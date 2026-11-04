Kỳ Duyên – Thiên Ân cùng dàn sao Việt chúc mừng phim điện ảnh 'Bò sữa bay' ra mắt

Diện mạo không thể rời mắt của Tam Triều Dâng Tam Triều Dâng thu hút sự chú ý khi khoe loạt ảnh mới với diện mạo trẻ trung, quyến rũ.

Dàn sao Việt hội tụ trên thảm đỏ "Bò sữa bay"

Không khí sự kiện công chiếu "Bò sữa bay" trở nên sôi động từ chiều 3/11 khi đông đảo người hâm mộ có mặt tại khu vực thảm đỏ để chờ gặp gỡ dàn diễn viên chính gồm Nguyễn Hùng, Ngọc Xuân, Võ Điền Gia Huy và Tiểu Vy. Sự kiện cũng thu hút hàng trăm nghệ sĩ, người nổi tiếng đến chung vui và chúc mừng ê-kíp.

Nổi bật trên thảm đỏ là cặp đôi Kỳ Duyên – Thiên Ân. Cả hai thu hút sự chú ý khi cùng xuất hiện, trong khi Tam Triều Dâng cũng có mặt để chúc mừng Võ Điền Gia Huy, bạn diễn từng kết hợp với cô trên màn ảnh. Nhiều người đẹp như Hoa hậu Hoàng Phương, Bùi Quỳnh Hoa, Quế Anh, Á hậu Emma Lê, Ngô Bảo Ngọc cũng góp mặt.

Hoa hậu Kỳ Duyên - Thiên Ân thân thiết bên nhau.

Thảm đỏ còn có sự xuất hiện của dàn diễn viên, nghệ sĩ như Khương Lê, Rima Thanh Vy, Quốc Trường, Đoàn Minh Anh, Đỗ Nhật Hoàng, Lê Hạ Anh, Đình Khang... Các cặp đôi trong showbiz như Đăng Khôi – Thủy Anh, Dương Khắc Linh – Sara Lưu, Anh Đức – Anh Phạm cũng dành thời gian đến chúc mừng đồng nghiệp.

Bên cạnh đó, Tóc Tiên, Đồng Ánh Quỳnh, S.T Sơn Thạch và Thuận Nguyễn là những gương mặt được chú ý tại sự kiện. Sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ phần nào cho thấy sự quan tâm dành cho dự án điện ảnh đầu tay của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt.

Võ Điền Gia Huy bật khóc, Tiểu Vy xúc động khi xem thành quả sau gần một năm

Sau gần một năm kể từ ngày đóng máy, buổi công chiếu là dịp để dàn diễn viên "Bò sữa bay" lần đầu thưởng thức trọn vẹn thành quả của mình trên màn ảnh rộng. Với Nguyễn Hùng, Ngọc Xuân, Võ Điền Gia Huy và Tiểu Vy, đây là khoảnh khắc được mong đợi sau quãng thời gian dài đồng hành cùng dự án.

Giữa sự cổ vũ của đồng nghiệp, bạn bè và khán giả, Võ Điền Gia Huy không giấu được xúc động. Nam diễn viên cho biết những điều anh kỳ vọng khi tham gia bộ phim đều được thể hiện trên màn ảnh. Anh hài lòng với cách ê-kíp giữ được tinh thần thống nhất từ những ngày đầu đọc kịch bản cho đến khi hoàn thành tác phẩm.

Võ Điền Gia Huy tạo hình.

Đối với Võ Điền Gia Huy, sự đồng nhất trong cách làm việc và tinh thần bám sát định hướng ban đầu của các thành viên là điều đáng trân trọng. Nam diễn viên cũng dành nhiều tình cảm cho những người đã cùng mình tạo nên bộ phim.

Trong khi đó, Tiểu Vy cho biết cô có nhiều cảm xúc khi nghe lại những câu thoại từng gắn bó trong suốt quá trình đọc kịch bản và tập diễn. Việc được ngồi trong rạp, xem thành phẩm cùng ê-kíp khiến người đẹp nhớ lại hơn một tháng làm việc chung với các thành viên. Cô xúc động khi chứng kiến công sức của cả tập thể được đưa lên màn ảnh rộng.

Nam chính Nguyễn Hùng cũng bày tỏ sự hài lòng sau khi xem phim. Để đáp lại tình cảm của đồng nghiệp và khán giả, nam ca sĩ – nhạc sĩ lần đầu trình diễn trực tiếp ca khúc nhạc phim "Gói con tim làm quà" tại sự kiện. Anh gửi lời cảm ơn và mong khán giả dành thời gian ra rạp thưởng thức tác phẩm.

Đại diện đoàn phim, đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt gửi lời tri ân đến các thành viên trong ê-kíp đã cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn để đưa "Bò sữa bay" đến với khán giả. Anh cho biết bộ phim được thực hiện bằng tất cả nhiệt huyết và đam mê của những người trẻ, đồng thời bày tỏ mong muốn tác phẩm nhận được sự đón nhận của công chúng.

