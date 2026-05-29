Tử vi tiết lộ 3 tháng sinh Âm lịch của phụ nữ tài sắc song toàn, dễ làm bà chủ
GĐXH - Phụ nữ sinh vào 3 tháng Âm lịch dưới đây thường được xem là hình mẫu "tài sắc vẹn toàn", càng trưởng thành càng có cuộc sống sung túc, an nhàn.
Phụ nữ sinh tháng 12 Âm lịch: Bản lĩnh, thông minh và có số làm lãnh đạo
Những người phụ nữ sinh vào tháng 12 Âm lịch thường tạo cho người khác cảm giác lạnh lùng, mạnh mẽ.
Thế nhưng phía sau vẻ ngoài ấy lại là một trái tim sống tình cảm, biết quan tâm và luôn đặt gia đình lên hàng đầu.
Họ là kiểu phụ nữ thông minh, có chí tiến thủ và không thích cuộc sống nhàm chán, lặp đi lặp lại.
Chính sự năng động, yêu tự do và tinh thần sáng tạo giúp họ luôn tìm ra hướng đi riêng cho bản thân. Dù xuất phát điểm thế nào, họ cũng không ngừng nỗ lực để xây dựng cuộc sống ổn định, sung túc.
Tử vi cho rằng phụ nữ sinh tháng Âm lịch này thường có số phú quý, dễ gây dựng sự nghiệp lớn.
Không ít người có tố chất lãnh đạo, phù hợp kinh doanh hoặc tự tạo dựng vị thế riêng bằng chính năng lực của mình.
Điểm đáng quý ở họ là sống rất nghĩa tình. Khi có điều kiện, họ luôn sẵn sàng giúp đỡ gia đình, bạn bè và những người xung quanh.
Nhờ sống chân thành nên cuộc đời thường gặp quý nhân nâng đỡ, khó khăn nào rồi cũng vượt qua.
Càng về hậu vận, cuộc sống của họ càng nhẹ nhàng và viên mãn. Tài chính ổn định, gia đạo yên ấm, tinh thần thoải mái giúp họ tận hưởng cuộc sống an nhàn khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Phụ nữ sinh tháng 8 Âm lịch: Hiền lành, nhân hậu nên hưởng nhiều phúc khí
Những người sinh vào tháng 8 Âm lịch thường mang tính cách dịu dàng, sống giàu lòng vị tha và luôn biết nghĩ cho người khác.
Họ thích giúp đỡ mọi người mà không tính toán thiệt hơn nên dễ nhận được tình cảm yêu mến từ xung quanh.
Sự hiền lành và tinh tế giúp họ có nhiều mối quan hệ tốt đẹp trong cuộc sống. Dù gặp khó khăn cũng thường có người sẵn sàng dang tay hỗ trợ đúng lúc.
Theo tử vi, đây là kiểu phụ nữ càng sống thiện lương thì phúc báo càng lớn.
Không chỉ được yêu quý trong các mối quan hệ, họ còn có vận may khá tốt về tài chính. Nếu biết nắm bắt cơ hội, đặc biệt trong kinh doanh hoặc đầu tư, họ dễ đạt được thành quả đáng kể.
Bước vào tuổi trung niên và hậu vận, phụ nữ sinh tháng Âm lịch này thường có cuộc sống đủ đầy cả vật chất lẫn tinh thần. Tiền bạc ổn định, gia đình hòa thuận, càng lớn tuổi càng hưởng nhiều phúc lộc và sống an yên.
Phụ nữ sinh tháng 3 Âm lịch: Lạc quan, tốt bụng và càng về sau càng thành công
Phụ nữ sinh vào tháng 3 Âm lịch thường sở hữu tính cách ôn hòa, dễ gần và luôn mang nguồn năng lượng tích cực. Họ sống đơn giản nhưng rất mạnh mẽ, dù gặp khó khăn vẫn giữ thái độ lạc quan và tự tin đối diện.
Điểm nổi bật ở những người này chính là sự chân thành và lòng tốt.
Họ sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ những người yếu thế hơn mình nên thường tích được nhiều phúc đức. Chính điều đó giúp họ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.
Dù thời trẻ có thể trải qua không ít thử thách, thậm chí thiếu thốn, nhưng càng trưởng thành họ càng bản lĩnh và biết cách vươn lên bằng năng lực của chính mình.
Đây là kiểu phụ nữ không ngại khó khăn, càng áp lực càng mạnh mẽ.
Theo tử vi, bước vào giai đoạn trung vận, vận trình của họ có sự chuyển biến tích cực rõ rệt. Công việc ổn định, tài lộc khởi sắc, đời sống hôn nhân cũng viên mãn hơn.
