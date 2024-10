2 nhóm thanh niên đánh nhau loạn xạ, 1 người trọng thương

Sáng 8-10, một lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết Công an phường Tân Thành đang thu thập hồ sơ để chuyển lên công an thành phố điều tra vụ việc 2 nhóm thanh niên đánh nhau khiến 1 người bị thương.



2 nhóm thanh niên lao vào đánh nhau khiến 1 thanh niên trọng thương. Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào chiều 6-10 trên đường Y Ngông (phường Tân Thành). Theo đoạn clip do camera của người dân ghi lại, hơn 10 thanh niên đã lao vào đánh nhau loạn xạ. Những người này đã dùng các hung khí và tay chân lao vào "ăn thua" với đối thủ từ vỉa hè xuống lòng đường.

Vụ việc khiến anh T.B.T. (28 tuổi, ngụ phường Tân Thành) bị đâm gây thương tích phải nhập viện cấp cứu.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết bệnh nhân T.B.T. nhập viện trong tình trạng bị đâm thủng phổi. Sau khi được cấp cứu, hiện bệnh nhân tạm ổn, đang được theo dõi sát.