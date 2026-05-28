Hà Nội: Diện mạo mới của cầu Long Biên trong ngày đầu tiên thông xe trở lại

Thứ năm, 15:46 28/05/2026 | Đời sống
GĐXH - Từ ngày 28/5, sau 2 tháng tạm dừng để triển khai công tác sửa chữa đột xuất, cầu Long Biên (TP Hà Nội) đã chính thức cho phép xe máy, xe thô sơ và người đi bộ lưu thông trở lại theo cả hai chiều.

Ngày 28/5, sau 2 tháng sửa chữa đột xuất, cầu Long Biên chính thức cho phép xe máy, xe thô sơ và người đi bộ lưu thông trở lại theo cả hai chiều sau khi hạng mục thi công được hoàn thành.

Theo ghi nhận của phóng viên Gia đình và Xã hội, từ sáng nay, đông đảo người dân đã di chuyển lên đường dẫn vào cầu Long Biên. Sở Xây dựng Hà Nội cũng đã đưa ra thông báo, từ 0h ngày 28/5, các phương tiện được lưu thông qua cầu Long Biên theo cả hai chiều.

Cầu Long Biên được xây dựng năm 1899, hoàn thành năm 1902. Công trình dài hơn 1.691m với 19 nhịp dàn thép. Sau hơn 120 năm khai thác và trải qua chiến tranh, nhiều hạng mục đã xuống cấp, nhiều nhịp cầu cũ phải thay thế bằng kết cấu mới.

Các hạng mục như cào bóc lớp mặt cầu cũ, xử lý và gia cố kết cấu nền, thảm lại lớp bê tông mới đã hoàn thành tạo nên diện mạo khang trang, sạch đẹp cho cây cầu lịch sử.

Cầu Long Biên không chỉ là một công trình giao thông mà còn là biểu tượng lịch sử của Thủ đô. Đợt sửa chữa cầu Long Biên lần này không chỉ có ý nghĩa đảm bảo an toàn giao thông mà còn là bước chuẩn bị cho định hướng cải tạo toàn diện cầu Long Biên trong thời gian tới.

Khách du lịch nước ngoài đi dạo trên cầu Long Biên ngay sau khi cây cầu 'khoác áo mới'.

Hệ thống mặt đường dành cho xe máy, xe thô sơ và người đi bộ được đổ bê tông mới, tạo cảm giác bằng phẳng, chắc chắn và thuận tiện cho việc di chuyển.

Hệ thống lan can trên cầu đã được sơn sửa, thay thế nhiều đoạn hư hỏng sau thời gian dài sử dụng.

Trong suốt quá trình sửa chữa cầu Long Biên, tàu hỏa vẫn đi lại thường xuyên trên cầu, các hạng mục thi công phải tổ chức xen kẽ, làm theo kiểu cuốn chiếu để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến kết cấu và việc vận hành đường sắt.

Cuối năm 2025, cầu Long Biên từng dừng lưu thông khoảng 60 ngày để sửa chữa và thông xe trở lại vào tháng 1. Đến ngày 2/2, đơn vị quản lý phát hiện hư hỏng nghiêm trọng tại nút dàn thép giữa ô 10 và ô 11 của nhịp 18, đe dọa an toàn công trình nên cầu bị phong tỏa.

Các đoàn tàu tuyến Hà Nội - Hải Phòng sau đó phải chuyển điểm đón, trả khách từ ga Hà Nội sang ga Gia Lâm. Đến chiều 9/2, cầu hoạt động trở lại trước khi bước vào đợt sửa chữa tiếp theo từ ngày 26/3.

Mặc dù đã 120 tuổi nhưng khi được đưa vào sử dụng hàng ngày cầu Long Biên vẫn là một trong những cây cầu trọng điểm với lượng lớn phương tiện di chuyển lớn, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Việc hoàn thành thi công và tổ chức lưu thông trở lại trên cầu Long Biên góp phần giảm áp lực giao thông cho cầu Chương Dương sau hơn 2 tháng phải gánh lượng lớn phương tiện dồn sang lưu thông trong thời gian sửa chữa.

GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội thông báo khôi phục phương án tổ chức giao thông trên cầu Long Biên từ 0h ngày 28/5.

GĐXH - Sáng 30/3, việc tổ chức lại giao thông phục vụ thi công trên hai cây cầu trọng điểm bắc qua sông Hồng đã khiến việc đi lại của người dân Hà Nội gặp nhiều trở ngại, đặc biệt trong khung giờ cao điểm đầu ngày.

GĐXH - Theo thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội, từ 9 giờ ngày 28/3 đến hết ngày 27/5 sẽ cấm toàn bộ phương tiện lưu thông theo cả hai chiều trên cầu Long Biên để phục vụ dự án sửa chữa đột xuất đường bộ hành, đường dành cho xe máy và xe thô sơ.


Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của phóng viên về tình trạng xe tải hoạt động rầm rộ trên đê Hữu Luộc và khu dân cư thôn Bến Hiệp, xã Minh Thọ, Phòng CSGT, Công an tỉnh Hưng Yên đã nhanh chóng lập chốt kiểm tra, xử lý nhiều phương tiện vi phạm. Đáng chú ý, nhiều xe bị xử lý trùng với các phương tiện từng bị Chuyên trang GĐ&XH phản ánh trước đó.

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Chính sự chăm chỉ, biết tính toán và không tiêu xài hoang phí đã giúp những con giáp này tích lũy tài sản ngày một vững vàng, càng lớn tuổi càng sống sung túc.

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết dự báo những thay đổi bất ngờ cho các con giáp Tý, Sửu, Mão, Tỵ, Mùi những ngày cuối tháng 5/2026 dưới đây. Mọi người cùng tham khảo để đón tài vận.

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là chi tiết lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 6/2026 tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào các tháng Âm lịch dưới đây thường sở hữu ý chí mạnh mẽ, càng trưởng thành càng dễ gặt hái thành công và tiền bạc.

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Trong bối cảnh ô nhiễm môi trường được xác định là một trong những "điểm nghẽn" lớn của Thủ đô, nhiều người dân tại Hà Nội đang từng bước thay đổi thói quen sinh hoạt, tiêu dùng theo hướng xanh hơn, góp phần giảm áp lực rác thải nhựa và bảo vệ môi trường đô thị.

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Phòng CSGT, Công an tỉnh Hưng Yên công bố danh sách 116 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 18 - 24/5/2026.

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ chiều tối và đêm 27/5, miền Bắc bắt đầu có mưa rào và dông rải rác. Tại Hà Nội sẽ có mưa muộn hơn, khoảng chiều tối 28/5. Đợt mưa này giúp nền nhiệt giảm nhẹ sau chuỗi ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt.

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Dự án nhà máy gạch Điền Xá, phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình xây dựng chưa phép ven sông Châu Thành đã bị yêu cầu dừng thi công. UBND phường Vị Khê cho biết sẽ xử phạt theo quy định pháp luật.

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, đây là 4 con giáp gặp nhiều may mắn, đón nhận tin vui, tài lộc dồi dào khi vào tuần cuối tháng 5/2026

