Chỉ một hóa đơn 10 triệu của buổi họp lớp, tình bạn 14 năm tan vỡ: Câu chuyện khiến ai cũng giật mình

Họp lớp, hai chữ nghe thôi cũng khiến tim tôi chộn rộn. Sau bao năm ra trường, ai cũng có cuộc sống riêng, nên mỗi lần họp lớp là dịp đặc biệt để gặp lại bạn cũ, thăm trường xưa, tri ân thầy cô và sống lại phần nào những ngày thanh xuân rực rỡ.

Tôi cũng từng háo hức như thế khi nhận được tin lớp cũ tổ chức họp nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập trường.

Cả lớp đều bàn tán rôm rả, nhưng đến ngày hẹn chỉ có khoảng hơn 20 người về dự. Khi kết thúc phần thăm trường, chỉ còn lại nhóm 10 người chúng tôi thân thiết ngày xưa cùng nhau đi ăn tối.

Tôi đã nghĩ, dù thời gian có làm con người thay đổi, tình bạn của chúng tôi vẫn nguyên vẹn như thuở nào. Ảnh minh họa

Buổi họp lớp ngỡ trọn vẹn

Thú thật, nhiều năm nay tôi ít tham gia tụ tập vì từng có thời gian gia đình khó khăn. Tôi sống khép kín hơn, ít nói và ít giao lưu.

Có lẽ vì vậy, sự xuất hiện của tôi hôm ấy khiến mọi người khá ngạc nhiên. Nhưng không khí buổi gặp lại rất vui. Ai cũng hồ hởi, kể chuyện cũ, hỏi han nhau về công việc, gia đình.

Nhìn lại gương mặt những người bạn từng cùng mình ngồi chung bàn học, trong lòng tôi dâng lên cảm giác thân thương đến lạ.

Tôi đã nghĩ, dù thời gian có làm con người thay đổi, tình bạn của chúng tôi vẫn nguyên vẹn như thuở nào.

Khi niềm tin vỡ vụn vì một hóa đơn

Buổi tiệc kéo dài đến tận tối muộn. Ai cũng đã ngà say, còn tôi vẫn tỉnh táo. Khi nhân viên mang hóa đơn ra, tổng cộng 3.000 NDT (tương đương 11 triệu đồng), mọi người hào hứng tranh nhau "bao" bữa này.

Nhưng vì ai cũng say, tôi đứng ra thanh toán trước rồi gửi hóa đơn cùng thông tin tài khoản lên nhóm để tiện chia đều sau.

Đêm đó tôi về nhà muộn, chỉ kịp tắm rửa rồi ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, điện thoại báo tin nhắn chuyển khoản 9 triệu đồng từ lớp trưởng. Tôi nghĩ anh ấy đã thu tiền của mọi người và gửi lại phần còn thiếu, nên nhắn cảm ơn rồi không để ý gì thêm.

Nhưng chỉ vài giờ sau, điện thoại tôi liên tục báo tin nhắn. Hết người này đến người khác chuyển cho tôi… đúng 9 triệu đồng. Tôi sững sờ. Hóa đơn 10 triệu, tôi đã gửi rõ ràng, vậy tại sao ai cũng chỉ gửi 9 triệu?

Tôi ngồi lặng hồi lâu, rồi chợt nhận ra điều khiến mình đau lòng nhất không phải là chuyện tiền bạc, mà là sự thật phía sau.

Họ không coi tôi là "một phần của nhóm". 9 người ấy vẫn thân thiết với nhau như xưa, còn tôi, người từng nghĩ mình cũng trong nhóm đó, hóa ra đã bị bỏ rơi từ lâu.

Tôi chợt nhớ lại buổi tối hôm trước, khi mọi người tranh nhau nói sẽ "bao" bữa ăn. Có lẽ, câu nói ấy không bao giờ dành cho tôi.

Một kết thúc lặng lẽ

Tôi im lặng chuyển trả lại số tiền thừa cho từng người, không giải thích, không trách móc. Sau đó, tôi rời khỏi nhóm lớp và xóa hết liên lạc.

Cảm giác khi làm điều đó thật khó tả, vừa buồn, vừa nhẹ nhõm. Buồn vì hóa ra tình bạn 14 năm qua chỉ còn là ký ức đẹp trong tôi. Nhẹ nhõm vì cuối cùng tôi cũng nhận ra, đôi khi mình phải biết buông bỏ để không tiếp tục tự lừa dối bản thân.

Tôi không giận họ. Có lẽ ai rồi cũng thay đổi, chỉ là tôi đã quá chậm để nhận ra mình không còn ở vị trí cũ trong lòng bạn bè.

Tình bạn, nếu không được vun đắp bằng sự chân thành, sớm muộn gì cũng phai nhạt theo năm tháng.

Bài học sau buổi họp lớp

Buổi họp lớp năm ấy dạy tôi một điều quý giá, có những mối quan hệ chỉ nên dừng lại ở ký ức. Không phải ai từng thân thiết cũng có thể đi cùng ta đến cuối.

Thời gian khiến chúng ta trưởng thành, nhưng cũng khiến nhiều điều đổi khác. Đôi khi, giữ lại chút ký ức đẹp lại là cách tốt nhất để bảo vệ những năm tháng đã qua.

Tôi vẫn trân trọng quá khứ, vẫn biết ơn quãng thời gian cùng bạn bè học chung, cười chung. Nhưng kể từ hôm đó, tôi hiểu rằng, mình phải sống cho hiện tại, cho những mối quan hệ thật sự trân trọng mình, không phải cho những điều chỉ còn là "ảo tưởng của ký ức".

Bài tâm sự đầy éo le của người đàn ông họ Trương chia sẻ trên Toutiao đã thu hút rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng Trung Quốc.