Hồng Nhung, Suboi 'cực cháy' trong chương trình nghệ thuật đặc sắc tại Hà Nội

Chủ nhật, 11:30 12/07/2026 | Xem - nghe - đọc
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Tham gia chương trình The Flow of Evolution, Hồng Nhung và Suboi đã mang đến những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc. Chương trình kết hợp âm nhạc, vũ đạo và nghệ thuật thị giác, thu hút gần 500 khán giả.

Hồng Nhung và Suboi tỏa sáng trong chương trình nghệ thuật đặc sắc tại hà nội - Ảnh 1.

Tối ngày 11/7, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, những tiết mục âm nhạc, vũ đạo và nghệ thuật thị giác tại The Flow of Evolution: Buổi diễn Gió - Nước - Mặt Trời mở ra không gian nơi các loại hình nghệ thuật cùng giao thoa để kể một câu chuyện thống nhất về thiên nhiên, sự kết nối và những chuyển động hướng tới tương lai. 

Hồng Nhung và Suboi tỏa sáng trong chương trình nghệ thuật đặc sắc tại hà nội - Ảnh 2.

Được xây dựng theo ba chương Gió – Nước – Mặt Trời, chương trình dẫn dắt khán giả qua một hành trình chuyển mình – từ những tia lửa đầu tiên của sự thay đổi, đến khả năng thích ứng bền bỉ, và cuối cùng là viễn cảnh về một tương lai bền vững được vun đắp bằng tri thức và kỹ năng. 

Hồng Nhung và Suboi tỏa sáng trong chương trình nghệ thuật đặc sắc tại hà nội - Ảnh 3.

Chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ bao gồm WEAN, marzuz, Last Fire Crew, Fustic. Studio, Bách Vũ, cùng hai nghệ sĩ khách mời Suboi và Hồng Nhung và vũ đoàn Arabesque Vietnam. 

Hồng Nhung và Suboi tỏa sáng trong chương trình nghệ thuật đặc sắc tại hà nội - Ảnh 4.

Mở màn chương “Gió” với những màn trình diễn của Suboi,WEAN và marzuz.

Hồng Nhung và Suboi tỏa sáng trong chương trình nghệ thuật đặc sắc tại hà nội - Ảnh 5.

Tiếp nối là chương Nước, được thể hiện qua những chuyển động giàu năng lượng của Last Fire Crew.

Hồng Nhung và Suboi tỏa sáng trong chương trình nghệ thuật đặc sắc tại hà nội - Ảnh 6.

Chương cuối cùng, Mặt Trời, khép lại bằng sự hòa quyện giữa nghệ thuật thị giác, công nghệ và âm nhạc, với sự kết hợp đặc biệt giữa ca sĩ Hồng Nhung và Fustic. Studio. 

Hồng Nhung và Suboi tỏa sáng trong chương trình nghệ thuật đặc sắc tại hà nội - Ảnh 7.

Diva Hồng Nhung

Hồng Nhung và Suboi tỏa sáng trong chương trình nghệ thuật đặc sắc tại hà nội - Ảnh 8.

Xuyên suốt chương trình, những màn múa đương đại của Arabesque Vietnam đã kết nối ba chương thành một mạch kể chuyện liền mạch, tạo nên một tổng thể nghệ thuật xuyên suốt và giàu cảm xúc.

Hồng Nhung và Suboi tỏa sáng trong chương trình nghệ thuật đặc sắc tại hà nội - Ảnh 9.

Trong gần một năm qua, chiến dịch “Nhấn Kết nối - Bật thay đổi” đã sử dụng nghệ thuật và các hình thức kể chuyện sáng tạo để lan tỏa những thông điệp về quan hệ đối tác, hành động vì khí hậu, phát triển kỹ năng và tăng trưởng xanh.

Hồng Nhung và Suboi tỏa sáng trong chương trình nghệ thuật đặc sắc tại hà nội - Ảnh 10.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam Julien Guerrier nhấn mạnh, trong suốt một năm qua, chiến dịch “Nhấn kết nối-Bật thay đổi” đã phản ánh cam kết của Liên minh châu Âu trong việc đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình chuyển đổi xanh. Ở đó, các nghệ sỹ, các bạn trẻ, các đối tác và công chúng cùng gặp gỡ, khám phá cách sáng tạo có thể khơi mở những cuộc đối thoại về năng lượng sạch, phát triển bền vững và tương lai mà chúng ta mong muốn cùng nhau kiến tạo.

Hồng Nhung và Suboi tỏa sáng trong chương trình nghệ thuật đặc sắc tại hà nội - Ảnh 11.

Đại sứ Julien Guerrier chia sẻ: “Với riêng tôi, điều truyền cảm hứng nhất trong suốt hành trình này chính là được chứng kiến sức sáng tạo phi thường của các nghệ sỹ Việt Nam cùng sự hưởng ứng đầy nhiệt huyết của rất nhiều bạn trẻ đã đồng hành với chiến dịch. Có lẽ đó cũng chính là thành tựu lớn nhất của chiến dịch”. Sự kiện tối 11/7 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam thu hút gần 500 khán giả.

 

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