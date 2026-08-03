Vẻ đẹp rực rỡ ở đời thực của 'mẹ chồng' - NSƯT Quách Thu Phương
GĐXH - NSƯT Quách Thu Phương nổi tiếng trên phim với những vai mẹ chồng sang trọng, quyền lực. Ngoài đời, chị cũng là một phụ nữ xinh đẹp, đầy khí chất.
NSƯT Quách Thu Phương (sinh năm 1977) là diễn viên nổi tiếng của Nhà hát Tuổi trẻ, được khán giả yêu mến nhờ vẻ đẹp đài các và lối diễn xuất tự nhiên. Chị ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như Hà Nội mùa đông năm 46, Đừng bắt em phải quên, Hương vị tình thân, Đấu trí và gần đây là Bước chân vào đời. Sau nhiều năm tạm rời nghệ thuật để chăm lo gia đình, chị trở lại màn ảnh và tiếp tục khẳng định tên tuổi với nhiều vai diễn ấn tượng.