Hồng Nhung, Suboi 'cực cháy' trong chương trình nghệ thuật đặc sắc tại Hà Nội

Đại sứ Julien Guerrier chia sẻ: “Với riêng tôi, điều truyền cảm hứng nhất trong suốt hành trình này chính là được chứng kiến sức sáng tạo phi thường của các nghệ sỹ Việt Nam cùng sự hưởng ứng đầy nhiệt huyết của rất nhiều bạn trẻ đã đồng hành với chiến dịch. Có lẽ đó cũng chính là thành tựu lớn nhất của chiến dịch”. Sự kiện tối 11/7 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam thu hút gần 500 khán giả.