Chân dung người đẹp 31 tuổi thi Miss Supranational tại Ba Lan

Thứ ba, 15:10 14/04/2026 | Giải trí
An Khánh
GĐXH - Mai Ngô - Á hậu Miss Grand Vietnam gây chú ý khi dự thi Miss Supranational 2026 ở tuổi 31. Đây là cuộc thi nhan sắc thứ 5 người đẹp này tham gia.

Mới đây, đơn vị nắm bản quyền Miss Supranational Vietnam thông báo Á hậu Mai Ngô sẽ là đại diện tiếp theo tham dự cuộc thi Miss Supranational 2026 (Hoa hậu Siêu quốc gia) dự kiến diễn ra vào tháng 7 tại Ba Lan.

Theo ban tổ chức, thời gian qua, Mai Ngô tập trung rèn luyện các kỹ năng cần thiết, hoàn thiện hình ảnh cũng như chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình tại cuộc thi. Cùng thời điểm, Mai Ngô chia sẻ ngắn gọn: "Lần trở lại này không để thử sức, mà để khẳng định".

Miss Supranational 2026 là cuộc thi hoa hậu thứ 5 mà Mai Ngô tham gia. Trước đó, cô từng thử sức hai lần tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam (năm 2015 và 2017) nhưng không tiến sâu. Tiếp đó, cô giành Á hậu 4 Miss Grand Vietnam 2022, Top 12 Miss Charm 2025 và danh hiệu Miss Tourism Charm 2025.

Việc người đẹp tiếp tục góp mặt tại Miss Supranational 2026 ở tuổi 31 đang gây bàn tán với những ý kiến trái chiều. Bên cạnh những sự ủng hộ, động viên, cũng có fan sắc đẹp cho rằng Mai Ngô không phù hợp với tiêu chí của Miss Supranational. Việc cô tham gia nhiều cuộc thi hoa hậu liên tiếp trong những năm gần đây cũng có phần gây nhàm chán vì ít yếu tố bất ngờ.

Một số người đẹp đại diện Việt Nam tại cuộc thi này như: Daniela Nguyễn Thu Mây - Á hậu 3 năm 2011, Nguyễn Huỳnh Kim Duyên - Á hậu 2 năm 2022, Đặng Thanh Ngân - Á hậu 4 năm 2023. Lydie Vũ - Top 6 Miss Universe Vietnam 2023 - sở hữu gương mặt ưa nhìn, mang hai dòng máu Việt - Pháp cũng "trắng tay" Miss Supranational 2024.

Mai Ngô sinh năm 1995, cao 1m73 với số đo ba vòng 86-67-100 cm.

Mai Ngô được khán giả yêu quý và biết đến là người mẫu, diễn viên. Cô từng vào top 18 Vietnam's Next Top Model 2013, Á quân The Face Vietnam 2016, Á quân The New Mentor - Người mẫu toàn năng 2023…

Năm 2020, Mai Ngô lại bất ngờ chuyển hướng, ra mắt sản phẩm đầu tay mang tên Đoán xem và tuyên bố làm rapper. Một năm sau, cô tham gia casting Rap Việt mùa hai nhưng bị loại. Và sự nghiệp âm nhạc cũng tạm dừng ở đó.

Miss Supranational là một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế lớn, thường được xếp cùng nhóm với Miss Universe, Miss World, Miss International và Miss Earth. Mùa giải đầu tiên tổ chức vào năm 2009.

Đương kim Miss Supranational là người đẹp Eduarda Braum đến từ Brazil.


Phản ứng của fan sắc đẹp khi mỹ nhân lai Tây đại diện Việt Nam thi Miss Supranational

Phản ứng của fan sắc đẹp khi mỹ nhân lai Tây đại diện Việt Nam thi Miss Supranational

Cùng chuyên mục

Bất an vì thấy bạn trai cũ đang trong vòng tay cô gái trẻ đẹp

Bất an vì thấy bạn trai cũ đang trong vòng tay cô gái trẻ đẹp

Xem - nghe - đọc - 1 phút trước

GĐXH - Đoạn video cho thấy Quân được cô gái trẻ đẹp bên cạnh, chăm sóc khiến Thương cảm thấy buồn.

Con gái lai của Đoan Trang tuổi 13 sở hữu nhiều năng khiếu nghệ thuật, thông thạo 3 thứ tiếng

Con gái lai của Đoan Trang tuổi 13 sở hữu nhiều năng khiếu nghệ thuật, thông thạo 3 thứ tiếng

Giải trí - 6 phút trước

GĐXH - Ở tuổi 13, con gái Đoan Trang không chỉ sở hữu nhiều năng khiếu nghệ thuật mà còn thông thạo 3 thứ tiếng. Ở nhà, cô bé còn là "thông dịch viên nhí" cho bà ngoại và bố người Thụy Điển.

Bất ngờ trước nguyên nhân thường xuyên bị hàng xóm gây sự

Bất ngờ trước nguyên nhân thường xuyên bị hàng xóm gây sự

Xem - nghe - đọc - 51 phút trước

GĐXH - Dì Tính đã kể cho Mai nghe về lý do thực sự khiến mối bất hòa với nhà hàng xóm.

