Sẽ đánh giá công chức liên tục, không đợi cuối năm mới bình xét
Bộ Chính trị sẽ ban hành quy định mới về đánh giá, xếp loại hằng năm và việc đánh giá công chức không đợi cuối năm mới bình xét mà thực hiện thường xuyên, liên tục.
Nội dung trên được Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long đề cập khi phát biểu tại tọa đàm " Quản lý công chức: Làm gì để đánh giá đúng? " do Hiệp hội Khoa học Hành chính Việt Nam tổ chức sáng 15/9.
Ông Trương Hải Long cho biết, sắp tới Bộ Chính trị sẽ ban hành quy định mới để sửa đổi, bổ sung Quy định 124 về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.
" Trong đó, quan điểm là không phải cuối năm mới bình xét, đánh giá mà thực hiện việc theo dõi, đánh giá thường xuyên, liên tục. Việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức sẽ được theo dõi, giám sát, trên cơ sở kết quả theo dõi, giám sát đó để đánh giá ", Thứ trưởng Bộ Nội vụ đề cập.
Theo Thứ trưởng Long, vấn đề khó nhất khi thực hiện đánh giá công chức là tiêu chí, phương pháp đánh giá, công cụ thực hiện việc theo dõi. Quan điểm của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước là việc đánh giá cần tham khảo kinh nghiệm quốc tế, kinh nghiệm doanh nghiệp để đảm bảo tính hiệu quả.
Đề cập đến các công cụ đánh giá, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng, công cụ KPI phù hợp với đối tượng được giao nhiệm vụ cụ thể.
" Ở giai đoạn đầu, khi chúng ta thực hiện việc sắp xếp, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, để sàng lọc những người dôi dư thì tiêu chí đánh giá thiên về công việc cụ thể, khi không đáp ứng được khối lượng công việc được giao sẽ thực hiện sàng lọc. Để sàng lọc thì áp dụng KPI sẽ rất rõ, nhưng đứng ở góc độ để đánh giá mục tiêu đổi mới sáng tạo thì phải sử dụng phương pháp đánh giá OKR (dựa vào chấm điểm các kết quả then chốt - PV) ", ông Long nói.
Từ những phân tích đối với từng công cụ đánh giá, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng, áp dụng các công cụ cho phù hợp với từng vị trí việc làm và quan trọng nhất là theo dõi thường xuyên việc thực hiện chức trách được giao và gắn với việc đánh giá.
Theo ông Trương Hải Long, xây dựng các tiêu chí phù hợp với từng vị trí công tác, có những vị trí phải hoàn thành chức trách, nhiệm vụ, có những vị trí phải đổi mới, sáng tạo.
" Với những vị trí việc làm trong lĩnh vực đổi mới, sáng tạo phải tính đến hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, tạo ra giá trị. Những công chức ở vị trí cao, lãnh đạo quản lý thì các tiêu chí phải mang tính đổi mới, sáng tạo. Mọi hoạt động của công chức phải được theo dõi trên nền tảng số, bằng phần mềm để tránh cảm tính khi ra quyết định đánh giá ", lãnh đạo Bộ Nội vụ chia sẻ thêm.
Phát biểu tại tọa đàm, TS Trần Anh Tuấn - Chủ tịch Hiệp hội Khoa học Hành chính Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ - cho rằng, đánh giá công chức trong điều kiện hiện nay phải có những tư duy mang tính đột phá để góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ khi chúng ta đang thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.
Về thẩm quyền đánh giá, theo ông Trần Anh Tuấn, nên theo hướng ai sử dụng người ấy đánh giá. Người giao việc khi nhận sản phẩm sẽ là người đánh giá chính xác nhất.
Về công cụ, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội cho biết, hiện nay có ba công cụ có thể tham khảo để phục vụ cho việc đánh giá, gồm: phản hồi 360 độ, OKR và KPI. Song không phải sử dụng hoàn toàn một công cụ là đánh giá được hết, có nội dung liên quan đến định tính, có nội dung liên quan đến định lượng.
" Phản hồi 360 độ dùng để áp dụng không chỉ cho cán bộ, công chức lãnh đạo mà cho cả cán bộ công chức thực thi bởi vì đó là công cụ có thể lắng nghe ý kiến mọi người đánh giá về một cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, là những ý kiến ở các góc độ, khía cạnh khác nhau, nên áp dụng đánh giá cho những nội dung, tiêu chí định tính ", TS Trần Anh Tuấn phân tích.
Với người đứng đầu, dùng công cụ OKR đánh giá mục tiêu, hiệu quả của cả một tổ chức. Với đội ngũ thực thi, thừa hành dùng công cụ KPI để đánh giá. OKR hay KPI áp dụng cho những nội dung có thể định lượng được.
" Khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, cán bộ công chức cấp xã, cấp huyện tích hợp lại đưa về đơn vị hành chính cấp xã nên có những khó khăn vướng mắc. Nếu đánh giá không chuẩn lúc này thì rất khó phân loại và tạo nên khó khăn. Trung ương cũng thế. Con người vẫn là yếu tố quyết định trong thực thi công vụ, nếu đánh giá, chọn người không đúng sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ được giao ", ông Tuấn nói.
