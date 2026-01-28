Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

"Chạy ăn" từng bữa, bố mẹ vẫn giục cố đẻ con trai để có người nối dõi

Thứ tư, 07:11 28/01/2026 | Gia đình

VOV.VN - Vợ chồng tôi phải chật vật lo tiền ăn học cho 2 con từng ngày, thế nhưng lần nào gọi điện thoại mẹ tôi cũng giục chúng tôi phải cố đẻ bằng được con trai để có người nối dõi.

Ở cái tuổi gần 40, người ta thường bảo là độ tuổi "chín" của sự nghiệp, nhưng với tôi, nó giống như một cuộc chạy marathon không có điểm dừng mà đôi chân thì đã bắt đầu rệu rã. 

Giữa lòng thành phố nhộn nhịp này, mỗi sáng mở mắt ra là một danh sách dài những hóa đơn: tiền thuê nhà, tiền điện nước, học phí của hai đứa nhỏ, rồi đủ thứ chi phí không tên. Hai vợ chồng tôi đều làm công ăn lương, đồng lương ít ỏi cứ như "muối bỏ bể" trước cơn bão giá đỏng đảnh của đô thị.

- Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: AI

Nhìn hai đứa con gái ngoan ngoãn, đứa lớp 3, đứa mẫu giáo lớn, lòng tôi vừa ấm áp lại vừa xót xa. Vợ tôi – người phụ nữ đã cùng tôi đi qua những năm tháng thanh xuân gian khó – giờ đây gầy rộc đi vì lo toan "cơm áo gạo tiền". 

Chúng tôi luôn cố gắng chắt chiu từng đồng để các con có được môi trường giáo dục tốt nhất, để chúng không phải thua kém bạn bè. Nhưng dường như, nỗ lực ấy vẫn là chưa đủ trước kỳ vọng của gia đình ở quê.

Vẫn là câu chuyện cũ nhưng chưa bao giờ thôi nhức nhối: "Phải cố lấy đứa con trai để nối dõi tông đường". 

Bố mẹ tôi bảo, nhà có hai đứa con gái là "xây nhà không nóc", rồi ông bà còn sốt sắng bảo chúng tôi đi uống thuốc bắc, làm IVF để chắc chắn có được "thằng cu" cho thỏa lòng mong mỏi.

Nghe những lời ấy, tôi chỉ biết im lặng thở dài. Làm sao ông bà thấu được cảnh vợ chồng tôi phải chia nhau từng ổ bánh mì để dành tiền nộp học phí cho con? 

Chúng tôi không đủ kinh tế để đẻ con thứ 3, chứ đừng nói là đông tây y kết hợp gì đó để đẻ con trai.

Tôi thương vợ, thương những áp lực vô hình mà cô ấy phải gánh chịu từ gia đình chồng. Đôi khi nằm cạnh nhau, tôi thấy cô ấy lén lau nước mắt khi vừa nghe điện thoại của mẹ chồng xong. 

Tôi biết, mình là trụ cột nhưng lại đang đứng giữa hai dòng nước: một bên là chữ hiếu nặng nề, một bên là trách nhiệm thực tế với cuộc sống của vợ con. 

40 tuổi, tôi nhận ra rằng, hạnh phúc không nằm ở việc có con trai hay con gái, mà là làm sao để những người đang sống bên cạnh mình không phải khổ cực. 

Có lẽ, đã đến lúc tôi phải can đảm hơn để bảo vệ tổ ấm nhỏ này trước những định kiến cũ kỹ, dù điều đó có thể làm bố mẹ phật lòng.

Bi kịch tuổi già: Nhờ con trai giữ tiền, cụ bà ôm hối hận muộn màngBi kịch tuổi già: Nhờ con trai giữ tiền, cụ bà ôm hối hận muộn màng

GĐXH - Ở tuổi 90, cụ bà không ngờ quyết định nhờ con trai giữ hộ tiền tiết kiệm lại đẩy mình vào bi kịch gia đình, buộc phải viết đơn kiện con ra tòa chỉ sau một tháng.

