Chém trọng thương trưởng công an xã rồi bỏ trốn vào rừng

Ngay 15-10, Công an huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái cho biết đã bắt giữ Lục Văn Đông, đối tượng trực tiếp sử dụng hung khí tấn công Trưởng Công an xã Tân Hương, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái vào ngày 4-10.

Trước đó, vào sáng 14-10, chính quyền địa phương nhận được tin báo của quần chúng về việc đối tượng Lục Văn Đông xuất hiện tại nhà riêng ở thôn Khe May, xã Tân Hương. Xác định Đông là đối tượng nguy hiểm, sẵn sàng sử dụng hung khí để tấn công, chống trả lực lượng chức năng. Đặc biệt đối tượng là người thông thạo địa bàn nên các lực lượng đã chia làm nhiều nhóm nhỏ bí mật tiếp cận đối tượng. Đến khoảng 15 giờ ngày 14-10, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Lục Văn Đông.

Đối tượng Lục Văn Đông bị bắt giữ sau nhiều ngày bỏ trốn. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin khoảng 15 giờ 30 phút ngày 4-10, Công an xã Tân Hương, huyện Yên Bình nhận được tin báo về đối tượng Lục Văn Đông (SN 1979, trú tại thôn Khe May, xã Tân Hương), có hành vi dùng kiếm đuổi đánh, không cho người dân gặt lúa. Trưởng Công an xã Tân Hương Lương Văn Chiến cùng với 2 cán bộ Công an xã đã đến giải quyết vụ việc.

Tại thời điểm trên, đối tượng Lục Văn Đông và Lục Văn Hùng (SN 1975, là anh trai Đông) đã dùng dao, kiếm tấn công lực lượng chức năng. Hậu quả làm Trưởng Công an xã Tân Hương Lương Văn Chiến bị thương nặng. Sau khi gây án, 2 đối tượng mang theo dao, kiếm và súng tự chế bỏ trốn.

Đến 15 giờ ngày 5-10, Cơ quan Công an tỉnh Yên Bái đã bắt Lục Văn Hùng, khi đối tượng này đang lẩn trốn tại nhà một người dân tại xã Tân Hương, huyện Yên Bình.