Châu Bùi thay bố thực hiện ước mơ đến Trường Sa, Minh Trang mang theo câu chuyện của ông ngoại

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7 chiến sĩ xúc động trong ngày đầu đặt chân đến Trường Sa

Sau hành trình hơn 300 hải lý giữa biển khơi, đảo Trường Sa dần hiện ra trước mắt 7 chiến sĩ. Từ boong tàu, các nghệ sĩ không giấu được sự háo hức khi lần đầu nhìn thấy hòn đảo mà trước đó họ chỉ biết qua sách báo, hình ảnh và những câu chuyện về người lính Hải quân.

Phan Mạnh Quỳnh đặc biệt ấn tượng với địa thế của hòn đảo. Trong khi đó, Văn Mai Hương xúc động khi được tận mắt chứng kiến Trường Sa. Nữ ca sĩ chia sẻ, khoảnh khắc đứng trên boong tàu, nhìn thấy toàn cảnh hòn đảo giữa biển trời bao la mang đến cảm xúc khó diễn tả bằng lời.

Các chiến sĩ khi ra tập trung.

Càng tiến gần bờ, sự háo hức của các nghệ sĩ càng rõ nét. Thúy Ngân và Quốc Trường liên tục thể hiện sự phấn khích khi hành trình sắp kết thúc. Châu Bùi còn ví von cảm giác của cả đoàn lúc ấy giống như những đứa trẻ lần đầu được bố mẹ đưa đi tham quan.

Khi tàu cập bến, hình ảnh các cán bộ, chiến sĩ Hải quân đứng chờ đón giữa nắng gió khiến nhiều thành viên trong đoàn không khỏi nghẹn ngào. Văn Mai Hương cho biết, ngay từ giây phút nhìn thấy những người lính đứng đón đoàn, cô đã cảm nhận được sự xúc động đặc biệt. Với nữ ca sĩ, đây chắc chắn sẽ là một trong những kỷ niệm ý nghĩa nhất cuộc đời.

Trái với hình dung ban đầu về một vùng đảo khô cằn, nhiều nắng gió, Trường Sa gây bất ngờ bởi vẻ xanh mát và bình yên. Những hàng cây bàng tỏa bóng trên lối đi, lá cờ đỏ tung bay trong gió cùng không khí trong lành khiến các nghệ sĩ có cảm giác gần gũi, dễ chịu.

Châu Bùi cũng bày tỏ ấn tượng trước vẻ đẹp riêng của vùng biển đảo. Theo cô, nơi đây vẫn có biển, trời, mây và nước như nhiều vùng đất khác, nhưng không gian rộng lớn, trong lành lại mang đến cảm giác vừa mạnh mẽ, vừa tĩnh lặng.

Làm quen cuộc sống người lính biển qua những trải nghiệm đầu tiên

Sau khi cập bến, theo sự phân công của đơn vị, 7 nghệ sĩ trong vai trò chiến sĩ mới được biên chế về Cụm chiến đấu 2, Lữ đoàn 146. Tại đây, họ bắt đầu làm quen với môi trường sinh hoạt mới, từ nơi nghỉ ngơi, trang bị cá nhân đến nề nếp và tác phong của đơn vị.

Dù đã trải qua thời gian huấn luyện tại đất liền, cuộc sống trên đảo vẫn mang đến nhiều điều khác biệt. Minh Trang đặc biệt chú ý đến tác phong làm việc nghiêm túc, chỉn chu của các cán bộ, chiến sĩ. Theo nữ nghệ sĩ, môi trường ở đây không tạo cảm giác căng thẳng hay khắt khe nhưng chính sự nền nếp trong từng hoạt động khiến cô tự nhắc mình phải cẩn trọng và có trách nhiệm hơn.

Hoạt động đầu tiên của các chiến sĩ mới và ê-kíp chương trình là lễ dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đảo Trường Sa. Trong không khí trang nghiêm, 7 nghệ sĩ thành kính tưởng nhớ những người đã hy sinh vì chủ quyền biển đảo. Đây cũng là dịp để mỗi người hiểu thêm về những mất mát, cống hiến của các thế hệ đi trước trong hành trình bảo vệ Tổ quốc.

Trải nghiệm ăn cơm trên đảo của dàn nghệ sĩ nữ.

Một trải nghiệm đời thường hơn nhưng cũng để lại nhiều ấn tượng là bữa tối đầu tiên tại đơn vị. Thực đơn chủ yếu gồm các món đóng hộp như cá hộp, thịt hộp, giăm bông và xúc xích. Quốc Trường, Minh Trang và Phan Mạnh Quỳnh khá hào hứng thưởng thức. Ngay cả Quốc Trường, người vốn được biết đến là khá kén ăn, cũng liên tục dành lời khen cho các món ăn.