Tiểu Vy/VOV.VN (Ghi)
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Bất ngờ mối liên hệ giữa tuổi sinh con của người cha và IQ của con: Độ tuổi 'vàng' là bao nhiêu?

Bất ngờ mối liên hệ giữa tuổi sinh con của người cha và IQ của con: Độ tuổi 'vàng' là bao nhiêu?

Xét nghiệm ADN khiến chồng nghi vợ ngoại tình, y học lại chứng minh người vợ vô tội

Xét nghiệm ADN khiến chồng nghi vợ ngoại tình, y học lại chứng minh người vợ vô tội

Valentine 2026 rơi vào ngày Âm lịch đặc biệt, không phải năm nào cũng có

Valentine 2026 rơi vào ngày Âm lịch đặc biệt, không phải năm nào cũng có

Lấy chồng thuộc 5 cung hoàng đạo này, phụ nữ nhàn tâm cả đời

Lấy chồng thuộc 5 cung hoàng đạo này, phụ nữ nhàn tâm cả đời

Không chồng con, tuổi già tôi sống hạnh phúc trong căn biệt thự khiến cả làng ghen tị

Không chồng con, tuổi già tôi sống hạnh phúc trong căn biệt thự khiến cả làng ghen tị

Cùng chuyên mục

Người có khí chất cao quý thường sở hữu 4 đặc điểm này, bạn xem mình có không?

Người có khí chất cao quý thường sở hữu 4 đặc điểm này, bạn xem mình có không?

Gia đình - 11 giờ trước

GĐXH - Khí chất cao quý không đến từ ngoại hình hay vật chất, mà thể hiện qua cách suy nghĩ và ứng xử mỗi ngày. Nếu bạn nhận ra mình có những đặc điểm dưới đây, rất có thể bạn là người mang khí chất cao quý một cách tự nhiên.

Càng cấm đoán càng phản kháng: 5 điều cha mẹ càng ngăn con càng thích làm

Càng cấm đoán càng phản kháng: 5 điều cha mẹ càng ngăn con càng thích làm

Nuôi dạy con - 13 giờ trước

GĐXH - Nhiều cha mẹ cho rằng cấm đoán nghiêm khắc sẽ giúp con ngoan ngoãn hơn, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại.

Mẹ trao hết tài sản cho con trai, đến lúc ốm lại mò đến ép con gái chăm sóc

Mẹ trao hết tài sản cho con trai, đến lúc ốm lại mò đến ép con gái chăm sóc

Gia đình - 16 giờ trước

GĐXH - Sau khi tặng hết tài sản cho con trai, người mẹ bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà con gái lúc ốm đau, già yếu. Câu nói của bà đã đẩy mối quan hệ mẹ con đến bờ vực đổ vỡ.

Sinh ra đã có số sung túc: Những cung hoàng đạo giàu nhờ trí tuệ và nhân duyên

Sinh ra đã có số sung túc: Những cung hoàng đạo giàu nhờ trí tuệ và nhân duyên

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - Không chỉ thông minh hơn người, một số cung hoàng đạo còn được xem là "con cưng của vận mệnh" khi vừa có trí tuệ sắc sảo, vừa sở hữu phúc khí bền bỉ.

Tuổi già an yên: Cụ ông bỏ 3 tỷ xây nhà sống một mình dù có 2 con trai

Tuổi già an yên: Cụ ông bỏ 3 tỷ xây nhà sống một mình dù có 2 con trai

Gia đình - 22 giờ trước

GĐXH - Ông dành toàn bộ số tiền tích cóp để xây nhà riêng, chọn cuộc sống độc lập cho tuổi già, một quyết định gây tranh cãi nhưng phản ánh góc nhìn rất khác về hạnh phúc khi về già.

