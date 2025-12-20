Chỉ sợ mạch máu của bạn sắp "cứng như đá" nếu sáng dậy cảm nhận được 5 thứ này, mùa lạnh càng nguy hiểm!
Đừng chủ quan với 5 "tín hiệu cầu cứu" từ mạch máu dưới đây. Hãy đi khám ngay trước khi nhồi máu cơ tim, đột quỵ tìm đến bạn.
Mùa lạnh chính là "kẻ thù" số một của những người có mạch máu kém dẻo dai. Khi nhiệt độ môi trường giảm xuống, cơ thể có phản xạ tự nhiên là co mạch máu để giữ nhiệt, vô tình làm huyết áp tăng vọt và tạo áp lực khổng lồ lên thành mạch. Nếu mạch máu của bạn vốn đã tích tụ mỡ thừa và bắt đầu xơ cứng, chúng sẽ trở nên giòn và dễ vỡ như những ống nước đóng băng. Đây là lý do tại sao các biến cố như đột quỵ hay nhồi máu cơ tim thường xảy ra vào những buổi sáng mùa đông buốt giá.
Việc nhận biết sớm tình trạng mạch máu đang "cứng dần" ngay sau khi thức dậy là cách duy nhất để bạn bảo vệ mạng sống của mình trước khi quá muộn.
5 dấu hiệu buổi sáng cảnh báo mạch máu đang gặp nguy hiểm
Ngay khi vừa tỉnh giấc, nếu bạn thường xuyên cảm nhận được những tín hiệu dưới đây, hãy cảnh giác vì mạch máu có thể đã bị xơ cứng nghiêm trọng:
Chóng mặt và đau đầu nặng nề
Khi các động mạch dẫn máu lên não bị hẹp do mảng xơ vữa, lưu lượng máu sẽ bị sụt giảm. Trong cái lạnh buổi sáng, mạch máu co lại càng khiến não thiếu oxy trầm trọng hơn, gây ra cảm giác choáng váng, đau đầu ngay khi vừa mở mắt.
Tê bì chân tay như kim châm
Lượng mỡ máu cao và thành mạch xơ cứng làm giảm tuần hoàn ngoại vi. Người bệnh thường thấy tê rần, nặng nề ở các đầu ngón tay, ngón chân, thậm chí cảm giác như có kiến bò dưới da do máu không lưu thông tốt đến các chi.
Mệt mỏi rã rời dù đã ngủ đủ giấc
Nếu bạn thức dậy trong trạng thái rã rời, thiếu sức sống, rất có thể hệ thống vận chuyển máu đang bị tắc nghẽn. Các cơ quan trong cơ thể không được cung cấp đủ dưỡng chất và oxy suốt đêm để phục hồi năng lượng.
Tức ngực và hồi hộp bất thường
Đây là dấu hiệu của mạch vành bị xơ vữa, khiến lượng máu cung cấp cho tim không đủ. Khi vừa tỉnh giấc và bắt đầu cử động, tim phải làm việc nhiều hơn nhưng lòng mạch hẹp không đáp ứng kịp, gây cảm giác nghẹt thở hoặc tim đập nhanh.
Khó thở và hụt hơi khi đứng dậy
Sự thay đổi tư thế từ nằm sang đứng trong mùa lạnh khiến hệ tuần hoàn phải điều chỉnh áp suất đột ngột. Nếu mạch máu mất đi độ đàn hồi, cơ thể sẽ không thích nghi kịp dẫn đến tình trạng thở gấp, hụt hơi hoặc sầm mặt mày.
Làm gì để bảo vệ mạch máu trong mùa lạnh?
Để mạch máu không bị "cứng như đá" và hạn chế tối đa nguy cơ tai biến, bạn nên duy trì chế độ sinh hoạt lành mạnh, nhất là trong mùa lạnh như:
- Thực hiện chế độ ăn "3 thấp" gồm ít muối, ít đường và ít chất béo. Tuyệt đối hạn chế các loại nội tạng, đồ chiên rán chứa nhiều cholesterol xấu.
- Giữ ấm cơ thể tuyệt đối, không nên rời khỏi chăn ấm quá đột ngột. Nên ngồi lại trên giường vài phút và thực hiện các động tác co duỗi nhẹ nhàng trước khi đứng dậy.
- Uống đủ nước và rải rác cả ngày. Nên uống 1 ly nước ấm ngay sau khi thức dậy để làm loãng độ nhớt của máu, giúp máu lưu thông dễ dàng hơn.
- Loại bỏ các thói quen xấu như hút thuốc lá hoặc uống rượu bia, bởi đây là những tác nhân hàng đầu khiến mạch máu bị hủy hoại và già hóa nhanh chóng.
Nên nhớ, phòng bệnh bao giờ cũng hơn chữa bệnh và chữa bệnh sớm bao giờ cũng hiệu quả giai đoạn muộn. Lắng nghe cơ thể vào mỗi buổi sáng chính là chìa khóa để ngăn ngừa mạch máu "già trước tuổi" và tránh xa những biến cố tim mạch đáng tiếc.
