Mẹ trao hết tài sản cho con trai, đến lúc ốm lại mò đến ép con gái chăm sóc

Quan niệm "con gái là người ngoài" và sự thiên vị kéo dài nhiều năm

Bà Vương ở Thượng Hải (Trung Quốc) có hai người con, một trai một gái. Ngay từ khi các con còn nhỏ, người mẹ này đã thể hiện rõ sự ưu ái dành cho con trai.

Trong suy nghĩ cố hữu của bà, con gái sớm muộn cũng lấy chồng, trở thành người của gia đình khác nên không đáng để đầu tư hay trông cậy lâu dài.

Chính quan niệm ấy đã tạo nên sự khác biệt rõ ràng trong cách nuôi dạy con cái.

Con trai bà Vương được tạo điều kiện học hành đầy đủ, làm việc tại doanh nghiệp nhà nước, có sự nghiệp và gia đình ổn định.

Ngược lại, con gái là cô Lưu không được học đại học như anh trai, cuộc sống trưởng thành vì thế cũng chật vật hơn rất nhiều.

Cuộc sống khó khăn của con gái và sự thờ ơ của gia đình ruột thịt

Sau khi kết hôn với một người đàn ông có hoàn cảnh bình thường, vợ chồng cô Lưu dù chăm chỉ làm ăn nhưng chỉ đủ khả năng thuê một căn hộ nhỏ ở ngoại thành Thượng Hải.

Khi sinh con, gánh nặng tài chính ngày càng lớn, chi phí sinh hoạt tăng cao khiến cuộc sống thêm phần bấp bênh.

Trong suốt quãng thời gian khó khăn đó, cô Lưu hầu như không nhận được sự hỗ trợ nào từ mẹ ruột hay anh trai.

Người duy nhất dang tay giúp đỡ gia đình cô lại là bố chồng. Sự lạnh nhạt của chính gia đình ruột thịt khiến cô Lưu nhiều lần tủi thân nhưng vẫn âm thầm chịu đựng.

‏Hình ảnh bà Vương trong đoạn video tố cáo con gái bất hiếu gây phẫn nộ dư luận.

Được đền bù 4 căn nhà, mẹ trao toàn bộ cho con trai

Mâu thuẫn gia đình lên đến đỉnh điểm khi một số bất động sản của bà Vương rơi vào diện giải tỏa và được đền bù bằng 4 căn nhà.

Sau khi hoàn tất thủ tục, người phụ nữ 70 tuổi đã trực tiếp chuyển nhượng toàn bộ số nhà này cho con trai, không để lại bất kỳ phần nào cho con gái.

Khi bị cô Lưu chất vấn về sự thiên vị quá rõ ràng, bà Vương thẳng thắn cho rằng con gái đã lấy chồng thì là "người ngoài", không có lý do gì phải chia tài sản cho người ngoài.

Câu nói ấy khiến cô Lưu hoàn toàn suy sụp, nhất là trong bối cảnh cô đang ở nhà chăm con nhỏ và lo cho bố chồng bệnh nặng, mọi chi tiêu đều trông chờ vào thu nhập của chồng.

Sống cùng con trai nhưng lại tìm đến con gái khi ốm nặng

Sau khi căn nhà cũ bị phá dỡ, bà Vương chuyển đến sống cùng con trai và con dâu. Bốn căn nhà được đền bù đều đem cho thuê, mang lại nguồn thu ổn định.

Tuy nhiên, do con trai và con dâu thường xuyên đi công tác xa, cộng thêm những bất đồng trong sinh hoạt, mối quan hệ trong gia đình ngày càng trở nên căng thẳng.

Khi bà Vương ốm nặng phải nhập viện, dù có bảo mẫu chăm sóc nhưng bà vẫn cảm thấy mình trở thành gánh nặng cho con trai.

Thay vì ở lại căn nhà rộng rãi, đầy đủ điều kiện, bà lại tìm đến nhà con gái và yêu cầu cô Lưu chăm sóc mình lúc tuổi già, bệnh tật.

Lý do của người mẹ khiến con gái tổn thương tột cùng

Đối diện với yêu cầu ấy, cô Lưu không khỏi bàng hoàng.

Cô không hiểu vì sao mẹ đang có nhà lớn, có tiền thuê bảo mẫu lại muốn chuyển đến căn hộ nhỏ, chật chội của gia đình mình.

Lý do bà Vương đưa ra càng khiến cô thêm đau lòng khi bà cho rằng con trai bận rộn, sợ làm phiền con trai, còn con gái "ở nhà chăm cháu" thì tiện chăm thêm mẹ cũng không sao.

Sau nhiều năm bị xem nhẹ, cô Lưu quyết định nói ra tất cả những uất ức trong lòng. Cô cho rằng, khi mẹ đã trao toàn bộ tài sản cho con trai thì con trai mới là người có trách nhiệm chăm sóc mẹ khi về già.

Không thể vừa coi con gái là người ngoài, vừa đòi hỏi con gái phải hy sinh cuộc sống riêng để phụng dưỡng.

Tranh cãi nổ ra, tình thân rạn vỡ

Cuộc tranh cãi giữa hai mẹ con diễn ra gay gắt. Cuối cùng, cô Lưu kiên quyết không cho mẹ vào nhà và gọi điện cho anh trai đến đón.

Trước khi rời đi, bà Vương còn đe dọa sẽ kiện con gái vì không thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng.

Cánh cửa khép lại cũng là lúc cô Lưu quyết định cắt đứt mối quan hệ với người mẹ và người anh mà cô cho là vô cảm.

Đoạn video ghi lại cảnh bà Vương khóc lóc, tố con gái bất hiếu vì không cho mình vào nhà nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc.

Tuy nhiên, thay vì nhận được sự cảm thông, phần lớn cư dân mạng lại chỉ trích chính bà Vương vì sự thiên vị con trai quá mức.

Nhiều ý kiến cho rằng, khi con gái phải sống chật vật còn con trai nắm trong tay toàn bộ tài sản, người mẹ không có quyền đòi hỏi sự hy sinh một chiều từ phía con gái.

Việc ưu ái con trai từ vật chất đến tình cảm đã khiến bà Vương tự đẩy mình vào cảnh cô đơn lúc tuổi già.

Bài học đắt giá từ sự thiên vị trong gia đình

Vụ việc được xem như một lời cảnh tỉnh sâu sắc về hậu quả của việc cha mẹ thiên vị con cái.

Sự bất công trong gia đình không chỉ để lại tổn thương lâu dài cho người bị bỏ rơi, mà còn phá vỡ mối quan hệ ruột thịt tưởng chừng bền chặt nhất.

Đến khi tuổi già, sức yếu, chính những lựa chọn thiên lệch trong quá khứ lại trở thành nguyên nhân khiến tình thân rạn nứt.

Và khi đó, dù có trong tay bao nhiêu tài sản, nỗi cô đơn vẫn là cái giá mà không người cha, người mẹ nào muốn phải trả.

Theo Toutiao