Chỉ cho chị em 5 loại serum dưỡng trắng da 'đắt xắt ra miếng', làm mờ thâm chỉ trong chưa đầy 1 tháng

Da trắng như Ngọc Trinh nhờ 5 loại serum vừa tốt vừa hợp túi tiền này GĐXH - Để có làn da trắng trẻo, mịn màng, ngoài serum dưỡng ẩm, nhiều chị em còn lựa chọn những loại serum dưỡng trắng da vừa tiền mà rất hiệu quả.

1. Serum dưỡng trắng khỏe da VI Derm Vitamin C Brightening Concentrate

Serum dưỡng trắng da đến từ thương hiệu VI Derm nổi tiếng hàng đầu tại Mỹ với 10% Tetrahexyldecyl Ascorbate, một dẫn xuất vitamin C tan trong dầu với khả năng thẩm thấu sâu để chống lão hóa và cải thiện độ sáng cho làn da bật tone rạng ngời.

VI Derm Vitamin C Brightening Concentrate còn thúc đẩy sản xuất collagen, giảm thâm nám và chống ô xy hóa, bảo vệ da khỏi tác hại của các gốc tự do do tia UV cùng các yếu tố môi trường. Nổi bật hơn, sản phẩm hỗ trợ phát triển mạch máu mới, mang lại làn da sáng hồng tự nhiên. Hiệu quả dưỡng da chỉ sau 7 ngày sử dụng đều đặn mà không gây châm chích hay khó chịu, ngay cả với da nhạy cảm.

Serum dưỡng trắng da đến từ thương hiệu VI Derm có thành phần chính: Tetrahexyldecyl Ascorbate (Vitamin C) 10%, Cyclopentasiloxane, Dimethicone.

Serum dưỡng trắng da đến từ thương hiệu VI Derm có ưu điểm nổi bật:

Bổ sung độ ẩm chuyên sâu, làm dịu mẩn đỏ hay viêm sưng cho làn da căng mịn tức thì.

Thúc đẩy quá trình phục hồi các tế bào da tổn thương và bảo vệ da khỏi tác động của các gốc tự do ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa.

Ngăn chặn sự hình thành melanin, giúp làm mờ các đốm nâu, mang lại làn da sáng màu và đồng đều.

Lọ erum dưỡng trắng khỏe da VI Derm Vitamin C Brightening Concentrate 30ml có giá 2.850.000đ.



Tăng cường hàng rào bảo vệ tự nhiên giúp làn da khỏe đẹp chống lại tác động tiêu cực từ môi trường như tia UV và ô nhiễm.

Cải thiện làn da trở nên tươi sáng và hồng hào chỉ sau 7 ngày sử dụng, mang lại vẻ đẹp trẻ trung và rạng rỡ.

Thúc đẩy sản sinh collagen, elastin làm đầy các nếp nhăn và rãnh nhăn, mang đến làn da trẻ trung hơn.

Kết cấu tinh chất lỏng nhẹ nên thẩm thấu nhanh chóng mà không gây cảm giác nhờn dính hay sự khó chịu.

Nồng độ vitamin C cao mà sử dụng công nghệ tiên tiến nên giảm thiểu tình trạng ô xy hóa và không gây châm chích; kể cả làn da nhạy cảm hay mỏng yếu sau trị liệu.

2. Tinh chất dưỡng trắng da Obagi Clinical Vitamin C+ Arbutin Brightening Serum

Tinh chất dưỡng trắng da Obagi Clinical Vitamin C+ Arbutin Brightening Serum hiện là serum dưỡng trắng da đang được yêu thích hiện nay gọi tên sản phẩm đến từ thương hiệu Obagi nổi tiếng tại Mỹ.

Loại serum dưỡng trắng này 30ml có giá 2.550.000đ.

Tinh chất dưỡng trắng da Obagi Vitamin C+ Arbutin là sự kết hợp hoàn hảo của vitamin C + Arbutin giúp làn da cải thiện đốm sắc tố làm mờ nám sạm, tàn nhang cho làn da tươi sáng rạng ngời. Sản phẩm còn có khả năng trung hòa gốc tự do, tăng cường sản sinh collagen làm đầy nếp nhăn, vết chân chim cho làn da căng trẻ, săn chắc.

