MC Đan Lê ở tuổi ngoài 40: 'Cơ địa sợ thất nghiệp nên cái gì cũng muốn học'

Con trai cả nhà Khải Anh - Đan Lê tròn 15 tuổi, thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹ GĐXH - Khải Minh, con trai của Khải Anh và Đan Lê, ở tuổi 15 đã ra dáng một thiếu niên với phong thái tự tin, cuốn hút và được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹ.

MC Đan Lê mới đây tiếp tục truyền thông điệp tích cực đến chị em tuổi trung niên. Dù đã có chỗ đứng trong nghề nhưng cô luôn khiêm tốn nói "cơ địa sợ thất nghiệp". Trong quá trình công việc bị thay đổi, thay vì buồn bã, Đan Lê lại học nhiều thứ để nâng cấp và hoàn thiện bản thân.

MC Đan Lê học makeup để phục vụ công việc của mình.

Mới đây, MC Đan Lê còn tự học makeup để có thêm một kỹ năng phục vụ công việc. Cô chia sẻ clip và kể: "Cơ địa sợ thất nghiệp nên cái gì cũng muốn học. Tự make up hơn 20 năm rồi mà vẫn nằng nặc đòi makeup artist dạy thêm cho mới mẻ. Khổ nỗi, clip học hành nghiêm túc dài tận 2 tiếng, không biết bao giờ dựng mới xong. Nên thôi, xin phép cô giáo nộp trước bản hát nhép cho đỡ phí công trang điểm".

Ngay lập tức clip khoe thành quả tự makeup của MC Đan Lê nhận được nhiều sự quan tâm, động viên từ người hâm mộ. Trước đó, nữ MC còn đi học thêm diễn xuất để nâng cao nghề nghiệp.

MC Đan Lê luôn nỗ lực học hỏi mỗi ngày để phát triển bản thân.

Trong một sự kiện ra mắt học viện đào tạo diễn xuất do đạo diễn Khải Anh và nghệ sĩ Mai Thu Huyền sáng lập, Đan Lê cho biết cô luôn sẵn tinh thần cầu thị, học hỏi. Khi biết học viện có các chuyên gia từ Hàn Quốc sang dạy, cô xung phong ghi danh và cảm thấy được mở mang nhiều kiến thức nhờ khóa học.

Khi phóng viên hỏi đạo diễn Khải Anh về việc "có hay không chuyện vợ ủng hộ chồng khi đăng ký học?", anh cho biết MC Đan Lê là người ham học hỏi và cô tự thấy việc học là rất cần thiết trong thời điểm hiện tại.

Mặc dù MC Đan Lê đã quen mặt với khán giả truyền hình qua rất nhiều phim của VFC, thậm chí, cô còn đạt giải "Cánh diều vàng" năm 2023 nhưng với Đan Lê việc học luôn cần thiết. Điều này được Đan Lê khẳng định trên trang cá nhân của mình. Có thời gian, nữ MC chấp nhận làm việc không lương bởi lúc đó cô được học hỏi làm nghề. MC Đan Lê chia sẻ: "Mình chấp nhận, vì lúc đó mình đang học nhiều hơn là tạo ra giá trị. Nó là lựa chọn trong một hoàn cảnh cụ thể, không phải một chuẩn mực để lặp mãi về sau".

Tổ ấm hạnh phúc của MC Đan Lê.

Ở tuổi trung niên, MC Đan Lê chấp nhận thử thách bản thân để thích nghi với sự thay đổi của thời cuộc. Cô cũng là người đồng hành, đứng sau những quyết định quan trọng của chồng. Khi chồng - đạo diễn Khải Anh quyết định mạo hiểm bước ra "vùng an toàn", MC Đan Lê đã đồng hành và cổ vũ cho chồng. Như đạo diễn Khải Anh chia sẻ, anh bàn bạc cùng bố và vợ về con đường mới của mình. Và chính sự ủng hộ của người thân đã khiến anh kiên định với kế hoạch đã chọn và nghiêm túc với nó.

Sau hơn 2 thập kỷ gắn bó, Khải Anh - Đan Lê có sự thấu hiểu và yêu thương nên hiện tại, họ có tổ ấm hạnh phúc và viên mãn.

MC, diễn viên Đan Lê (sinh năm 1983) là gương mặt quen thuộc của VTV, từng dẫn bản tin Dự báo thời tiết. Cô cũng tham gia nhiều phim truyền hình như Cầu vồng tình yêu, Ba đám cưới, một đời chồng, Người phán xử. Hiện Đan Lê có cuộc sống hạnh phúc bên đạo diễn Khải Anh và hai con trai.

MC Đan Lê từng có lúc 'bớt yêu chồng một tí' GĐXH - Nhân dịp sinh nhật đạo diễn Khải Anh, MC Đan Lê đã thừa nhận có lúc buồn bực nên đã "bớt yêu chồng một tí" nhưng sau đó mọi thứ lại trở về quỹ đạo cũ, đúng với nhịp sống hôn nhân.



