Chỉ một câu nói của mẹ già khiến tôi quyết định nghỉ việc 1 tháng để làm điều này
Tôi đã từng cuồng công việc, nghĩ rằng chỉ cần kiếm thật nhiều tiền, lo cho cha mẹ cuộc sống đủ đầy là được. Cho đến một ngày, tôi nhìn thấy cha mẹ mình bước đi không còn vững, mái tóc đã bạc trắng gần hết. Tôi chợt nhận ra, món quà họ cần nhất không phải là những xấp tiền mà là thời gian bên con cháu.
Năm nay tôi 48 tuổi, còn bố mẹ tôi cũng đã ngoài 70 tuổi. Suốt bao năm qua, tôi bôn ba làm ăn, gây dựng sự nghiệp, tính ra số ngày ở bên bố mẹ mỗi năm cộng lại còn chưa được 20 ngày, chủ yếu là dịp lễ tết. Dịp Tết vừa rồi, trong lần ngồi nói chuyện vui cùng con cháu, mẹ tôi bảo, năm nay ngoài 70 tuổi, chẳng biết còn được bao nhiêu cái Tết nữa cùng con cái, tôi giật mình nhận ra bố mẹ đã già, còn tôi vẫn mải mê với công việc, chẳng mấy khi về thăm bố mẹ được. Sau Tết, tôi quyết định gác lại công việc 1 tháng, chuẩn bị cho một hành trình lớn, đưa bố mẹ đi du lịch xuyên Việt.
Hành trình của chúng tôi bắt đầu từ Vịnh Hạ Long, đến các tỉnh có biển miền Trung, rồi vào đến miền Nam, địa điểm cuối cùng là Phú Quốc. Gia đình tôi vốn ở miền núi, cả đời bố mẹ tôi chưa từng nhìn thấy biển, cũng chưa từng được đi du lịch. Thời trẻ bố mẹ vất vả làm lụng, hy sinh để anh em tôi có được tương lai tươi sáng.
Trên mỗi chặng đường, tôi không chỉ là người đưa cha mẹ đi, mà tôi cũng đang học lại cách yêu thương, chăm sóc bố mẹ như cách là bố mẹ vẫn làm với tôi suốt gần 50 năm qua. Tôi thấy những nếp nhăn trên khuôn mặt mẹ hằn sâu thêm mỗi khi cười, tôi cảm nhận được sự run rẩy trong đôi tay bố. Càng đi, tôi càng thấy hối tiếc vì mình đã quá muộn màng. Tại sao tôi không làm điều này sớm hơn? Chuyến đi này là một sự bù đắp cho những tháng ngày bố mẹ đã hy sinh, là món quà bất ngờ mà tôi có thể dành tặng họ.
Dẫu cho những nếp nhăn, những bước đi chậm, nhưng tôi vẫn cảm nhận được niềm hạnh phúc và sự thỏa nguyện trên khuôn mặt bố mẹ tôi.
Mua nhà, đón bố mẹ lên ở để báo hiếu nhưng ông bà không hề hạnh phúc như tôi tưởngTâm sự - 7 giờ trước
GĐXH - Không ít người cho rằng mua nhà ở thành phố, đón cha mẹ lên sống cùng là cách báo hiếu trọn vẹn. Thế nhưng câu chuyện của tôi lại cho thấy một sự thật khác.
Chồng cũ bệnh nặng, tôi muốn đón về chăm sóc nhưng các con phản đối vì lý do nàyTâm sự - 9 giờ trước
Giờ đây, khi chồng cũ lâm bệnh nặng, tôi muốn đưa về chăm sóc vì nghĩ hết tình còn nghĩa, nhưng các con lại phản đối quyết liệt.
Một lời nói dối về lương hưu giúp tôi nhìn rõ lòng người trong gia đìnhTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Lời "nói dối" về lương hưu tưởng chừng vô hại ấy lại vô tình trở thành phép thử, giúp tôi nhận ra thái độ thật của con cái khi nghĩ bố mẹ không còn khả năng hỗ trợ tài chính.
Đi hay không đi họp lớp? Quy tắc 3-3 giúp tôi tránh phiền não, kết giao đúng ngườiTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Không phải buổi họp lớp nào cũng đáng tham dự. Có những cuộc gặp khiến ta vui vẻ, mở rộng mối quan hệ, nhưng cũng có những buổi chỉ mang lại sự mệt mỏi.
Không có con, tôi dồn hết cho cháu gái mong nương tựa về già, sự thật trong bệnh viện khiến tôi tỉnh ngộTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Vì biết mình không có con, tôi luôn nghĩ đến cuộc sống về già và đặt nhiều hy vọng vào cháu gái.
Vừa định đoạn tuyệt tình bạn, tôi bất ngờ nhận được phong bì hơn 300 triệu đồngTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Tình bạn lâu năm đôi khi không cần mâu thuẫn lớn, chỉ cần thiếu liên lạc cũng đủ khiến khoảng cách ngày càng xa.
Vay hơn 2 triệu bị con dâu bắt viết giấy nợ, con trai âm thầm ghi một điều lên đó khiến tôi òa khócTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Người ta nói đàn ông hiếm khi rơi nước mắt, nhưng ở tuổi 70, tôi đã bật khóc khi cầm tờ giấy do chính con trai viết.
Từng nghĩ giúp người là tốt, cho đến khi cuộc sống dạy tôi bài học cay đắngTâm sự - 3 ngày trước
GĐXH - Có một thực tế trong cuộc sống là khi bạn quá dễ dãi, người khác sẽ xem việc nhờ vả bạn là điều hiển nhiên.
Bạn cũ mời ăn nhà hàng 5 sao, người đàn ông bỏ về sau 30 phút: Bài học đắt giá về cuộc sốngTâm sự - 4 ngày trước
GĐXH - Một cuộc gặp lại bạn cũ tưởng chừng ấm áp lại trở thành trải nghiệm khó quên, giúp người đàn ông 60 tuổi nhận ra bài học về hạnh phúc.
Em rể vỡ nợ 10 tỷ, bố mẹ muốn bán nhà trả giúp, tôi phản đối bị nói ích kỷTâm sự - 4 ngày trước
Em gái tôi lấy chồng được 10 năm và có cuộc sống khá đủ đầy. Nhưng mới đây chồng em vỡ nợ gần 10 tỷ, bố mẹ tôi có ý định bán căn nhà đang ở để giúp em, khi tôi phản đối thì bị nói là ích kỷ.