Nhiều người không sinh ra trong gia đình giàu có nhưng vẫn tự tạo dựng được cuộc sống đáng mơ ước.
Nhìn chung, phụ nữ sinh vào tháng 3 Âm lịch thường có hậu vận tốt đẹp, vừa có sự nghiệp ổn định vừa được tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy khiến nhiều người ghen tị.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
Muốn vào biên chế Quân đội Nhân dân Việt Nam cần nắm rõ các quy định nàyĐời sống - 17 phút trước
GĐXH - Dưới đây là các thông tin chi tiết khi muốn vào biên chế Quân đội Nhân dân Việt Nam theo Thông tư 50/2026/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.
Dự báo thời điểm Hà Nội đón 'mưa vàng' giải nhiệt, kết thúc đợt nắng như thiêu đốtĐời sống - 15 giờ trước
GĐXH - Theo Dự báo thời tiết, từ chiều tối và đêm nay Hà Nội và khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Cảnh báo mưa dông sau ngày nắng to dễ đi kèm lốc sét, gió giật mạnh nguy hiểm.
Hà Nội: Diện mạo mới của cầu Long Biên trong ngày đầu tiên thông xe trở lạiĐời sống - 15 giờ trước
GĐXH - Từ ngày 28/5, sau 2 tháng tạm dừng để triển khai công tác sửa chữa đột xuất, cầu Long Biên (TP Hà Nội) đã chính thức cho phép xe máy, xe thô sơ và người đi bộ lưu thông trở lại theo cả hai chiều.
CSGT Hưng Yên lập chốt xử lý xe tải vi phạm sau phản ánh của Gia đình và Xã hộiĐời sống - 17 giờ trước
GĐXH - Sau phản ánh của phóng viên về tình trạng xe tải hoạt động rầm rộ trên đê Hữu Luộc và khu dân cư thôn Bến Hiệp, xã Minh Thọ, Phòng CSGT, Công an tỉnh Hưng Yên đã nhanh chóng lập chốt kiểm tra, xử lý nhiều phương tiện vi phạm. Đáng chú ý, nhiều xe bị xử lý trùng với các phương tiện từng bị Chuyên trang GĐ&XH phản ánh trước đó.
4 con giáp keo kiệt với bản thân nhưng không tiếc gì với bạn bè và người thânĐời sống - 22 giờ trước
GĐXH - Chính sự chăm chỉ, biết tính toán và không tiêu xài hoang phí đã giúp những con giáp này tích lũy tài sản ngày một vững vàng, càng lớn tuổi càng sống sung túc.
Dự báo những thay đổi bất ngờ cho các con giáp Tý, Sửu, Mão, Tỵ, Mùi những ngày cuối tháng 5/2026Đời sống - 23 giờ trước
GĐXH - Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết dự báo những thay đổi bất ngờ cho các con giáp Tý, Sửu, Mão, Tỵ, Mùi những ngày cuối tháng 5/2026 dưới đây. Mọi người cùng tham khảo để đón tài vận.
Lịch chi trả lương hưu tháng 6/2026 trên cả nước mới nhất, người hưởng chế độ cần biếtĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Dưới đây là chi tiết lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 6/2026 tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.
Tháng sinh Âm lịch của người làm việc cực chăm, dễ đổi đời nhờ ý chí hơn ngườiĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào các tháng Âm lịch dưới đây thường sở hữu ý chí mạnh mẽ, càng trưởng thành càng dễ gặt hái thành công và tiền bạc.
Hà Nội: Người dân thay đổi thói quen sinh hoạt, chung tay cùng Thủ đô giải quyết 'điểm nghẽn' về môi trườngĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Trong bối cảnh ô nhiễm môi trường được xác định là một trong những "điểm nghẽn" lớn của Thủ đô, nhiều người dân tại Hà Nội đang từng bước thay đổi thói quen sinh hoạt, tiêu dùng theo hướng xanh hơn, góp phần giảm áp lực rác thải nhựa và bảo vệ môi trường đô thị.
Công an Hưng Yên công bố danh sách hàng loạt biển số xe máy, ô tô vi phạm giao thông bị phạt nguội từ ngày 18 - 24/5/2026Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Phòng CSGT, Công an tỉnh Hưng Yên công bố danh sách 116 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 18 - 24/5/2026.
Dự báo những thay đổi bất ngờ cho các con giáp Tý, Sửu, Mão, Tỵ, Mùi những ngày cuối tháng 5/2026Đời sống
GĐXH - Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết dự báo những thay đổi bất ngờ cho các con giáp Tý, Sửu, Mão, Tỵ, Mùi những ngày cuối tháng 5/2026 dưới đây. Mọi người cùng tham khảo để đón tài vận.