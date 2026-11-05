HLV Kim Sang Sik trở lại 'Cầu thủ nhí 2026' sau kỳ tích bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á, trực tiếp huấn luyện Top 10

Hành trình của "Cầu thủ nhí – Thế hệ tương lai 2026" đang tiến gần đến những chặng cuối. Sau vòng cạnh tranh khốc liệt ở chặng 2, từ 16 gương mặt, 10 cầu thủ xuất sắc nhất đã giành quyền đi tiếp, bước vào giai đoạn tập luyện chuyên sâu hơn.

HLV Kim Sang Sik trở lại "Cầu thủ nhí 2026", truyền tải kinh nghiệm cho Top 10.

Đồng hành cùng Top 10 trong chặng cuối này là HLV trưởng ĐTQG Việt Nam - Kim Sang Sik. Đây là lần thứ hai nhà cầm quân người Hàn Quốc đến với chương trình, trước đó tại "Cầu thủ nhí 2025", HLV Kim Sang Sik cũng là một trong những khách mời đặc biệt, mang đến nhiều bài tập bổ ích, truyền nhiều năng lượng cho các em nhỏ.

HLV Kim Sang Sik trở lại "Cầu thủ nhí 2026", đồng hành cùng Top 10 trong chặng cuối.

HLV Kim Sang Sik được biết đến là vị HLV tài ba, dẫn dắt ĐTQG Việt Nam trong những năm gần đây. Ông từng là cầu thủ chuyên nghiệp tại Hàn Quốc trước khi chuyển sang công tác huấn luyện. Ông đảm nhiệm vai trò HLV trưởng ĐT Việt Nam từ năm 2024. Trong thời gian dẫn dắt bóng đá Việt Nam, nhà cầm quân này liên tiếp đạt được những thành tích đáng chú ý ở đấu trường khu vực.

Năm 2024, ông cùng đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch ASEAN Cup sau khi đánh bại Thái Lan với tổng tỷ số 5-3 qua hai lượt trận chung kết. Đến năm 2025, HLV Kim Sang Sik tiếp tục đưa U23 Việt Nam vô địch Giải U23 Đông Nam Á. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng đã cùng đội tuyển U23 giành HCV bóng đá nam tại SEA Games 33. Đặc biệt, tháng 8/2026, ông cùng đội tuyển quốc gia bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup sau hai trận chung kết với Thái Lan. Thành tích này đưa ông trở thành HLV đầu tiên giúp đội tuyển Việt Nam vô địch giải đấu khu vực hai kỳ liên tiếp.

HLV Kim Sang Sik mang kinh nghiệm hai lần đưa Việt Nam vô địch Đông Nam Á đến chương trình.

Với những dấu ấn ấy, sự trở lại của HLV Kim Sang Sik tại "Cầu thủ nhí 2026" càng có ý nghĩa với Top 10. Các em không giấu được sự bất ngờ khi được gặp trực tiếp vị chiến lược gia từng cùng đội tuyển Việt Nam trải qua những trận đấu đáng nhớ.

Chia sẻ về lần thứ hai đồng hành cùng chương trình, HLV Kim Sang Sik cho biết ông rất vui khi tiếp tục có cơ hội gặp gỡ những cầu thủ trẻ. Ông nói: "Năm ngoái, tôi đã có dịp làm việc với các cầu thủ nhí và chứng kiến các em thể hiện kỹ năng bóng đá rất tốt. Điều khiến tôi vui là trong quá trình được hướng dẫn, các em có sự tiến bộ rõ rệt. Năm nay, khi trở lại và gặp một nhóm cầu thủ mới, tôi cũng rất hào hứng".

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết ông muốn dành thời gian quan sát khả năng của từng thành viên trong Top 10, qua đó nhận ra những điểm mạnh và những kỹ năng các em cần cải thiện. "Tôi muốn xem các cầu thủ năm nay có trình độ như thế nào, các em đã làm tốt những gì và còn thiếu sót ở đâu. Nếu nhận thấy điểm nào cần điều chỉnh, tôi sẽ trực tiếp hướng dẫn để các em có thể tiến bộ hơn. Tôi hy vọng sau những buổi tập, mình sẽ nhìn thấy sự thay đổi tích cực ở từng cầu thủ", HLV trưởng ĐTQG Việt Nam chia sẻ.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc hy vọng sẽ thay đổi tích cực hơn cho các cầu thủ nhí sau những buổi tập.

