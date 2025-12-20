Cô gái 33 tuổi hối hận muộn màng vì sự chủ quan khiến ung thư lớn lên mỗi ngày

Không đi khám sớm, cô gái ân hận vì 'nuôi lớn' tế bào ung thư ruột

Vốn là một giáo viên tận tụy, cô Fang (giáo viên 33 tuổi tại Trung Quốc) luôn bận rộn với giáo án và học sinh đến mức quên đi việc lắng nghe cơ thể, xem nhẹ các dấu hiệu bất thường ở đường ruột.

Ảnh minh họa.

Bác sĩ tiêu hóa Xu Zhijie tại Bệnh viện số 3 Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc) cho biết, cô Fang đi khám vì đau bụng dữ dội kèm nhiều máu trong phân. Cô thừa nhận suốt 4 tháng qua, mỗi ngày cô đi ngoài đều đặn từ 2 đến 3 lần. Trước đó từng thường xuyên khó tiêu nên thay vì lo lắng cô lại rất vui mừng. Cứ ăn xong liền thấy muốn đại tiện, cô tưởng rằng mình tiêu hóa tốt hơn người khác.

Kết quả chẩn đoán tế bào ung thư đã xâm lấn, bác sĩ cho biết cô bị ung thư ruột giai đoạn 3, ở vị trí đại trực tràng. Cô Fang vừa sốc vừa hối hận vì đã không đi thăm khám ngay khi có bất thường.

Tế bào ung thư ruột hình thành thế nào?

Ung thư ruột xảy ra khi các tế bào ruột trở nên bất thường, tăng sinh nhanh chóng, và tạo thành một khối hoặc cục gọi là khối u.

Ảnh minh họa.

Đại tràng và trực tràng cùng được gọi là ruột già. Ung thư ruột thường ảnh hưởng đến ruột già. Ung thư ruột già còn được gọi là ung thư đại trực tràng và có thể được gọi là ung thư ruột kết hoặc ung thư trực tràng, tùy thuộc vào nơi nó bắt đầu trong ruột. Ung thư ruột non thường rất hiếm gặp.

Nếu không được điều trị, ung thư ruột có thể phát triển sâu hơn vào thành ruột. Từ đó, nó có thể di căn đến các hạch bạch huyết trong vùng. Sau đó, ung thư ruột có thể di căn đến gan hoặc phổi.

Ai có nguy cơ mắc ung thư ruột

Hiện nay, chưa có nguyên nhân chính xác của ung thư ruột. Tuy nhiên, ung thư ruột thường gặp ở những trường hợp dưới đây:

- Tuổi tác: Người trên 50 tuổi chiếm đa số, tuy nhiên xu hướng đang trẻ hóa.

- Người đã từng mắc bệnh viêm ruột (chẳng hạn như bệnh Crohn hoặc viêm loét đại tràng), đặc biệt nếu bạn đã mắc bệnh này hơn 8 năm.

- Người mắc các loại polyp đặc biệt (được gọi là u tuyến) trong ruột hoặc một số lượng lớn polyp trong ruột.

- Người có tiền sử gia đình về ung thư ruột hoặc polyp.

- Người thừa cân hoặc béo phì.

- Người ăn nhiều thịt đỏ, đặc biệt là thịt chế biến sẵn (như giăm bông, thịt xông khói, xúc xích);

- Người hút thuốc lá, uống nhiều bia rượu.

Chế độ ăn giúp ngăn ngừa tế bào ung thư đường ruột

Ảnh minh họa.

Tiêu thụ nhiều rau và trái cây: Trái cây và rau có chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin, khoáng chất và chất xơ. Hãy ăn các loại trái cây và rau xanh tươi mỗi ngày như dưa chuột, cà chua, bắp cải, cà rốt, khoai lang, nho, dứa và quả mọng.

Ướp thực phẩm bằng gia vị tự nhiên: Sử dụng gia vị như tỏi, hành, gừng, hạt dầu, và các loại gia vị khác để tăng hương vị cho món ăn mà không cần sử dụng muối hay đường.

Tăng cường tiêu thụ chất xơ: Chất xơ giúp cải thiện chuyển hóa thức ăn, tăng cường hoạt động ruột và giảm nguy cơ táo bón. Các nguồn chất xơ tốt bao gồm lúa mạch nguyên hạt, hạt chia, cám gạo, các loại hạt và quả khô.

Chọn các nguồn protein lành mạnh: Lựa chọn thịt gia cầm không da, cá, đậu, hạt, và các sản phẩm từ sữa không béo như sữa chua hay phô mai. Hạn chế tiêu thụ thịt đỏ, đặc biệt là loại thịt chế biến qua nhiều quá trình công nghệ và có nhiều chất bảo quản.

Chọn thực phẩm giàu omega-3: Omega-3 là axit béo có lợi cho sức khỏe tim mạch và có khả năng giảm viêm. Người bị ung thư ruột nên tiêu thụ thực phẩm giàu omega-3 như cá hồi, cá thu, hạt chia và lạc, dầu cây lưỡi mèo, và dầu ôliu.

Tránh thức ăn được chế biến hoặc đóng hộp: Cố gắng tránh tiêu thụ thức ăn có chứa hợp chất bảo quản, phẩm màu nhân tạo và các chất phụ gia. Thay vào đó, ưu tiên ăn thức ăn tươi, tự nhiên và không chế biến nhiều.

Uống đủ nước: Đảm bảo cơ thể được cung cấp đủ lượng nước hàng ngày để giữ cho môi trường ruột ẩm và giúp tiêu hóa tốt hơn.