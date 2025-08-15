Chi Pu nổi bật với gu thời trang từ Việt Nam đến thảm đỏ quốc tế
GĐXH - Chi Pu luôn ghi dấu bằng gu thời trang hợp xu hướng và phong thái tự tin, dù trên sân khấu, thảm đỏ hay trong đời thường.
Gần đây khi xuất hiện trong Sao nhập ngũ, Chi Pu gây ấn tượng không chỉ bởi tinh thần nhiệt huyết mà còn bởi hình ảnh một "nữ quân nhân" đầy cuốn hút. Dù khoác trên mình bộ quân phục giản dị, cô vẫn giữ được phong thái thanh lịch và vẻ đẹp rạng rỡ - điều không phải nghệ sĩ nào cũng làm được khi bước vào môi trường huấn luyện nghiêm ngặt.
Gu thời trang của Chi Pu chưa bao giờ khiến dân tình thất vọng. Dù sở hữu chiều cao khiêm tốn, chỉ nhỉnh hơn 1m60 một chút, song với tỉ lệ body cân đối cộng thêm khả năng phối đồ cao tay, Chi Pu dễ dàng chinh phục mọi kiểu váy áo với đủ các style đa dạng.
Tại Instagram của Chi Pu, cứ mỗi lần cô nàng "xả" ảnh là chị em lại rần rần vào xin "info" váy áo để diện theo. Đặc biệt, không chỉ phái nữ ở Việt Nam mà cả các cô gái bên Trung cũng ngưỡng mộ gu thời trang sành điệu của Chi Pu.
Sau hiệu ứng lớn từ chương trình "Đạp Gió 2023" tại Trung Quốc, Chi Pu không ngừng xuất hiện tại các sự kiện tầm cỡ quốc tế như: Paris Fashion Week, show diễn của các nhà mốt lớn và quy tụ dàn sao hàng đầu châu Á. Việc góp mặt trong các khung hình cùng loạt tên tuổi đình đám không chỉ là cơ hội mà còn là sự ghi nhận vị thế đang lên của cô trên bản đồ giải trí châu lục. Sự đầu tư bài bản về hình ảnh, truyền thông cùng thái độ chuyên nghiệp giúp Chi Pu ngày càng trở thành đại diện Việt Nam được quốc tế chú ý.
Chi Pu là nữ diễn viên, ca sĩ luôn được xếp vào hàng top visual của showbiz Việt. Không chỉ thăng hạng visual, Chi Pu cũng được nhận xét ngày càng lên hương trong sự nghiệp.
Chỉ cần lướt một vòng mạng xã hội, có thể thấy street style của Chi Pu là nguồn cảm hứng bất tận cho các tín đồ thời trang. Lúc thì quần jeans ống rộng, áo crop top và sneakers khoe eo thon cùng đôi chân dài; lúc lại là váy midi mềm mại kết hợp blazer oversize, tạo vibe "nữ tổng" sang chảnh. Dù diện đồ đơn giản hay mix phụ kiện cầu kỳ, cô vẫn toát ra thần thái cuốn hút khiến outfit nào cũng "auto" viral.
Chi Pu đã chứng minh, để đẹp không nhất thiết phải phô trương mà quan trọng là sự tinh tế, khả năng biến hóa và thần thái tự tin. Chính điều đó giúp cô giữ vững danh hiệu một trong những nữ nghệ sĩ mặc đẹp và có sức ảnh hưởng thời trang lớn nhất Vbiz hiện nay - cả trên sân khấu quốc tế lẫn đời thường.
10 cách biến hóa với khăn lụa: Bí quyết nâng tầm phong cách như quý cô ParisThời trang - 8 giờ trước
Chỉ một chiếc khăn lụa, nếu biết cách “kể chuyện”, có thể khiến bộ đồ tối giản nhất trở nên sống động và sang trọng hơn gấp bội.
Mách bạn cách ủ tóc nha đam mềm, óng khỏe, không tốn tiềnĐẹp - 22 giờ trước
GĐXH - Với đặc tính dưỡng ẩm, giàu các vitamin nuôi dưỡng, nha đam từ lâu đã được sử dụng như một phương thuốc tự nhiên cho da và tóc. Bài viết sau đây mách bạn cách ủ tóc bằng nha đam giúp tóc óng khỏe.
Mặt mộc tuổi trung niên của diva Mỹ LinhChăm sóc da - 1 ngày trước
GĐXH - Diva Mỹ Linh ở tuổi 50 có làn da mộc khỏe khoắn nhờ lối sống hàng ngày rất khoa học và lành mạnh.
6 thói quen giúp giảm mỡ bụng sau tuổi 45Giảm cân - 2 ngày trước
Sự thay đổi hormone, quá trình trao đổi chất chậm lại là nguyên nhân khiến mỡ dễ tích tụ quanh vùng eo, đặc biệt là với chị em sau tuổi 45. Để giảm mỡ bụng 'cứng đầu' này có thể chỉ cần thực hiện một số thói quen đơn giản.
Mặt mộc tuổi 44 của Hiền ThụcChăm sóc da - 2 ngày trước
GĐXH - Hiền Thục ở tuổi 44 nhưng cô tự tin khoe mặt mộc với làn da đều màu khỏe mạnh. Khán giả tò mò bí quyết chăm sóc da của nữ ca sĩ này.
Á hậu Việt Nam quê Hải Phòng khoe vẻ mong manh trong loạt ảnh check-in Ninh BìnhĐẹp - 2 ngày trước
GĐXH - Trong bộ ảnh check-in Ninh Bình, Á hậu Vân Nhi gây ấn tượng khi diện đầm ren vàng, kiểu tóc tết lệch tạo nên vẻ đẹp mong manh cuốn hút.
Con gái Hồ Hoài Anh ra dáng thiếu nữ, chân dài miên man nhận nhiều lời khen ngợiThời trang - 3 ngày trước
Hình ảnh mới đây của cô bé Mina - con gái lớn của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh khiến nhiều người bất ngờ.
Sắc vóc đời thực của nữ MC VTV mới dẫn 2 đại nhạc hội V Concert và V FestĐẹp - 3 ngày trước
GĐXH - Phí Linh - nữ MC VTV mới dẫn 2 đại nhạc hội V Concert và V Fest, ngoài tài năng còn được đánh giá cao sắc vóc gợi cảm dù đã qua một lần sinh nở.
Hoa hậu Hồng Trang gợi cảm trong thiết kế của Tommy NguyễnThời trang - 3 ngày trước
GĐXH - Tham dự một sự kiện mới đây, Đoàn Hồng Trang - Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu đã diện đầm dạ hội của NTK Tommy Nguyễn. Thiết kế giúp cô khoe vẻ đẹp gợi cảm và thần thái sang trọng.
10 loại smoothie giảm cân khiến bạn muốn uống mỗi ngày - uống đúng là eo thon thấy rõGiảm cân - 3 ngày trước
GĐXH - Vừa ngon miệng vừa hỗ trợ giảm cân, 10 loại smoothie này sẽ là “cứu tinh” cho vòng eo và sức khỏe của bạn.
Mặt mộc ở tuổi 63 của nghệ sĩ Hồng ĐàoChăm sóc da
GĐXH - Nghệ sĩ Hồng Đào sau khi ly hôn có cuộc sống an yên cùng sự nghiệp thăng hoa. Ngoài ra, chị được nhận xét ngày càng trẻ đẹp với gương mặt mộc căng tràn sức sống.