Lý.