Không chỉ là cơ hội học hỏi về chuyên môn, sự trở lại này còn mang đến cho các cầu thủ nhí nguồn động lực mới. HLV trưởng Hồng Sơn cũng nhấn mạnh đây là dịp đáng quý để các em được tiếp xúc với phương pháp huấn luyện ở cấp độ đội tuyển. HLV Hồng Sơn khuyến khích Top 10 tập trung, nỗ lực thể hiện khả năng để nhận được những góp ý trực tiếp từ vị khách mời.

Với HLV Kim Sang Sik, việc đồng hành cùng những cầu thủ nhỏ tuổi cũng là dịp để ông tiếp tục lan tỏa tình yêu bóng đá. Ông kỳ vọng các em sẽ giữ được sự hào hứng, tinh thần ham học hỏi và thái độ nghiêm túc trong tập luyện. "Tôi mong các em tận hưởng những buổi tập, nhưng cũng cần tập trung và cố gắng hết sức. Bóng đá đòi hỏi sự kiên trì. Nếu chăm chỉ rèn luyện và biết lắng nghe những góp ý, các em sẽ có thêm nhiều cơ hội để phát triển trong tương lai", HLV Kim Sang Sik nhắn nhủ.

Không khí trên sân tập hừng hực năng lượng khi HLV Kim Sang Sik bắt đầu đưa ra những yêu cầu dành cho Top 10. Thay vì chỉ tập trung vào khả năng kiểm soát bóng, các cầu thủ phải học cách quan sát, phán đoán và đưa ra quyết định trong thời gian ngắn. Những tình huống tưởng chừng quen thuộc được đặt vào yêu cầu mới, buộc các em phải thay đổi cách xử lý nếu muốn hoàn thành tốt bài tập.

Với các cầu thủ nhí, được trực tiếp tiếp nhận chỉ dẫn từ HLV trưởng đội tuyển quốc gia vừa là niềm vui, vừa là áp lực. Một số em hào hứng khi được thầy sửa từng động tác, trong khi những tình huống đòi hỏi phối hợp nhanh lại đặt ra không ít khó khăn. Đặc biệt, cách tổ chức đội hình và hỗ trợ đồng đội trong lúc phòng ngự cũng trở thành nội dung được HLV Kim Sang Sik lưu ý.

Cầu thủ Minh Quân cho biết: "Con thấy bài tập của thầy tương đối khó, nhưng nếu tập trung thì vẫn có thể hoàn thành". Trong khi đó, Thành Lợi chia sẻ em cảm thấy tự hào khi được thầy trực tiếp góp ý và ghi nhận nỗ lực trên sân.

Top 10 "Cầu thủ nhí 2026" được huấn luyện chuyên sâu từ HLV Kim Sang Sik.

Chưa dừng lại ở những giờ huấn luyện, Top 10 còn được thử sức với một trò chơi có cách thức khá đặc biệt. Các em phải vượt qua chướng ngại vật, xử lý bóng rồi tìm cách đưa bóng trúng những mục tiêu không đứng yên. Tốc độ và sự chính xác đều trở thành yếu tố quan trọng, trong khi mỗi cầu thủ chỉ có số lượt thực hiện giới hạn.

Các cầu thủ thừa nhận ban đầu nghĩ thử thách khá đơn giản, nhưng khi trực tiếp tham gia mới nhận ra việc căn chỉnh hướng bóng khó hơn tưởng tượng. Liệu những gương mặt trong Top 10 có thể thích nghi với yêu cầu mới của HLV Kim Sang Sik và chinh phục thử thách cuối buổi tập?

Đón xem tập 8 "Cầu thủ nhí – Thế hệ tương lai 2026", phát sóng lúc 11h Chủ nhật ngày 8/11 trên kênh VTV3.