Đánh giá 360 độ là phương pháp thu thập phản hồi đa chiều từ nhiều nguồn khác nhau như cấp trên, đồng nghiệp, cấp dưới và đôi khi cả khách hàng, để đánh giá toàn diện về hiệu quả công việc, kỹ năng, hành vi của nhân viên.
OKR (Objective and Key Results) là các chỉ tiêu đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu trong một khuôn khổ thiết lập mục tiêu và theo dõi kết quả thực hiện mục tiêu. Các mục tiêu OKR thường được đo lường trong thời gian ngắn hạn.
KPI (Key Performance Indicator) là một công cụ để đánh giá kết quả công việc của cá nhân hoặc tổ chức trong việc đạt các mục tiêu đề ra gắn với tiến độ, kết quả, chất lượng công việc và so sánh với các cá nhân hoặc tổ chức khác.
Chị em song sinh cùng đạt 30 điểm vào Học viện Quân yXã hội - 8 giờ trước
Ngày 15/9, Học viện Quân y tổ chức lễ khai giảng năm học 2025-2026, với 182 bác sĩ quân y trúng tuyển và 235 học viên hệ dân sự được đào tạo trở lại. Năm nay, điểm đặc biệt là lần đầu tiên có ba anh em trong một gia đình ở Hà Nội cùng theo học tại Học viện.
Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục do đơn vị nào thi công?Xã hội - 9 giờ trước
Sau khi tòa nhà Hàm Cá Mập tại khu vực Hồ Gươm (Hà Nội) được phá bỏ, công trình Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đang được cải tạo, mở rộng và chỉnh trang, thu hút nhiều ý kiến tranh luận.
6,6 triệu lượt người tham quan khí tài Quân đội tại Triển lãm thành tựu đất nướcXã hội - 10 giờ trước
Khu vực trưng bày của Bộ Quốc phòng tại Triển lãm thành tựu đất nước đón tiếp đông đảo các đoàn đại biểu và khoảng 6,6 triệu lượt người dân, du khách đến tham quan.
Sạt lở nghiêm trọng ven sông Krông Nô (Lâm Đồng)Xã hội - 10 giờ trước
Tình trạng sạt lở bờ sông Krông Nô qua khu vực này đã xảy ra nhiều năm nay và càng ngày càng phức tạp.
Ghen tuông mù quáng, con rể mang dao đến nhà mẹ vợ truy sátXã hội - 10 giờ trước
Sau khi cãi nhau, chị H bỏ nhà đi và cắt liên lạc với chồng khiến anh Giang hoài nghi, ghen tuông mù quáng. Đến nhà mẹ vợ, không thấy chị H ở đây, Giang liền vung dao sát hại bà L rồi bỏ trốn.
Hơn 200 chuyến xe miễn phí đưa gần 10.000 lượt người Hải Phòng đến triển lãm 80 năm thành tựu đất nướcXã hội - 10 giờ trước
Sau 8 ngày triển khai chuyến xe miễn phí đưa người dân Hải Phòng lên Thủ đô Hà Nội tham quan triển lãm 80 năm thành tựu đất nước nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, đã có 230 chuyến xe được bố trí, đưa đón 9.962 lượt người.
Nghệ An: Một ngư dân gặp nạn khi hành nghề trên biểnThời sự - 10 giờ trước
GĐXH - Nhận tin báo ngư dân gặp nạn, Đồn Biên phòng Quỳnh Phương (Nghệ An) phối hợp cùng chính quyền địa phương ứng cứu, đưa nạn nhân vào bờ đi cấp cứu.
Làm rõ trách nhiệm của lái xe bồn tưới cây trong vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu GiẽPháp luật - 11 giờ trước
GĐXH - Sau vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khiến 8 người bị thương, Cục CSGT đã yêu cầu làm rõ trách nhiệm của tài xế xe tưới cây, đơn vị quản lý...
Các con giáp hay than thở, dễ rơi vào vòng xoáy bất mãn trong cuộc sốngĐời sống - 11 giờ trước
GĐXH - Những con giáp này có xu hướng chú ý đến những điều chưa vừa ý, từ đó tạo nên thói quen than phiền.
Nghi vấn thanh niên bỏ lại tư trang trên cầu rồi nhảy xuống sôngXã hội - 11 giờ trước
GĐXH - Người dân phát hiện điện thoại cùng đôi dép trên cầu, nghi có người nhảy xuống sông nên trình báo cơ quan chức năng. Sau hơn 1 giờ tìm kiếm, phát hiện thi thể nạn nhân cách chân cầu không xa.
Tháng sinh Âm lịch của người phụ nữ phúc khí dồi dàoĐời sống
GĐXH - Với phụ nữ sinh vào những tháng Âm lịch dưới đây không chỉ mang đến phúc khí cho bản thân mà còn trở thành "ngôi sao may mắn" giúp gia đình ngày càng thịnh vượng.