Chi Pu nổi bật với gu thời trang từ Việt Nam đến thảm đỏ quốc tế

Thứ sáu, 13:59 15/08/2025 | Đẹp
GĐXH - Chi Pu luôn ghi dấu bằng gu thời trang hợp xu hướng và phong thái tự tin, dù trên sân khấu, thảm đỏ hay trong đời thường.

Gần đây khi xuất hiện trong Sao nhập ngũ, Chi Pu gây ấn tượng không chỉ bởi tinh thần nhiệt huyết mà còn bởi hình ảnh một "nữ quân nhân" đầy cuốn hút. Dù khoác trên mình bộ quân phục giản dị, cô vẫn giữ được phong thái thanh lịch và vẻ đẹp rạng rỡ - điều không phải nghệ sĩ nào cũng làm được khi bước vào môi trường huấn luyện nghiêm ngặt.

Chi Pu nổi bật với gu thời trang từ Việt Nam đến thảm đỏ quốc tế- Ảnh 1.

Chi Pu góp mặt trong Sao nhập ngũ 2025.

Gu thời trang của Chi Pu chưa bao giờ khiến dân tình thất vọng. Dù sở hữu chiều cao khiêm tốn, chỉ nhỉnh hơn 1m60 một chút, song với tỉ lệ body cân đối cộng thêm khả năng phối đồ cao tay, Chi Pu dễ dàng chinh phục mọi kiểu váy áo với đủ các style đa dạng.

Chi Pu nổi bật với gu thời trang từ Việt Nam đến thảm đỏ quốc tế- Ảnh 2.

Chi Pu sáng bừng khi xuất hiện tại show Bvlgari.

Tại Instagram của Chi Pu, cứ mỗi lần cô nàng "xả" ảnh là chị em lại rần rần vào xin "info" váy áo để diện theo. Đặc biệt, không chỉ phái nữ ở Việt Nam mà cả các cô gái bên Trung cũng ngưỡng mộ gu thời trang sành điệu của Chi Pu.

Chi Pu nổi bật với gu thời trang từ Việt Nam đến thảm đỏ quốc tế- Ảnh 3.

Sau khi tham gia chương trình “Đạp Gió 2023”, sức hút của Chi Pu không chỉ giới hạn ở Việt Nam. Cô nhanh chóng chinh phục khán giả Trung Quốc, xây dựng một cộng đồng người hâm mộ đông đảo và hoạt động sôi nổi, góp phần đưa hình ảnh của mình lan tỏa mạnh mẽ hơn trên thị trường quốc tế.

Sau hiệu ứng lớn từ chương trình "Đạp Gió 2023" tại Trung Quốc, Chi Pu không ngừng xuất hiện tại các sự kiện tầm cỡ quốc tế như: Paris Fashion Week, show diễn của các nhà mốt lớn và quy tụ dàn sao hàng đầu châu Á. Việc góp mặt trong các khung hình cùng loạt tên tuổi đình đám không chỉ là cơ hội mà còn là sự ghi nhận vị thế đang lên của cô trên bản đồ giải trí châu lục. Sự đầu tư bài bản về hình ảnh, truyền thông cùng thái độ chuyên nghiệp giúp Chi Pu ngày càng trở thành đại diện Việt Nam được quốc tế chú ý.

Chi Pu nổi bật với gu thời trang từ Việt Nam đến thảm đỏ quốc tế- Ảnh 4.

Không chỉ chọn quần áo khéo léo, Chi Pu còn giữ layout trang điểm và kiểu tóc phù hợp từng outfit.

Chi Pu là nữ diễn viên, ca sĩ luôn được xếp vào hàng top visual của showbiz Việt. Không chỉ thăng hạng visual, Chi Pu cũng được nhận xét ngày càng lên hương trong sự nghiệp.

Chi Pu nổi bật với gu thời trang từ Việt Nam đến thảm đỏ quốc tế- Ảnh 5.

Chi Pu chưa bao giờ để hình ảnh của mình rơi vào vòng an toàn quá lâu. Hôm nay cô có thể xuất hiện với set đồ pastel nhẹ nhàng, ngày mai lại “đốt cháy” Instagram bằng một bộ váy cut-out gợi cảm. Chính sự đa dạng này giúp cô luôn giữ được độ hot, đồng thời khiến fan mong chờ mỗi lần “drop” hình mới.

Chỉ cần lướt một vòng mạng xã hội, có thể thấy street style của Chi Pu là nguồn cảm hứng bất tận cho các tín đồ thời trang. Lúc thì quần jeans ống rộng, áo crop top và sneakers khoe eo thon cùng đôi chân dài; lúc lại là váy midi mềm mại kết hợp blazer oversize, tạo vibe "nữ tổng" sang chảnh. Dù diện đồ đơn giản hay mix phụ kiện cầu kỳ, cô vẫn toát ra thần thái cuốn hút khiến outfit nào cũng "auto" viral.

Chi Pu nổi bật với gu thời trang từ Việt Nam đến thảm đỏ quốc tế- Ảnh 6.

Chi Pu luôn giữ vững phong độ thời trang.

Chi Pu đã chứng minh, để đẹp không nhất thiết phải phô trương mà quan trọng là sự tinh tế, khả năng biến hóa và thần thái tự tin. Chính điều đó giúp cô giữ vững danh hiệu một trong những nữ nghệ sĩ mặc đẹp và có sức ảnh hưởng thời trang lớn nhất Vbiz hiện nay - cả trên sân khấu quốc tế lẫn đời thường.

Chi Pu nổi bật với gu thời trang từ Việt Nam đến thảm đỏ quốc tế- Ảnh 7.

Thời trang đời thường của Chi Pu phản ánh rõ phong cách sống của cô: Năng động, yêu thích dịch chuyển nhưng vẫn đề cao sự tinh tế và chỉn chu.


An Trần
