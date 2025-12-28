Bị bạn trai tát trong khi “sống thử”, tôi hoang mang khi nhà trai giục cưới
6 tháng “sống thử” cho tôi cảm giác được yêu chiều, nhưng cũng khiến tôi mơ hồ cảm giác bất an khi cơn giận của bạn trai vượt quá kiểm soát…
Tôi chuyển về sống cùng bạn trai cách đây nửa năm. Những ngày đầu, mọi thứ nhẹ nhàng và ấm áp. Anh chăm sóc tôi từng tí, dậy sớm nấu bữa sáng, nhắc tôi mang áo mưa, đón tôi mỗi khi tôi phải đi làm về muộn. Bạn bè nói tôi may mắn, tôi cũng từng nghĩ vậy.
Nhưng “sống thử” không chỉ có mỗi chuyện yêu chiều, vui vẻ với nhau mà có cả những va chạm, mệt mỏi và bộc lộ rõ nhất tính cách mà hẹn hò không bộc lộ hết. Anh yêu chiều tôi, song đôi khi không kiểm soát được cảm xúc.
Những lần cãi nhau bắt đầu từ chuyện rất nhỏ là lịch làm việc chồng chéo, tôi quên nhắn tin trả lời anh hay chuyện anh hiểu lầm tôi…. Nhiều lần anh gay gắt nhưng tôi thường chọn im lặng, nghĩ rằng rồi mọi thứ sẽ nguôi đi.
Có lần chúng tôi tranh cãi khá lâu mà không ngã ngũ. Anh trông bất lực, tay run, mắt đỏ, rồi anh vung tay tát tôi. Không đau nhiều, nhưng tôi chết lặng. Tôi nhìn anh, không nhận ra người vẫn nói yêu tôi mỗi ngày. Anh cũng sững sờ ngay sau đó, lắp bắp xin lỗi, ôm tôi khóc. Tôi bỏ đi trong đêm.
Lần đó tôi đã nói lời chia tay. Anh khóc lóc van xin tha lỗi, nói đó là phút yếu lòng, hứa sẽ không lặp lại. Tôi quay về, với điều kiện rõ ràng nếu chuyện ấy tái diễn, tôi sẽ đi.
Nhưng lời hứa không đủ mạnh để giữ bình tĩnh khi cơn giận quay lại. Những va chạm sau đó không còn là cú tát, song vẫn là nắm tay siết chặt giận giữ hay đồ đạc bị hất khỏi bàn...
Mỗi lần như vậy, anh lại xin lỗi, lại nói sẽ thay đổi, lại nhắc về tương lai của hai đứa. Tôi bắt đầu sống trong trạng thái cảnh giác, bất an trước cảm xúc của anh.
Trong khi đó, gia đình anh liên tục giục cưới. Anh cũng muốn vậy để yên bề gia thất nhưng tôi luôn mơ hồ cảm giác bất an. Tôi không phủ nhận những điều tốt đẹp anh mang đến, anh chiều tôi và biết lo toan nhưng tôi cũng không thể phủ nhận nỗi sợ len lỏi mỗi khi anh không kiểm soát được cảm xúc.
Tôi đang đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân, nhưng thực sự vẫn chưa an tâm khi bước vào.