Không cần tăng thu nhập, chỉ cần làm đúng 5 điều này là phụ nữ trung niên đã kiểm soát tiền bạc hiệu quả

Không cần tăng thu nhập, chỉ cần làm đúng 5 điều này là phụ nữ trung niên đã kiểm soát tiền bạc hiệu quả

Gia đình - 22 giờ trước

GĐXH - Kiểm soát tiền bạc không khó như nhiều người nghĩ. Chỉ cần thay đổi một vài thói quen chi tiêu hằng ngày, phụ nữ trung niên hoàn toàn có thể quản lý tài chính tốt hơn, giảm áp lực và chủ động cho tương lai mà không cần tăng thu nhập.

Chồng sắp cưới không muốn tôi đưa con riêng 3 tuổi về sống cùng

Chồng sắp cưới không muốn tôi đưa con riêng 3 tuổi về sống cùng

Chuyện vợ chồng - 23 giờ trước

Một năm trước, tôi gặp người đàn ông cũng trải qua đổ vỡ và chúng tôi đã tính đến chuyện hôn nhân nhưng khi nói về tương lai, anh đề nghị tôi gửi con cho bố ruột nuôi vì anh chưa từng làm cha.

Bất ngờ mối liên hệ giữa tuổi sinh con của người cha và IQ của con: Độ tuổi 'vàng' là bao nhiêu?

Bất ngờ mối liên hệ giữa tuổi sinh con của người cha và IQ của con: Độ tuổi 'vàng' là bao nhiêu?

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Các nghiên cứu khoa học gần đây cho thấy độ tuổi của người cha khi sinh con có liên quan nhất định đến chỉ số IQ của trẻ.

Về già, khi chỉ còn một mình: Nhất định đừng làm 3 điều này

Về già, khi chỉ còn một mình: Nhất định đừng làm 3 điều này

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Dù thời trẻ từng sôi nổi, huy hoàng đến đâu, thì khi về già, con người cũng khó tránh khỏi cảm giác cô độc. Để sống an yên, có những điều nhất định phải tránh.

Xét nghiệm ADN khiến chồng nghi vợ ngoại tình, y học lại chứng minh người vợ vô tội

Xét nghiệm ADN khiến chồng nghi vợ ngoại tình, y học lại chứng minh người vợ vô tội

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Sau hơn một thập kỷ chạy chữa hiếm muộn mới có được con trai đầu lòng, ông Lý không ngờ rằng một lần đi xét nghiệm ADN lại đẩy gia đình vào bi kịch.

Xem nhiều

Vợ ngoại tình với sếp và 2 lần xét nghiệm ADN: Lời thú nhận về thời điểm thụ thai mới khiến chồng gục ngã

Vợ ngoại tình với sếp và 2 lần xét nghiệm ADN: Lời thú nhận về thời điểm thụ thai mới khiến chồng gục ngã

Chuyện vợ chồng

GĐXH - Mặc dù làm xét nghiệm ADN tới hai lần nhưng người đàn ông vẫn không thể ngờ rằng kết quả nhận được lại hoàn toàn trái ngược, đẩy cuộc hôn nhân của anh đến bờ vực tan vỡ.

Không phải ngẫu nhiên: Tháng sinh này thường gắn với trẻ thông minh

Không phải ngẫu nhiên: Tháng sinh này thường gắn với trẻ thông minh

Nuôi dạy con
Cha mẹ có con trai cần biết: Có những việc càng quản càng tệ

Cha mẹ có con trai cần biết: Có những việc càng quản càng tệ

Nuôi dạy con
Câu chuyện trên tàu điện ngầm khiến tôi nhận ra khoảng cách giáo dục giữa các gia đình

Câu chuyện trên tàu điện ngầm khiến tôi nhận ra khoảng cách giáo dục giữa các gia đình

Nuôi dạy con
Phụ nữ có 4 nét tướng này, càng lớn tuổi càng nhiều phúc báo: Hậu vận an nhàn, gia đình yên ấm

Phụ nữ có 4 nét tướng này, càng lớn tuổi càng nhiều phúc báo: Hậu vận an nhàn, gia đình yên ấm

Gia đình

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top