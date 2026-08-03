Vẻ đẹp rực rỡ ở đời thực của 'mẹ chồng' - NSƯT Quách Thu Phương

Nữ nghệ sĩ còn nhấn mạnh, chị em muốn tập gì cũng được không nhất thiết phải yoga hay gym, miễn sao cơ thể được vận động, được "toát mồ hôi" để tinh thần thoải mái, khỏe khoắn, vượt qua những áp lực cuộc sống. Chính tư duy đó đã khiến cho một nghệ sĩ ở tuổi 49 đã trải qua 2 lần sinh nở vẫn giữ được vòng eo thon cùng vẻ ngoài "hack tuổi".