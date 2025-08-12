Cha mẹ bắt buộc phải thực hiện quy định này để đăng ký thường trú cho trẻ mới sinh

Phải đăng ký thường trú cho trẻ trong vòng 60 ngày từ khi làm khai sinh?

Tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định 154/2024/NĐ-CP quy định về đăng ký thường trú cho người chưa thành niên:

- Trường hợp người chưa thành niên đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú tại nơi thường trú, nơi tạm trú của cha, mẹ hoặc cha hoặc mẹ thì cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ thực hiện kê khai, xác nhận ý kiến vào tờ khai thay đổi thông tin cư trú.

Trường hợp người chưa thành niên đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú tại nơi thường trú, nơi tạm trú không phải là nơi thường trú, nơi tạm trú của cha, mẹ hoặc người giám hộ thì cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ thực hiện kê khai, xác nhận ý kiến vào tờ khai thay đổi thông tin cư trú. Trường hợp người chưa thành niên được Tòa án quyết định giao cho cha hoặc mẹ chăm sóc, nuôi dưỡng thì người được giao chăm sóc, nuôi dưỡng kê khai, xác nhận ý kiến vào tờ khai thay đổi thông tin cư trú.

- Trong thời hạn tối đa 60 ngày, kể từ ngày người chưa thành niên được đăng ký khai sinh thì cha hoặc mẹ hoặc chủ hộ hoặc người giám hộ có trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, khai báo thông tin về cư trú cho người chưa thành niên. Trường hợp cha, mẹ của người chưa thành niên có nơi thường trú nhưng không phải nơi đang thực tế sinh sống thì người chưa thành niên được đăng ký thường trú tại nơi thường trú của cha, mẹ.

- Trường hợp cha, mẹ của người chưa thành niên không có cả nơi thường trú, nơi tạm trú thì thực hiện khai báo thông tin về cư trú cho người chưa thành niên theo quy định tại Điều 4 Nghị định này.

- Trường hợp đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú lần đầu cho người chưa thành niên theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này thì cơ quan đăng ký cư trú không phải thực hiện kiểm tra, xác minh điều kiện về tính hợp pháp của chỗ ở và tình trạng cư trú.

Từ quy định nêu trên cho thấy, cha, mẹ hoặc đại diện hộ gia đình, người giám hộ, người nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em có trách nhiệm phải thực hiện đăng ký cư trú (thường trú, tạm trú) cho trẻ trong vòng 60 ngày kể từ ngày đăng ký khai sinh.

Cha mẹ có thể đăng ký thường trú online cho trẻ mới sinh trên cổng dịch vụ công quốc gia. Ảnh minh họa: TL

Đăng ký thường trú online cho trẻ sơ sinh được không?

Hiện nay, cha mẹ có thể đăng ký thường trú online cho trẻ sơ sinh thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc ứng dụng VNeID. Cha mẹ có thể nộp hồ sơ trực tuyến và theo dõi quá trình xử lý.

Thủ tục đăng ký thường trú online cho trẻ mới sinh

Theo Điều 21 Luật Cư trú 2020, hồ sơ đăng ký thường trú cho trẻ em mới sinh bao gồm những giấy tờ sau:

1. Tờ khai thay đổi thông tin cư trú;

Hoặc Tờ khai thay đổi thông tin cư trú, trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp hoặc người được ủy quyền (trong trường hợp đăng ký thường trú không theo cha mẹ).

2. Giấy khai sinh của trẻ sơ sinh hoặc các loại giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ cha, mẹ, con.

Để đăng ký thường trú online cho trẻ mới sinh, người dân tiến hành đăng ký theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Truy cập vào địa chỉ: https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn

Đăng ký tài khoản (nếu chưa có tài khoản) và đăng nhập tài khoản.

Bước 2: Tại trang chủ, người dân chọn mục "Lĩnh vực Đăng ký, quản lý cư trú".

Bước 3: Tiếp đó chọn mục "Đăng ký thường trú".

Bước 4: Tại trang "Đăng ký thường trú" người dân tiến hành điền các thông tin theo từng mục được hướng dẫn. Cụ thể:

- Tại mục "Thủ tục" chọn "Đăng ký thường trú vào hộ đã có",

- Tại mục "Trường hợp" chọn "Đăng ký thường trú lần đầu".

- Tại mục "Thông tin người đề nghị đăng ký thường trú" chọn "Khai hộ

Lưu ý: người dân cần khai thông tin đúng với thông tin có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Sau khi điền đầy đủ thông tin ở các mục người dân cần kiểm tra lại từng mục để đảm bảo thông tin khai báo đã chính xác.

Sau khi xác nhận xong thì chọn tích vào "Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai trên" và chọn "Ghi và gửi hồ sơ".

Bước 6: Nếu hồ sơ hợp lệ và gửi thành công thì hệ thông sẽ gửi mail thông báo cho người đăng ký.

Kèm theo mail sẽ có một mã hồ sơ dùng để để tra cứu tiến độ làm hồ sơ đăng ký thường trú online cho trẻ.

Lưu ý: Khi đăng ký thường trú online cho trẻ mới sinh, người dân có thể gửi đính kèm hồ sơ theo hình thức bản quét scan hoặc chụp lại các giấy tờ, tài liệu đó.

Đăng ký thường trú là gì?

Đăng ký thường trú là việc công dân đăng ký nơi ở ổn định, lâu dài với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nơi thường trú được xác định là nơi công dân sinh sống ổn định, lâu dài và đã được đăng ký thường trú. Đăng ký thường trú giúp công dân được hưởng các quyền lợi liên quan đến cư trú, như quyền về nhà ở, học tập, làm việc, và các quyền lợi khác.

Đăng ký thường trú mang lại những lợi ích gì cho trẻ mới sinh?

Khi trẻ được đăng ký thường trú, thông tin cư trú của trẻ sẽ được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đây là cơ sở để trẻ được cấp các giấy tờ cần thiết và hưởng các chính sách phúc lợi từ nhà nước. Bao gồm:

- Sau khi đăng ký thường trú, bố mẹ có thể làm thủ tục để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ, giúp trẻ được chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh miễn phí hoặc được hưởng các chế độ ưu đãi theo quy định.

- Trẻ sẽ đủ điều kiện để hưởng các chính sách hỗ trợ của nhà nước dành cho trẻ em, đặc biệt là những trẻ thuộc gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

- Việc đăng ký thường trú sớm sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhập học sau này. Mã định danh cá nhân và thông tin cư trú được cập nhật giúp trẻ đủ điều kiện để đăng ký vào các trường mầm non, tiểu học tại địa phương, đặc biệt là tại các thành phố lớn nơi có chính sách tuyển sinh dựa trên nơi cư trú.

- Đăng ký thường trú giúp hoàn thiện hồ sơ pháp lý cho trẻ, xác định nơi cư trú chính thức và hợp pháp. Điều này không chỉ giúp nhà nước quản lý dân cư dễ dàng hơn mà còn giúp gia đình có đầy đủ giấy tờ cần thiết để thực hiện các thủ tục hành chính khác cho trẻ trong suốt quá trình trưởng thành.

- Đăng ký thường trú kịp thời giúp cha mẹ tuân thủ đúng pháp luật và tránh bị xử phạt vi phạm hành chính nếu đăng ký chậm cho trẻ.

