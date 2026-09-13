Ly hôn 3 năm, tôi mới biết lý do thật sự khiến chồng cũ nhất quyết rời bỏ mẹ con tôi

GĐXH - Sau 15 năm hôn nhân, tôi từng nghĩ mình hiểu rất rõ về chồng và gia đình nhỏ của mình. Cho đến khi bố qua đời, tôi vô tình nghe được một câu nói của chồng và chết lặng khi biết rằng giữa anh và bố tôi từng có một bí mật được cả hai giấu kín suốt nhiều năm. Một bí mật có thể khiến gia đình tôi trên bờ vực tan vỡ...