Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục do đơn vị nào thi công?

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục là vị trí trung tâm Thủ đô, gắn liền với nhiều thế hệ người dân Hà Nội nên bất kỳ thay đổi nào cũng dễ dàng thu hút sự chú ý.

Liên quan đến dự án, theo Quyết định Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Cải tạo, mở rộng, chỉnh trang quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, quận Hoàn Kiếm (số 7101/QĐ-STC ngày 17/6/2025 của Sở Tài chính TP. Hà Nội), dự án gồm 5 gói thầu với tổng giá trị 20.870.375.844 đồng (gần 21 tỷ đồng). Trong đó:

Gói thầu số 1: "Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công" có giá 146.315.624 đồng; Gói thầu số 2: "Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu Cung cấp hàng hóa và xây lắp" có giá 74.665.821 đồng; Gói thầu số 3: "Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị" có giá 295.847.393 đồng; Gói thầu số 4: "Cung cấp hàng hóa và xây lắp" có giá 20.103.809.083 đồng; Gói thầu số 5: "Kiểm toán" có giá 249.737.923 đồng.

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đang được xây dựng. Ảnh: Đức Sơn.

Riêng gói thầu số 3 và 4 của dự án đã được điều chỉnh theo Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 25/7/2025 của UBND phường Hoàn Kiếm. Cụ thể, gói thầu số 3: "Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị" có giá trị sau điều chỉnh là 336.085.964 đồng; còn gói thầu số 4: "Cung cấp hàng hóa và xây lắp" được xác định với mức 19.738.304.331 đồng.

Khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục trước khi phá bỏ tòa nhà Hàm Cá Mập. Ảnh: Nguyễn Hà Nam.

Theo tìm hiểu của PV, gói thầu "Cung cấp hàng hóa và xây lắp" do Liên danh CSC-TVX-647-KB thực hiện. Cụ thể, theo Quyết định số 16/QĐ-BQLDAĐTHT ngày 11/8/2025 của Ban Quản lý Đầu tư – Hạ tầng UBND phường Hoàn Kiếm, đơn vị trúng thầu là Liên danh CSC-TVX-647-KB (mã số thuế: 0100105172, 0103139998, 0108303232), với giá trúng thầu hơn 19.313.212.000 đồng. Hợp đồng được ký theo hình thức trọn gói, thời gian thi công trong vòng 40 ngày, sử dụng nguồn vốn từ ngân sách quận Hoàn Kiếm.

Như vậy, dự án Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục – đang được triển khai với sự tham gia thi công của Liên danh CSC-TVX-647-KB. Dù còn tồn tại những ý kiến trái chiều, nhưng khi hoàn thành, quảng trường này được kỳ vọng sẽ mang lại diện mạo mới cho không gian quanh hồ Hoàn Kiếm, vừa tạo điểm nhấn cảnh quan, vừa trở thành nơi sinh hoạt cộng đồng, góp phần gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của trung tâm Thủ đô.