Con gái 8 tháng tuổi của Ngô Thanh Vân lại gây chú ý

Con gái 8 tháng tuổi của Ngô Thanh Vân lại gây chú ý

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Bé Gạo - con gái 8 tháng tuổi nhà Ngô Thanh Vân, lần đầu nói "mama", học nhạc cụ dân tộc khiến fan thích thú.

Quốc Trường muốn một vai khác biệt nhưng đạo diễn không đồng ý

Quốc Trường muốn một vai khác biệt nhưng đạo diễn không đồng ý

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Quốc Trường khi tham gia phim "Một thời ta đã yêu", anh muốn "lột xác" ở dạng nhân vật có tính cách khác mình ngoài đời, tuy nhiên đạo diễn phim thuyết phục anh "hãy cứ là mình".

Cặp song sinh nhà Phương Oanh lớn phổng phao, đáng yêu

Cặp song sinh nhà Phương Oanh lớn phổng phao, đáng yêu

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Jimmy và Jenny - cặp song sinh nhà Phương Oanh lại gây sốt MXH bởi diện mạo lớn phổng phao, đáng yêu. Trên trang cá nhân của mẹ, 2 bé nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Á hậu Khánh Như về quê sau đăng quang, hình ảnh bố mẹ bán hàng ăn gây chú ý

Á hậu Khánh Như về quê sau đăng quang, hình ảnh bố mẹ bán hàng ăn gây chú ý

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Sau Miss World Vietnam 2025, Á hậu Khánh Như vừa trở về quê Khánh Hòa - nơi bố mẹ cô sinh sống và bán hàng ăn nhỏ suốt nhiều năm. Bố mẹ Khánh Như gây chú ý với hoạt động chào mừng con gái.

Tin vui với hàng triệu khán giả Việt Nam về FIFA World Cup 2026

Tin vui với hàng triệu khán giả Việt Nam về FIFA World Cup 2026

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Đài Truyền hình Việt Nam chính thức sở hữu bản quyền truyền thông Vòng chung kết FIFA World Cup 2026 tại Việt Nam.

Cuộc sống tuổi U40 của Hoa hậu Phạm Hương ở Mỹ, hôn nhân không trục trặc như lời đồn

Cuộc sống tuổi U40 của Hoa hậu Phạm Hương ở Mỹ, hôn nhân không trục trặc như lời đồn

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Phạm Hương đã có 8 năm sinh sống tại Mỹ, ở tuổi U40 nhan sắc của người đẹp ngày càng đằm thắm và cuốn hút hơn theo thời gian.

Cười ra nước mắt với món quà sinh nhật 'lạ đời' của ca sĩ Hòa Minzy tặng cầu thủ Văn Toàn

Cười ra nước mắt với món quà sinh nhật 'lạ đời' của ca sĩ Hòa Minzy tặng cầu thủ Văn Toàn

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Trong làng giải trí và thể thao Việt Nam, tình bạn giữa ca sĩ Hòa Minzy và cầu thủ bóng đá Văn Toàn luôn khiến khán giả ngưỡng mộ bởi sự chân thành và không kém phần "lầy lội". Mới đây, nhân dịp sinh nhật của chàng tiền đạo quê Hải Dương, nữ ca sĩ gốc Bắc Ninh đã kỳ công chuẩn bị một món quà mà theo cô là "chắc chắn Toàn sẽ rất thích", nhưng sự thật phía sau lại khiến khổ chủ chỉ biết “cười trừ”.

Xem nhiều

Cuộc sống của Đan Trường ở Mỹ: Nhà biệt thự nhưng thích làm nông dân

Cuộc sống của Đan Trường ở Mỹ: Nhà biệt thự nhưng thích làm nông dân

Câu chuyện văn hóa

GĐXH - Ca sĩ Đan Trường đang tận hưởng cuộc sống ở Mỹ kết hợp biểu diễn cả trong nước và hải ngoại. Những ngày rảnh rỗi, nam ca sĩ tự tay chăm sóc nhà cửa, trồng hoa, cây cối, cắt cỏ... mà không cần thuê người làm.

Các con Ốc Thanh Vân thấu hiểu và đồng ý quyết định trở về Việt Nam của mẹ

Các con Ốc Thanh Vân thấu hiểu và đồng ý quyết định trở về Việt Nam của mẹ

Thế giới showbiz
Bố vợ Đoàn Văn Hậu bị 'vạ lây'

Bố vợ Đoàn Văn Hậu bị 'vạ lây'

Giải trí
Cuộc sống ở Mỹ của Hoa hậu quê Hải Phòng

Cuộc sống ở Mỹ của Hoa hậu quê Hải Phòng

Giải trí
Cười ra nước mắt với món quà sinh nhật 'lạ đời' của ca sĩ Hòa Minzy tặng cầu thủ Văn Toàn

Cười ra nước mắt với món quà sinh nhật 'lạ đời' của ca sĩ Hòa Minzy tặng cầu thủ Văn Toàn

Giải trí

