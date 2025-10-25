Cha 91 tuổi, tôi nghỉ việc về chăm rồi phải bật khóc đưa ông vào viện dưỡng lão
GĐXH - Chỉ sau nửa năm, tôi phải đưa ra quyết định khiến bản thân day dứt nhất trong đời: gửi cha vào viện dưỡng lão.
Câu chuyện đưa cha vào viện dưỡng lão của ông Sửu (Trung Quốc) được chia sẻ trên nền tảng Toutiao đã khiến nhiều người xúc động và suy ngẫm.
Từ bỏ công việc để "trọn đạo làm con"
Tôi năm nay 55 tuổi, còn vợ tôi 53 tuổi. Hai con đã trưởng thành, đứa con dâu mới sinh thêm cháu trai nên vợ tôi nghỉ việc để chăm cháu. Còn tôi vẫn duy trì công việc cũ, hàng tháng gửi tiền về phụng dưỡng người cha già năm nay đã 91 tuổi.
Cuộc sống cứ thế bình yên trôi đi cho đến một ngày tôi nhận được cuộc điện thoại khẩn từ hàng xóm thông báo cha tôi bị ngã trong nhà vệ sinh, phải nhập viện cấp cứu.
May mắn, sau khi kiểm tra, bác sĩ cho biết ông cụ chỉ bị trầy xước nhẹ. Nhưng lời dặn của bác sĩ khiến tôi không thể yên lòng: "Cụ đã 91 tuổi rồi, sức yếu, nếu còn sống một mình rất nguy hiểm. Lần này còn kịp phát hiện, nhưng nếu không ai ở đó, có lẽ đã là chuyện khác".
Những lời nói ấy như hồi chuông cảnh tỉnh. Sau khi bàn bạc với gia đình, tôi quyết định nghỉ việc để về quê chăm sóc cha trong những năm cuối đời.
Tôi không thuê người giúp việc vì mức chi phí ít nhất 5.000 NDT/tháng – tương đương toàn bộ tiền lương của tôi. Nhưng hơn hết, tôi muốn tự mình làm tròn chữ hiếu, không để cha phải đơn độc.
Khi thực tế khắc nghiệt hơn lòng hiếu thảo
Những ngày đầu, tôi tràn đầy nhiệt huyết. Mỗi bữa cơm, mỗi lần tắm rửa cho cha, tôi đều cố gắng chu đáo hết mức.
Thế nhưng, càng về sau, tôi càng nhận ra rằng chăm sóc người già không chỉ cần tình thương, mà còn cần sức khỏe, kỹ năng và sự kiên nhẫn vô hạn.
Sức khỏe của cha tôi ngày càng yếu, tính nết cũng thay đổi. Ông cụ trở nên kén ăn, món nào con nấu cũng chê, thậm chí có lúc còn trách móc: "Mày cố tình nấu không ngon để tao khỏi ăn à? Bất hiếu vừa thôi!".
Dù đau lòng, tôi vẫn cố gắng nhẫn nhịn, ngày ngày tìm học công thức nấu ăn, thay đổi thực đơn với mong muốn cha ăn được nhiều hơn. Nhưng mọi nỗ lực dường như vô ích.
Khó khăn lớn nhất là việc vệ sinh cá nhân. Do cha bị liệt nửa người, tôi buộc phải đóng bỉm để tiện chăm sóc, song cụ nhất quyết không chịu.
Có những ngày, cụ quên gọi, tôi lại phải dọn dẹp, giặt giũ chăn chiếu 2–3 lần mỗi tuần. Sức người có hạn, tôi dần kiệt quệ cả thể chất lẫn tinh thần.
Có lúc tôi mất bình tĩnh, tự hỏi vì sao mọi chuyện lại khó khăn đến thế. Nhưng rồi nhìn cha, tôi lại cố gắng thêm một lần nữa.
