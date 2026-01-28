"Chạy ăn" từng bữa, bố mẹ vẫn giục cố đẻ con trai để có người nối dõi
VOV.VN - Vợ chồng tôi phải chật vật lo tiền ăn học cho 2 con từng ngày, thế nhưng lần nào gọi điện thoại mẹ tôi cũng giục chúng tôi phải cố đẻ bằng được con trai để có người nối dõi.
Ở cái tuổi gần 40, người ta thường bảo là độ tuổi "chín" của sự nghiệp, nhưng với tôi, nó giống như một cuộc chạy marathon không có điểm dừng mà đôi chân thì đã bắt đầu rệu rã.
Giữa lòng thành phố nhộn nhịp này, mỗi sáng mở mắt ra là một danh sách dài những hóa đơn: tiền thuê nhà, tiền điện nước, học phí của hai đứa nhỏ, rồi đủ thứ chi phí không tên. Hai vợ chồng tôi đều làm công ăn lương, đồng lương ít ỏi cứ như "muối bỏ bể" trước cơn bão giá đỏng đảnh của đô thị.
Nhìn hai đứa con gái ngoan ngoãn, đứa lớp 3, đứa mẫu giáo lớn, lòng tôi vừa ấm áp lại vừa xót xa. Vợ tôi – người phụ nữ đã cùng tôi đi qua những năm tháng thanh xuân gian khó – giờ đây gầy rộc đi vì lo toan "cơm áo gạo tiền".
Chúng tôi luôn cố gắng chắt chiu từng đồng để các con có được môi trường giáo dục tốt nhất, để chúng không phải thua kém bạn bè. Nhưng dường như, nỗ lực ấy vẫn là chưa đủ trước kỳ vọng của gia đình ở quê.
Vẫn là câu chuyện cũ nhưng chưa bao giờ thôi nhức nhối: "Phải cố lấy đứa con trai để nối dõi tông đường".
Bố mẹ tôi bảo, nhà có hai đứa con gái là "xây nhà không nóc", rồi ông bà còn sốt sắng bảo chúng tôi đi uống thuốc bắc, làm IVF để chắc chắn có được "thằng cu" cho thỏa lòng mong mỏi.
Nghe những lời ấy, tôi chỉ biết im lặng thở dài. Làm sao ông bà thấu được cảnh vợ chồng tôi phải chia nhau từng ổ bánh mì để dành tiền nộp học phí cho con?
Chúng tôi không đủ kinh tế để đẻ con thứ 3, chứ đừng nói là đông tây y kết hợp gì đó để đẻ con trai.
Tôi thương vợ, thương những áp lực vô hình mà cô ấy phải gánh chịu từ gia đình chồng. Đôi khi nằm cạnh nhau, tôi thấy cô ấy lén lau nước mắt khi vừa nghe điện thoại của mẹ chồng xong.
Tôi biết, mình là trụ cột nhưng lại đang đứng giữa hai dòng nước: một bên là chữ hiếu nặng nề, một bên là trách nhiệm thực tế với cuộc sống của vợ con.
40 tuổi, tôi nhận ra rằng, hạnh phúc không nằm ở việc có con trai hay con gái, mà là làm sao để những người đang sống bên cạnh mình không phải khổ cực.
Có lẽ, đã đến lúc tôi phải can đảm hơn để bảo vệ tổ ấm nhỏ này trước những định kiến cũ kỹ, dù điều đó có thể làm bố mẹ phật lòng.
GĐXH - Khí chất cao quý không đến từ ngoại hình hay vật chất, mà thể hiện qua cách suy nghĩ và ứng xử mỗi ngày. Nếu bạn nhận ra mình có những đặc điểm dưới đây, rất có thể bạn là người mang khí chất cao quý một cách tự nhiên.
GĐXH - Nhiều cha mẹ cho rằng cấm đoán nghiêm khắc sẽ giúp con ngoan ngoãn hơn, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại.
GĐXH - Sau khi tặng hết tài sản cho con trai, người mẹ bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà con gái lúc ốm đau, già yếu. Câu nói của bà đã đẩy mối quan hệ mẹ con đến bờ vực đổ vỡ.
GĐXH - Không chỉ thông minh hơn người, một số cung hoàng đạo còn được xem là "con cưng của vận mệnh" khi vừa có trí tuệ sắc sảo, vừa sở hữu phúc khí bền bỉ.
GĐXH - Ông dành toàn bộ số tiền tích cóp để xây nhà riêng, chọn cuộc sống độc lập cho tuổi già, một quyết định gây tranh cãi nhưng phản ánh góc nhìn rất khác về hạnh phúc khi về già.
GĐXH - Kiểm soát tiền bạc không khó như nhiều người nghĩ. Chỉ cần thay đổi một vài thói quen chi tiêu hằng ngày, phụ nữ trung niên hoàn toàn có thể quản lý tài chính tốt hơn, giảm áp lực và chủ động cho tương lai mà không cần tăng thu nhập.
Một năm trước, tôi gặp người đàn ông cũng trải qua đổ vỡ và chúng tôi đã tính đến chuyện hôn nhân nhưng khi nói về tương lai, anh đề nghị tôi gửi con cho bố ruột nuôi vì anh chưa từng làm cha.
GĐXH - Các nghiên cứu khoa học gần đây cho thấy độ tuổi của người cha khi sinh con có liên quan nhất định đến chỉ số IQ của trẻ.
GĐXH - Dù thời trẻ từng sôi nổi, huy hoàng đến đâu, thì khi về già, con người cũng khó tránh khỏi cảm giác cô độc. Để sống an yên, có những điều nhất định phải tránh.
GĐXH - Sau hơn một thập kỷ chạy chữa hiếm muộn mới có được con trai đầu lòng, ông Lý không ngờ rằng một lần đi xét nghiệm ADN lại đẩy gia đình vào bi kịch.
GĐXH - Mặc dù làm xét nghiệm ADN tới hai lần nhưng người đàn ông vẫn không thể ngờ rằng kết quả nhận được lại hoàn toàn trái ngược, đẩy cuộc hôn nhân của anh đến bờ vực tan vỡ.