Chưa hết, tinh chất Obagi Clinical Vitamin C+ Arbutin Brightening Serum còn giúp giảm thiểu tổn thương da gây ra bởi tia cực tím cho làn da khỏe đẹp ngăn ngừa thâm nám tái phát.

3. Tinh chất dưỡng trắng da Esteé Lauder Advanced Night Repair Serum

Tinh chất dưỡng trắng da Esteé Lauder Advanced Night Repair Serum đến từ thương hiệu Esteé Lauder nổi tiếng của Mỹ. Với thành phần Hyaluronic Acid, Tripeptide-32, Retinyl Palmitate và Tocopheryl Acetate… tinh chất Esteé Lauder Advanced Night Repair Serum cung cấp độ ẩm, thúc đẩy sản sinh collagen cho làn da mềm mượt, tươi sáng và trẻ trung hơn mỗi ngày.

Tinh chất dưỡng trắng da Esteé Lauder Advanced Night Repair Serum có giá 3.700.000 đồng.

Ưu điểm nổi bật:

Bổ sung độ ẩm chuyên sâu và cấp nước cho làn da luôn ẩm mịn, căng mọng.

Thúc đẩy sản sinh tế bào mới cho làn da tươi trẻ và làm đầy nếp nhăn hiệu quả.

Cân bằng hệ vi sinh vật ngăn ngừa mụn và nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp toàn diện từ bên trong.

Khả năng chống ô xy hóa mạnh mẽ và phục hồi nhanh chóng làn da tổn thương.

4. Tinh chất dưỡng trắng da SVR [C] Ampoule Anti-Ox

Tinh chất dưỡng trắng da SVR [C] Ampoule Anti-Ox là serum dưỡng trắng da của nhà SVR cũng đến từ nước Pháp. Tinh chất SVR [C] Ampoule Anti-Ox 30ml chứa 20% vitamin C, giúp bảo vệ da khỏi tác động của các gốc tự do và kích thích sản sinh collagen, elastin, mang đến làn da mịn màng, tươi trẻ và rạng rỡ hơn.

Serum dưỡng trắng da SVR [C] Ampoule Anti-Ox loại này 30ml có giá 1.140.000đ

Theo kết quả thử nghiệm lâm sàng, sau lần sử dụng đầu tiên, 75% người dùng cảm nhận da săn chắc hơn; sau 7 ngày, 17% thấy da sáng hơn, 18% nhận thấy màu da đều hơn, và sau 28 ngày, 90% cảm nhận làn da mệt mỏi được tái sinh, 97% da xỉn màu trở nên tràn đầy sức sống. Dù có nồng độ vitamin C cao, sản phẩm sử dụng công nghệ không gây châm chích hay khó chịu khi sử dụng.

5. Tinh chất dưỡng trắng da chống lão hóa Paula's Choice C15 Super Booster

Tinh chất dưỡng trắng da chống lão hóa Paula's Choice C15 Super Booster là serum dưỡng trắng da được tìm mua nhiều hàng đầu hiện nay thuộc về sản phẩm đến từ thương hiệu Paula's Choice cũng nổi tiếng tại Mỹ.

Tinh chất dưỡng trắng da chống lão hóa Paula's Choice C15 Super Booster 20ml có giá 1.600.000đ

Tinh chất Paula's Choice C15 Super Booster với thành phần 15% vitamin C hội tụ cùng bảng thành phần cấp ẩm, chống ô xy hóa mạnh mẽ cho làn da căng mịn tức thì, làm đều màu da, mờ thâm mụn, nám sạm và làm đầy nếp nhăn, vết chân chim chỉ sau vài tuần sử dụng đều đặn. Đặc biệt, sản phẩm dịu nhẹ không gây kích ứng hay cảm giác châm chích dù nồng độ vitamin C khá cao tới 15%.

