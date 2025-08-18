Cha mẹ nói 5 câu này thường xuyên, con sẽ ngày càng xuất sắc vượt trội

3 ngày trước

GĐXH - Cha mẹ nào cũng mong con trai lớn lên sẽ hiếu thảo, hiểu chuyện. Nhưng trên thực tế, sự hiếu thảo không phải là bẩm sinh mà nó được hình thành từ những thói quen nhỏ từ khi còn bé.