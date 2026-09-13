Ly hôn 3 năm, tôi mới biết lý do thật sự khiến chồng cũ nhất quyết rời bỏ mẹ con tôi

Ly hôn 3 năm, tôi mới biết lý do thật sự khiến chồng cũ nhất quyết rời bỏ mẹ con tôi

| Tâm sự
Nguyễn Mai
Nguyễn Mai
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Ngày chồng cũ đề nghị ly hôn, tôi từng nghĩ anh đã hết yêu hoặc có người khác. Anh không giải thích, còn tôi vì quá tổn thương cũng không muốn hỏi thêm. Sau 3 năm, một người thân bên chồng mới kể cho tôi biết sự thật khiến tôi không biết nên trách chồng cũ hay tự trách mình vì ngày đó đã không hiểu anh...

Ly hôn 3 năm, tôi mới biết lý do thật sự khiến chồng cũ nhất quyết rời bỏ mẹ con tôi - Ảnh 1.Sau khi bố qua đời, tôi cay đắng biết chồng và bố từng giấu tôi một chuyện động trời

GĐXH - Sau 15 năm hôn nhân, tôi từng nghĩ mình hiểu rất rõ về chồng và gia đình nhỏ của mình. Cho đến khi bố qua đời, tôi vô tình nghe được một câu nói của chồng và chết lặng khi biết rằng giữa anh và bố tôi từng có một bí mật được cả hai giấu kín suốt nhiều năm. Một bí mật có thể khiến gia đình tôi trên bờ vực tan vỡ...

Ly hôn 3 năm, tôi mới biết lý do thật sự khiến chồng cũ nhất quyết rời bỏ mẹ con tôi - Ảnh 2.Chồng đột ngột qua đời, tôi phát hiện sổ tiết kiệm gần 1 tỷ đồng: Lời mẹ chồng khiến tôi nghẹn đắng

GĐXH - Sau hơn 10 năm chung sống, tôi chưa từng biết chồng có một sổ tiết kiệm gần 1 tỷ đồng. Tôi càng không thể hiểu vì sao những lúc con ốm đau, học hành cần tiền, tôi phải tự mình lo liệu, còn anh vẫn âm thầm gửi tiết kiệm. Cho đến khi hỏi mẹ chồng, câu trả lời của bà khiến tôi không biết nên suy nghĩ thế nào cho đúng.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Sau khi bố qua đời, tôi cay đắng biết chồng và bố từng giấu tôi một chuyện động trời

Sau khi bố qua đời, tôi cay đắng biết chồng và bố từng giấu tôi một chuyện động trời

Tâm sự -

GĐXH - Sau 15 năm hôn nhân, tôi từng nghĩ mình hiểu rất rõ về chồng và gia đình nhỏ của mình. Cho đến khi bố qua đời, tôi vô tình nghe được một câu nói của chồng và chết lặng khi biết rằng giữa anh và bố tôi từng có một bí mật được cả hai giấu kín suốt nhiều năm. Một bí mật có thể khiến gia đình tôi trên bờ vực tan vỡ...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.