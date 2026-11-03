Hạnh rơi vào tình cảnh 'dở khóc dở cười' khi qua phòng giúp Toản lúc nửa đêm

Trong trích đoạn giới thiệu tập 11 phim "Căn nhà không mái che", hai anh em Triết và Mai nấu cơm cúng giỗ mẹ. Đúng lúc này, Khang đi học về với chiếc bụng đói. Vì thế, vừa nhìn thấy đĩa xôi và khoanh giò, Khang vội vã "ăn lấy ăn để" cho thỏa cơn đói. Hai anh em Triết - Mai vô cùng tức giận khi mâm cơm cỗ cúng mẹ chưa nấu xong đã bị Khang ăn mất.

Triết và Mai tức giận khi phát hiện Khang ăn vụng đồ để cúng giỗ mẹ. Ảnh VTV

Vào ban đêm, trời mưa to khiến Hạnh tỉnh giấc. Biết vị trí mái nhà thường bị dột mỗi khi mưa, Hạnh với sang gọi bố con Toản dậy để hứng nước nhưng vì mấy bố con ngủ quá say nên không ai trả lời.

Hạnh đành bước qua tấm rèm, mang chậu sang để hứng nước chỗ dột. Đúng lúc Hạnh loay hoay dọn dẹp, nhặt chiếc quần của Toản để tránh chỗ dột thì bố con Triết tỉnh dậy. "Sao cô lại cầm quần của bố cháu?" - Triết hỏi thẳng khiến Hạnh vừa bối rối vừa giải thích. Hạnh nói rằng qua giúp vì nhà bị dột nhưng Triết lại chỉ ra không hề có giọt nước nào từ mái nhà rơi xuống.

Hạnh qua giúp hứng nước mưa, nhưng lại bị hiểu lầm. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, tại khu chợ, Hạnh tiếp tục trở thành tâm điểm bàn tán và bị một số tiểu thương buông lời châm chọc, cạnh khóe về chuyện ở chung nhà với Toản. Ngay lúc căng thẳng, chị Hảo xuất hiện, lên tiếng bênh vực và dằn mặt những kẻ hay xỉa xói, giúp Hạnh lấy lại công bằng giữa chốn đông người.

Hạnh bị những người ở chợ bàn tán vì sống chung nhà với Toản. Ảnh VTV

Tập 11 phim "Căn nhà không mái che" phát sóng lúc 20h ngày 3/11 trên VTV3.