Tử vi tiết lộ: 3 khung giờ sinh Âm lịch mang lộc lớn, con càng lớn, gia đình càng giàu

Dưới đây là 3 khung giờ Âm lịch được cho là "giờ vàng", trẻ sinh ra thường thông minh, có số thành đạt, gia đình từ đó cũng gặp nhiều thuận lợi.

Trẻ sinh giờ Thìn Âm lịch (07:00 – 09:00): Thông minh, bản lĩnh, dễ làm nên nghiệp lớn

Ngay từ nhỏ, những đứa trẻ sinh giờ Thìn đã bộc lộ sự cứng cỏi, không ngại khó, không sợ thất bại. Ảnh minh họa

Theo tử vi, giờ Thìn tượng trưng cho rồng, biểu trưng của quyền lực, trí tuệ và sự thăng tiến. Trẻ sinh vào khung giờ này, dù là trai hay gái, thường mang khí chất hơn người, có số giàu sang, phú quý.

Ngay từ nhỏ, những đứa trẻ sinh giờ Thìn đã bộc lộ sự cứng cỏi, không ngại khó, không sợ thất bại. Các em làm việc gì cũng nghiêm túc, có kế hoạch rõ ràng, đã bắt đầu là cố gắng làm đến cùng.

Đây cũng là kiểu người sống lý trí, phân biệt rạch ròi đúng – sai, hiếm khi hành động bốc đồng.

Tư duy nhanh nhạy, khả năng quan sát và đánh giá tình huống linh hoạt giúp người sinh giờ Thìn dễ đưa ra quyết định đúng lúc.

Bên cạnh đó, họ còn có năng lực giao tiếp tốt, ứng xử khéo léo, dễ tạo thiện cảm với người xung quanh, từ đó xây dựng được các mối quan hệ xã hội bền vững.

Nhiều gia đình cho rằng, từ khi có con sinh giờ Thìn, công việc làm ăn của cha mẹ trở nên hanh thông hơn, gia đạo yên ấm, thuận hòa.

Khi trưởng thành, người sinh vào khung giờ này thường gặt hái thành công trong sự nghiệp, kinh tế vững vàng, tương lai rộng mở.

Trẻ sinh giờ Tý Âm lịch (23:00 – 01:00): Mang số phúc lộc, cha mẹ dễ "đổi vận"

Những đứa trẻ sinh giờ Tý được đánh giá cao cả về IQ lẫn EQ. Ảnh minh họa

Giờ Tý là thời khắc chuyển giao giữa ngày cũ và ngày mới, được xem là khung giờ khởi đầu của sinh khí. Theo tử vi, trẻ sinh vào giờ Tý thường mang "mệnh vàng", cuộc đời ít khi thiếu thốn vật chất.

Những đứa trẻ sinh giờ Tý được đánh giá cao cả về IQ lẫn EQ. Các em có khả năng phân tích tình huống tốt, làm việc có kế hoạch, biết sắp xếp thứ tự ưu tiên và hoàn thành nhiệm vụ một cách trọn vẹn.

Khi đi làm, họ dễ được cấp trên tin tưởng, giao phó trọng trách.

Tính cách của người sinh giờ Tý thường quyết đoán, rõ ràng mục tiêu và sẵn sàng đối diện với thử thách.

Chính sự bền bỉ và ý chí mạnh mẽ giúp họ từng bước vươn lên, đạt được vị trí vững chắc trong sự nghiệp.

Theo quan niệm dân gian, trẻ sinh vào khung giờ này còn mang phúc khí cho cha mẹ. Nhiều phụ huynh nhận thấy, từ khi con chào đời, cuộc sống gia đình gặp nhiều may mắn hơn, công việc thuận lợi, tài chính khởi sắc rõ rệt.

Khi trưởng thành, họ là những người con hiếu thảo, biết nghĩ cho gia đình, sớm muộn cũng tạo dựng được cuộc sống đủ đầy, sung túc.

Trẻ sinh giờ Mão Âm lịch (05:00 – 07:00): Nhanh nhạy, giàu năng lượng, dễ thành công

Con đường học tập và sự nghiệp của trẻ sinh giờ Mão thường khá suôn sẻ, dễ đạt thành tựu từ sớm. Ảnh minh họa

Giờ Mão là khoảng thời gian bình minh, tượng trưng cho sự khởi đầu tươi mới và nguồn năng lượng tích cực. Trẻ sinh vào khung giờ Âm lịch này thường thông minh, lanh lợi và có khả năng tiếp thu rất nhanh.

Ngay từ nhỏ, các em đã thể hiện chỉ số IQ nổi trội, làm việc gì cũng đạt hiệu quả cao.

Người sinh giờ Mão thường có tinh thần nhiệt huyết, đam mê rõ ràng, luôn muốn khẳng định bản thân và theo đuổi mục tiêu đến cùng.

Nguồn năng lượng dồi dào giúp họ không ngại thử thách, sẵn sàng cống hiến hết mình cho những gì mình yêu thích.

Nhờ đó, con đường học tập và sự nghiệp của người sinh giờ Mão thường khá suôn sẻ, dễ đạt thành tựu từ sớm.

Theo tử vi, trẻ sinh vào giờ Mão còn được cho là "ngậm thìa vàng", mang vận khí tốt cho gia đình. Cha mẹ có con sinh giờ này thường gặp thuận lợi trong làm ăn, cuộc sống ngày càng ổn định.

Khi trưởng thành, họ không chỉ có cuộc sống dư dả mà còn đủ khả năng báo hiếu, giúp cha mẹ tận hưởng cuộc sống an nhàn, sung túc.