Đạo diễn Charlie Nguyễn, Phan Gia Nhật Linh dành nhiều lời khen cho phim

Không chỉ nhận được sự quan tâm từ đồng nghiệp và người hâm mộ, "Bò sữa bay" còn có những phản hồi tích cực từ giới làm phim sau buổi công chiếu. Nhiều ý kiến đánh giá tác phẩm mang màu sắc trẻ trung, có cách kể chuyện khác biệt, kết hợp giữa yếu tố lãng mạn, tình cảm và phiêu lưu.

Đạo diễn Charlie Nguyễn cho biết anh đã chú ý đến dự án từ năm 2025, khi đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt mang kịch bản "Bò sữa bay" đến Chợ dự án tại Liên hoan phim châu Á – Đà Nẵng. Thời điểm đó, anh tham gia ban giám khảo và có cơ hội tiếp cận ý tưởng của bộ phim. Vì vậy, anh đã chờ đợi ngày tác phẩm hoàn thành để được thưởng thức.

Sau khi xem bản phim chính thức, Charlie Nguyễn cho biết kết quả vượt xa kỳ vọng ban đầu. Anh đánh giá đây là một dự án khó thực hiện nhưng đạo diễn trẻ đã có cách xử lý tốt, tạo ra nhiều khoảnh khắc thú vị. Theo anh, điểm đáng chú ý của phim nằm ở phong cách đạo diễn, hình ảnh và diễn xuất mang dấu ấn riêng.

Đạo diễn cũng cho rằng "Bò sữa bay" không phải tác phẩm chỉ dành cho một nhóm khán giả nhất định bởi phim có cảm xúc và yếu tố phiêu lưu. Anh bày tỏ kỳ vọng bộ phim đạt kết quả tốt tại phòng vé, đồng thời mong chờ những dự án tiếp theo của Nguyễn Phạm Thành Đạt.

Cùng chung nhận xét tích cực, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh đánh giá "Bò sữa bay" là bộ phim vui, thú vị, có phong cách riêng nhưng không tạo cảm giác khó tiếp cận. Anh ấn tượng với nhịp phim nhanh, cách kể chuyện lôi cuốn và màu sắc khác biệt so với nhiều tác phẩm điện ảnh Việt Nam hiện nay. Đạo diễn kỳ vọng bộ phim đầu tay của Nguyễn Phạm Thành Đạt sẽ tạo được dấu ấn khi ra rạp.

Hoa hậu Tiểu Vy khi đi dự thảm đỏ.

Về phía diễn viên Tam Triều Dâng, cô ví "Bò sữa bay" như một chiếc bánh mì đặc biệt trên bàn tiệc điện ảnh Việt. Theo nữ diễn viên, ban đầu khán giả có thể cảm thấy câu chuyện khá lạ lẫm, nhưng càng theo dõi càng nhận ra tâm huyết của ê-kíp. Cô đánh giá cao sự liền mạch trong cách kể chuyện, cảm xúc của bộ phim cũng như năng lượng đồng đều giữa dàn diễn viên và các thành viên sản xuất.

Một trong những chi tiết khiến Tam Triều Dâng nhớ nhất là cảnh after-credit và khoảnh khắc nhân vật của Võ Điền Gia Huy ngước nhìn đàn bò sữa bay lên trời. Với cô, đây là hình ảnh tạo được ấn tượng mạnh và thể hiện nét riêng của tác phẩm. Nữ diễn viên cũng bày tỏ mong muốn bộ phim được khán giả ủng hộ khi chính thức ra rạp.

Diễn viên Khương Lê dành sự chú ý cho nhân vật Mai do Tiểu Vy đảm nhận, trong khi Đoàn Minh Anh ấn tượng với tổng thể dàn diễn viên. Cả hai đều đánh giá cao cách kể chuyện mới lạ của bộ phim.

Phim đầu tay của đạo diễn Gen Z, cháy vé các suất chiếu dành cho người hâm mộ

"Bò sữa bay" đánh dấu lần đầu đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt thực hiện phim điện ảnh dài sau những dấu ấn từ các dự án phim ngắn như "Tàn Sữa", "Đàn Cá Gỗ" cùng nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế.

Diễn viên Ngọc Xuân khi đi dự sự kiện.

Việc lựa chọn một câu chuyện có màu sắc khác biệt để chào sân màn ảnh rộng cho thấy hướng đi riêng của nhà làm phim trẻ. Tác phẩm có sự tham gia của Nguyễn Hùng, Ngọc Xuân, Võ Điền Gia Huy và Tiểu Vy, được kỳ vọng mang đến trải nghiệm mới cho khán giả yêu điện ảnh Việt.

Trước ngày phát hành chính thức, "Bò sữa bay" đã ghi nhận tín hiệu tích cực khi cháy vé bốn suất chiếu dành cho người hâm mộ, tổ chức tại TP.HCM ngày 3/11 và Hà Nội ngày 4/11. Theo lịch phát hành, phim có các suất chiếu sớm từ 18h ngày 5/11 trước khi chính thức khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 6/11.