Quyết định đau lòng: Gửi cha vào viện dưỡng lão
Nửa năm sau, tôi nhận ra mình không còn đủ sức để tiếp tục. Dù rất đắn đo, tôi và vợ vẫn quyết định tìm một viện dưỡng lão tốt cho cha. Hai vợ chồng đã đi khảo sát hơn 10 nơi trước khi chọn được chỗ phù hợp.
Ngày đưa cha vào viện, cả hai cha con đều khóc. Ông cụ nói trong nước mắt: "Mày là đứa con bất hiếu, lại bỏ cha đi!".
Những lời nói ấy khiến tôi day dứt suốt nhiều ngày sau. Tôi trở lại công việc cũ, lương vừa đủ để chi trả chi phí hàng tháng cho cha. Dù vậy, tôi cảm thấy tâm lý mình dần ổn định hơn.
Bất ngờ thay, chỉ sau một tháng, nhân viên y tế thông báo cha đã thích nghi rất tốt. Ông cụ biết nhấn chuông khi cần hỗ trợ, không còn kén ăn, sức khỏe cải thiện rõ rệt.
Nghe vậy, tôi vừa mừng vừa xót. Hóa ra, đôi khi mình không phải là người chăm sóc tốt nhất cho cha.
Vào viện dưỡng lão không có nghĩa hết yêu thương
Từ ngày cha vào viện dưỡng lão, tôi và gia đình càng trân trọng hơn từng lần gặp gỡ. Mỗi cuối tuần, cả nhà lại đến thăm ông, mang theo món ăn cụ thích.
Ngày sinh nhật cha, chúng tôi tổ chức một bữa tiệc nhỏ để ông có thể mời bạn bè cùng tuổi. Tiếng cười vang lên khắp căn phòng, và trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng yêu thương không nhất thiết phải ở gần, chỉ cần ta vẫn quan tâm bằng cả tấm lòng.
Nhiều người nhìn vào nói tôi bất hiếu. Nhưng tôi biết rằng, lựa chọn này mang lại sự bình yên cho cha tôi và cả chính tôi. Chữ hiếu không chỉ là ở cạnh, mà là biết cách yêu thương sao cho đúng.
Bí mật "động trời" này không phải là một sự phản bội, mà là một sự hy sinh thầm lặng đến tàn nhẫn.
GĐXH – Ngay khi chứng kiến thái độ của người yêu và cả nhà anh, tôi nhận ra, có lẽ bố mẹ tôi nói đúng. Tất cả những điều tôi từng cho là định kiến hóa ra lại là trải nghiệm và sự thấu hiểu của bố mẹ.
Nhưng một tuần sau, khi mở Facebook, tim tôi như bị ai bóp nghẹt.
Câu nói ấy, với Vân là một động lực to lớn, nó giúp cô biến quá khứ thành bàn đạp bứt tốc tới tương lai.
Gia đình bạn gái bảo nếu không đưa đủ số tiền thách cưới 500 triệu đồng thì tôi không xứng đáng, không đủ năng lực chăm sóc con gái họ nốt phần đời còn lại.
GĐXH – Xem đoạn video, tôi thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt, đầu óc ong ong, căn phòng bỗng nhiên nghiêng ngả.
GĐXH - Tôi rung động với người đàn ông đã có gia đình. Tôi giằng xé giữa cảm xúc và lý trí, rồi lo lắng sẽ bị cuốn vào vòng lặp nguy hiểm.
GĐXH - Ngày chị tổ chức lễ mừng thọ hoành tráng cho mẹ, không ai trong làng đến dự. Giữa không gian trống vắng, người mẹ già chỉ thở dài: "Không trách ai cả, chỉ cảm ơn vì họ đã giúp con nhìn lại mình".
Tôi biết bà không ghét tôi nhưng giữa chúng tôi chưa bao giờ có sự thân thiết của hai người phụ nữ cùng trong một mái nhà.
Câu chuyện của anh D. (40 tuổi, Hà Nội) khiến nhiều người vừa buồn cười vừa "nể".
