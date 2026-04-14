Chân dung người đẹp 31 tuổi thi Miss Supranational tại Ba Lan
GĐXH - Mai Ngô - Á hậu Miss Grand Vietnam gây chú ý khi dự thi Miss Supranational 2026 ở tuổi 31. Đây là cuộc thi nhan sắc thứ 5 người đẹp này tham gia.
Miss Supranational 2026 là cuộc thi hoa hậu thứ 5 mà Mai Ngô tham gia. Trước đó, cô từng thử sức hai lần tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam (năm 2015 và 2017) nhưng không tiến sâu. Tiếp đó, cô giành Á hậu 4 Miss Grand Vietnam 2022, Top 12 Miss Charm 2025 và danh hiệu Miss Tourism Charm 2025.
Việc người đẹp tiếp tục góp mặt tại Miss Supranational 2026 ở tuổi 31 đang gây bàn tán với những ý kiến trái chiều. Bên cạnh những sự ủng hộ, động viên, cũng có fan sắc đẹp cho rằng Mai Ngô không phù hợp với tiêu chí của Miss Supranational. Việc cô tham gia nhiều cuộc thi hoa hậu liên tiếp trong những năm gần đây cũng có phần gây nhàm chán vì ít yếu tố bất ngờ.
Mai Ngô sinh năm 1995, cao 1m73 với số đo ba vòng 86-67-100 cm.
Mai Ngô được khán giả yêu quý và biết đến là người mẫu, diễn viên. Cô từng vào top 18 Vietnam's Next Top Model 2013, Á quân The Face Vietnam 2016, Á quân The New Mentor - Người mẫu toàn năng 2023…
Miss Supranational là một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế lớn, thường được xếp cùng nhóm với Miss Universe, Miss World, Miss International và Miss Earth. Mùa giải đầu tiên tổ chức vào năm 2009.
Đương kim Miss Supranational là người đẹp Eduarda Braum đến từ Brazil.