Trong khi đó, Thúy Ngân và Châu Bùi lại băn khoăn khi nghĩ đến việc các chiến sĩ phải sử dụng thực phẩm đóng hộp trong sinh hoạt. Trước thắc mắc của các nghệ sĩ, cán bộ đơn vị giải thích đây là nguồn thực phẩm dự trữ cần thiết trong điều kiện hậu cần ở đảo xa. Việc tiếp tế từ đất liền đôi khi bị ảnh hưởng bởi thời tiết và sóng biển, vì vậy thực phẩm đóng hộp giúp đơn vị chủ động hơn trong việc bảo đảm bữa ăn cho cán bộ, chiến sĩ khi có tình huống bất lợi.

Qua câu chuyện tưởng chừng đơn giản trên bàn ăn, các nghệ sĩ hiểu thêm về những khó khăn trong sinh hoạt của người lính biển. Đằng sau mỗi bữa cơm là sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tính toán và khả năng thích nghi với điều kiện đặc thù nơi đảo xa.

Châu Bùi thay bố thực hiện ước mơ, Minh Trang muốn kể cho ông ngoại nghe về Trường Sa

Bên cạnh những trải nghiệm về cuộc sống và công việc tại đơn vị, ngày đầu tiên trên đảo còn là dịp để các nghệ sĩ chia sẻ lý do khiến họ mong muốn được một lần đặt chân đến Trường Sa. Mỗi người có một câu chuyện riêng, nhưng đều gặp nhau ở tình cảm dành cho vùng biển đảo quê hương.

Trong buổi sinh hoạt đầu tiên, Châu Bùi xúc động kể về người bố từng là chiến sĩ đặc công trong thời chiến. Từ nhỏ, cô đã được nghe bố kể nhiều câu chuyện về cuộc đời người lính và biết rằng ông luôn mong có dịp được đến Trường Sa.

Châu Bùi xúc động kể về người bố từng là chiến sĩ đặc công trong thời chiến.

Bởi vậy, chuyến đi lần này không đơn thuần là một hành trình trải nghiệm đối với Châu Bùi. Nữ nghệ sĩ xem đây là cơ hội để thay bố thực hiện ước mơ còn dang dở. Cô mong muốn những gì mình được chứng kiến, trải qua trên đảo sẽ trở thành món quà tinh thần dành tặng người bố từng gắn bó với quân ngũ.

Châu Bùi chia sẻ rằng sự trưởng thành, mạnh mẽ hơn của bản thân sau những ngày huấn luyện, cùng những trải nghiệm sắp tới tại Trường Sa sẽ là những điều đẹp đẽ nhất cô có thể mang về cho bố.

Với Minh Trang, mong muốn đến Trường Sa lại bắt nguồn từ những câu chuyện thời chiến của ông ngoại. Nữ nghệ sĩ nhớ những lần nghe ông kể về sự khốc liệt của chiến tranh, về những người lính có thể vừa gặp nhau vào buổi chiều nhưng đến tối hoặc sáng hôm sau đã không còn cơ hội gặp lại.

Những câu chuyện ấy theo Minh Trang suốt nhiều năm và trở thành động lực để cô mong một lần được tận mắt nhìn thấy cuộc sống nơi đảo xa. Nữ nghệ sĩ hy vọng sau chuyến đi có thể trở về, kể cho ông ngoại nghe về những điều mình đã chứng kiến, cảm nhận và trải nghiệm tại Trường Sa.

Trong khi đó, Erik xem hành trình này là cơ hội để trực tiếp khám phá vẻ đẹp của vùng biển đảo, đồng thời lan tỏa hình ảnh Trường Sa và tinh thần kiên cường của những người lính Hải quân đến đông đảo khán giả.

Khép lại buổi sinh hoạt, các nghệ sĩ cùng tìm hiểu về cột mốc chủ quyền, hát vang ca khúc "Khúc quân ca Trường Sa" và đọc "Lời thề giữ biển". Những câu chuyện được chia sẻ giúp các chiến sĩ mới thêm gắn kết, đồng thời khiến hành trình đến với Trường Sa trở nên ý nghĩa hơn.

Ngày đầu tiên trên đảo khép lại với nhiều cảm xúc, từ khoảnh khắc tàu cập bến, những nghi thức tưởng niệm trang nghiêm đến các câu chuyện đời thường trong sinh hoạt của người lính biển. Với Châu Bùi, đó còn là hành trình thay bố hoàn thành một mong ước. Còn với Minh Trang, chuyến đi giúp cô có thêm những câu chuyện chân thực để kể lại cho người ông từng chia sẻ với mình ký ức về chiến tranh.

Những trải nghiệm phía trước được kỳ vọng sẽ giúp 7 nghệ sĩ hiểu sâu sắc hơn về cuộc sống, nhiệm vụ và những hy sinh thầm lặng của người lính đang ngày đêm canh giữ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

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