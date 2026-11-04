Hạnh lo lắng khi con gái của Toản bỗng dưng mất tích

Trong trích đoạn giới thiệu tập 12 phim "Căn nhà không mái che", sau lúc tưởng mất hai con gà yêu quý, Khang được mẹ Hạnh và chị Thơ động viên, an ủi nên cậu cũng nguôi ngoai phần nào.

"Mẹ bảo bụng chỉ để chứa cơm thôi chứ đừng chứa những điều mình cảm thấy khó chịu", Khang tâm sự với Thơ.

Khang được chị an ủi sau sự cố suýt để mất đôi gà nuôi. Ảnh VTV

Buổi tối hôm xảy ra vụ đánh nhau, trong lúc Khang đang chơi cùng hai con gà, Triết và Mai đã đến làm hòa. Triết còn cầm theo một túi khoai nướng thơm lừng cho Khang để thể hiện thành ý của mình.

Vốn tính ham ăn nên Khang liền xơi ngấu nghiến, vui vẻ bỏ qua hết mọi điều Triết đã gây ra lúc chiều. Cậu vừa ăn vừa hỏi Triết về vết thương do hai anh em đánh nhau lúc chiều. Tuy nhiên, Triết biểu hiện rằng những vết xước chỉ là chuyện nhỏ.

Triết mang khoai cho Khang để làm lành. Ảnh VTV

Toản cùng các bạn uống rượu vui vẻ ở nhà bạn trong buổi tiệc chia tay một người của nhóm lái xe. Bữa tiệc này được cô Tươi bán bánh rán tự tay chuẩn bị. Từ lâu cô Tươi đã có tình ý với Toản nên tìm mọi cách để tạo mối quan hệ thân thiết.

Bên cạnh việc thường xuyên mua đồ ăn cho Triết và Mai thì Tươi cũng nhờ vả những người anh em của Toản giúp đỡ mình có cơ hội tiếp xúc với anh.

Tươi tổ chức bữa ăn ở nhà Toản nhằm tạo mối quan hệ thân thiết. Ảnh VTV

Toản gặp con trên đường về nhà. Thấy Triết run rẩy thông báo không nhìn thấy Mai. Trước đó, khi hai anh em ra ngoài, Triết đã dặn em đợi mình ở ngã ba nhưng một lát sau không thấy bóng dáng em đâu. Toản bực bội mắng con rồi vội vã đi tìm.

Lúc này Hạnh đang ở nhà, cô lo lắng khi nghe Toản gọi điện thoại thông báo mới chỉ tìm thấy Triết. Sau đó, hai bố con Toản chạy về hỏi thăm tình hình nhưng Hạnh thông báo vẫn chưa tìm ra Mai. Mọi người đều lo lắng cho cô bé.

Hạnh lo lắng khi mọi người chưa tìm thấy bé Mai. Ảnh VTV

Tập 12 bộ phim "Căn nhà không mái che" phát sóng lúc 20h ngày 4/11 trên VTV3.

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