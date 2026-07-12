Hồng Nhung, Anh Tú và Lâm Bảo Ngọc cùng cỏ mặt biểu diễn xuất thần tại Gala nghệ thuật 'Tổ quốc bình yên'

Chương trình Gala nghệ thuật đặc biệt “Tổ quốc bình yên” kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026), diễn ra vào 20h Chủ nhật (ngày 12/7), tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, thành phố Hà Nội; được truyền hình trực tiếp lúc 20h10 trên sóng VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam.

Với chủ đề “Dòng chảy”, Gala "Tổ quốc bình yên" khắc họa sâu sắc hành trình 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam. Lấy hình tượng nước xuyên suốt, chương trình tôn vinh những cống hiến, hy sinh thầm lặng nhưng bền bỉ của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh nhân dân.

Gala "Tổ quốc bình yên" diễn ra lúc 20h10 ngày 12/7. Ảnh VTV

Ban tổ chức cho biết, chương trình được dàn dựng công phu qua 3 chương: “Mạch ngầm”, “Suối ngàn đã chảy thành sông” và “Thác bao nhiêu dốc cũng qua”. Từ các dấu mốc lịch sử hào hùng đến chân dung người chiến sĩ thời đại mới đều được tái hiện sinh động qua các hoạt cảnh và phóng sự, giao lưu.

Bên cạnh những câu chuyện xúc động về sự hy sinh, chương trình còn mang đến nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc với sự tham gia của các nghệ sĩ như: Hồng Nhung, Phạm Thu Hà, Ngọc Anh, Hoàng Bách, Lâm Bảo Ngọc, Anh Tú cùng dàn nhạc giao hưởng, hợp xướng và hàng trăm nghệ sĩ, chiến sĩ Công an nhân dân.

Đặc biệt, chương trình dành thời lượng trang trọng để tôn vinh các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân qua các thời kỳ. Đây là bản hùng ca ý nghĩa về lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng cống hiến vì một Việt Nam hòa bình, ổn định và phát triển.