Đại tiệc âm nhạc 'Gala Sao Mai 2026' quy tụ Top 16 và 11 nghệ sĩ khách mời nổi tiếng
GĐXH - "Gala Sao Mai 2026" sẽ diễn ra vào tối 15/11 tại Quảng trường Sầm Sơn, Thanh Hóa, quy tụ Top 16 thí sinh và 11 nghệ sĩ khách mời trong đại tiệc âm nhạc đặc sắc.
Theo Thời báo VTV, Ban tổ chức đã chính thức công bố "Gala Sao Mai 2026" sẽ diễn ra tại Quảng trường biển Sầm Sơn, Thanh Hóa. Chương trình được truyền hình trực tiếp vào 21h00 ngày 15/11/2026 trên kênh VTV3.
"Gala Sao Mai 2026" được tổ chức sau 6 Liveshow với nhiều dấu ấn, không chỉ ghi nhận sự trưởng thành rõ nét của các thí sinh mà còn hứa hẹn một đêm chung kết hấp dẫn, nơi phong độ, bản lĩnh sân khấu và sự kết nối với khán giả sẽ là yếu tố quyết định ngôi vị quán quân.
Chương trình mở ra không gian âm nhạc đặc biệt, nơi các giọng ca tài năng cùng hội tụ và thăng hoa trên sân khấu được đầu tư quy mô. Chương trình có sự tham gia của Top 16 thí sinh "Sao Mai 2026" và 11 nghệ sĩ khách mời nổi tiếng.
Theo Ban tổ chức, "Gala Sao Mai 2026" còn là cuộc gặp gỡ của nhiều màu sắc âm nhạc, phong cách biểu diễn và cá tính nghệ thuật. Khán giả sẽ được thưởng thức những tiết mục đặc sắc, các màn kết hợp thú vị giữa thí sinh và nghệ sĩ khách mời, cùng nhiều khoảnh khắc âm nhạc đáng nhớ.
Với sự hội tụ của những giọng ca trẻ triển vọng và các nghệ sĩ khách mời, đại tiệc âm nhạc "Gala Sao Mai 2026" được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn khép lại mùa giải, đồng thời lan tỏa tình yêu âm nhạc đến đông đảo khán giả.
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